Алпҳонсо Давиес жароҳатлар унга руҳий босим ўтказганини тан олди

·53·Спорт
Алпҳонсо Давиес жароҳатлар унга руҳий босим ўтказганини тан олди
Аудио версияси

Бавария ва Канада терма жамоаси юлдузи Алпҳонсо Давиес сўнгги пайтларда олган жароҳатлари унинг руҳий ҳолатига қандай таъсир қилгани ҳақида очиқ гапирди. Ҳозирда тиззасидаги жароҳат билан курашаётган ҳимоячи Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинига қадар тикланишга ҳаракат қилмоқда. Канада терма жамоаси 12-июн куни гуруҳ босқичидаги илк учрашувини ўтказиши режалаштирилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Давиес журналистлар билан суҳбатда тикланиш жараёни устувор вазифа эканини, аммо мусобақанинг биринчи ўйинида майдонга тушишдан ҳали умидини узмаганини таъкидлади. "Биринчи ўйин жуда яқин қолди. Мураббий ва шифокорлар билан бу ўйин қанчалик муҳимлигини тушуниб турибмиз. Агар тикланиш жараёни кўнгилдагидек кечса, майдонга тушаман, акс ҳолда шошилишга ҳожат йўқ", — деди Бавария ҳимоячиси.

Канадалик мухлислар ўз етакчисининг ҳолатидан хавотирда, чунки аввалроқ Давиеснинг илк ўйинни ўтказиб юбориши ҳақида хабарлар тарқалган эди. Канада терма жамоаси Б гуруҳида Босния ва Hzеговина, Қатар ҳамда Швейцария билан куч синашади. Давиес чоршанба куни алоҳида дастур асосида машғулот ўтказди ва ўзининг жисмоний ҳолатини оптимистик, аммо эҳтиёткорлик билан баҳолади.

25 ёшли футболчи жисмоний оғриқлардан ташқари, кетма-кет жароҳатлар туфайли юзага келган ҳиссий зўриқиш ҳақида ҳам тўхталди. У аввалроқ Чемпионлар лигаси ярим финалида Пари Сен-Жермен жамоасига қарши ўйинда жиддий жароҳат олган эди. Давиеснинг сўзларига кўра, узоқ вақт майдондан ташқарида қолиш унда ўзига нисбатан шубҳалар уйғотган.

"Руҳий жиҳатдан бу жуда чарчатувчи эди. Мен ўзимга шубҳа қила бошлаган тушкунлик ҳолатига тушиб қолдим. Аммо танаффус вақтида нима учун бу иш билан шуғулланаётганим ва бу мен учун қанчалик муҳимлиги ҳақида ўйлаб олдим. Охирги жароҳатим жуда оғир бўлди, чунки ҳаммаси яхши кетаётган бир пайтда яна муаммога дуч келдим", — дея қўшимча қилди Алпҳонсо Давиес.

Алпҳонсо ДавиесБаварияКанадаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди