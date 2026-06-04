«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди

·276·Спорт
«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди
Аудио версияси

Теннис оламининг энг нуфузли ва шиддатли мусобақаларидан бири ҳисобланган, Франция пойтахти мезбонлик қилаётган «Ролан Гаррос-2026» турнири ўзининг энг қизғин ва кутилмаган палласига кирди. Кеча, 3 июнь куни Парижда бўлиб ўтган чорак финал (1/4 финал) баҳслари якунига етди. Ортда қолган учрашувлар натижасига кўра, жорий мавсум теннис тарихидаги энг шов-шувли ва кутилмаган натижалардан бири сифатида йилномаларга муҳрланадиган бўлди.

Тарихий сенсация: Чемпионларсиз қолган ярим финал!

Мазкур нуфузли мусобақанинг асосий тури старт олган илк кунларда, эркаклар ва аёллар ўртасидаги баҳсларда илгари «Катта дубулға» (Grand Slam) турнирларида бош совринни қўлга киритган нақ 16 нафар машҳур теннисчи (5 нафар эркак ва 11 нафар аёл) бош соврин учун курашга киришган эди. Бироқ парижлик мухлисларнинг кўз ўнгида ҳақиқий сенсация юз берди: турнирнинг ярим финал босқичига етиб келган спортчилар орасида ушбу собиқ чемпионларнинг бирортаси ҳам қолмади!

Теннис юлдузларининг мусобақани босқичма-босқич тарк этиш тартиби эса қуйидагича кўриниш олди:

  • Дастлабки босқичлар: Мусобақанинг илк давраларидаёқ етти нафар тажрибали теннисчи — Слоан Стивенс, Софья Кенин, Эмма Радукану, Марин Чилич, Даниил Медведев, Барбора Крейчикова ва Стэн Вавринка имкониятни бой бериб, турнир билан эрта хайрлашишди.

  • Учинчи ва тўртинчи давра: Кейинги босқичларда ҳам кутилмаган мағлубиятлар серияси давом этди. Учинчи давра арафасида Елена Остапенко, Елена Рыбакина ва Янник Синнер сингари фаворитлар тўхтатилган бўлса, тўртинчи давра йўлланмаси учун кечган баҳсларда Кори Гауфф ҳамда афсонавий Новак Жокович мағлубият аламини тотишди.

Сўнгги умид Арина Соболенко ҳам тўхтатилди

Чорак финал остонасида мусобақадаги кескинлик янада юқори нуқтага чиқди. Жиддий қаршиликлар натижасида Мэдисон Киз, Ига Швёнтек ҳамда Наоми Осака каби корт маликалари 1/4 финал йўлланмасини қўлга кирита олишмади.

Сўнгги чемпионнинг чиқиб кетиши: Ярим финал ўйинлари бошланишидан аввал, ушбу 16 нафарлик рўйхатдан турнирда жон сақлаб турган ягона ва сўнгги «Катта дубулға» чемпиони Арина Соболенко бўлиб турган эди. Бироқ кеча ўтказилган ҳал қилувчи баҳсда у ҳам мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этди.

Шу тариқа, «Ролан Гаррос-2026» турнирининг ярим финалида мухлислар бутунлай янги номлар ва кутилмаган қаҳрамонлар иштирокидаги шиддатли тўқнашувлар гувоҳига айланишадиган бўлди.

Париж кортларидаги энг қайноқ баҳслар, дунё спортининг кутилмаган сенсациялари ва севимли теннисчиларингиз иштирокидаги ўйинлар тафсилотини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди