Алпҳонсо Давиес жароҳатлар унга руҳий босим ўтказганини тан олди
Бавария ва Канада терма жамоаси юлдузи Алпҳонсо Давиес сўнгги пайтларда олган жароҳатлари унинг руҳий ҳолатига қандай таъсир қилгани ҳақида очиқ гапирди. Ҳозирда тиззасидаги жароҳат билан курашаётган ҳимоячи Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинига қадар тикланишга ҳаракат қилмоқда. Канада терма жамоаси 12-июн куни гуруҳ босқичидаги илк учрашувини ўтказиши режалаштирилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Давиес журналистлар билан суҳбатда тикланиш жараёни устувор вазифа эканини, аммо мусобақанинг биринчи ўйинида майдонга тушишдан ҳали умидини узмаганини таъкидлади. "Биринчи ўйин жуда яқин қолди. Мураббий ва шифокорлар билан бу ўйин қанчалик муҳимлигини тушуниб турибмиз. Агар тикланиш жараёни кўнгилдагидек кечса, майдонга тушаман, акс ҳолда шошилишга ҳожат йўқ", — деди Бавария ҳимоячиси.
Канадалик мухлислар ўз етакчисининг ҳолатидан хавотирда, чунки аввалроқ Давиеснинг илк ўйинни ўтказиб юбориши ҳақида хабарлар тарқалган эди. Канада терма жамоаси Б гуруҳида Босния ва Hzеговина, Қатар ҳамда Швейцария билан куч синашади. Давиес чоршанба куни алоҳида дастур асосида машғулот ўтказди ва ўзининг жисмоний ҳолатини оптимистик, аммо эҳтиёткорлик билан баҳолади.
25 ёшли футболчи жисмоний оғриқлардан ташқари, кетма-кет жароҳатлар туфайли юзага келган ҳиссий зўриқиш ҳақида ҳам тўхталди. У аввалроқ Чемпионлар лигаси ярим финалида Пари Сен-Жермен жамоасига қарши ўйинда жиддий жароҳат олган эди. Давиеснинг сўзларига кўра, узоқ вақт майдондан ташқарида қолиш унда ўзига нисбатан шубҳалар уйғотган.
"Руҳий жиҳатдан бу жуда чарчатувчи эди. Мен ўзимга шубҳа қила бошлаган тушкунлик ҳолатига тушиб қолдим. Аммо танаффус вақтида нима учун бу иш билан шуғулланаётганим ва бу мен учун қанчалик муҳимлиги ҳақида ўйлаб олдим. Охирги жароҳатим жуда оғир бўлди, чунки ҳаммаси яхши кетаётган бир пайтда яна муаммога дуч келдим", — дея қўшимча қилди Алпҳонсо Давиес.
…