«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди
Теннис оламининг энг нуфузли ва шиддатли мусобақаларидан бири ҳисобланган, Франция пойтахти мезбонлик қилаётган «Ролан Гаррос-2026» турнири ўзининг энг қизғин ва кутилмаган палласига кирди. Кеча, 3 июнь куни Парижда бўлиб ўтган чорак финал (1/4 финал) баҳслари якунига етди. Ортда қолган учрашувлар натижасига кўра, жорий мавсум теннис тарихидаги энг шов-шувли ва кутилмаган натижалардан бири сифатида йилномаларга муҳрланадиган бўлди.
Тарихий сенсация: Чемпионларсиз қолган ярим финал!
Мазкур нуфузли мусобақанинг асосий тури старт олган илк кунларда, эркаклар ва аёллар ўртасидаги баҳсларда илгари «Катта дубулға» (Grand Slam) турнирларида бош совринни қўлга киритган нақ 16 нафар машҳур теннисчи (5 нафар эркак ва 11 нафар аёл) бош соврин учун курашга киришган эди. Бироқ парижлик мухлисларнинг кўз ўнгида ҳақиқий сенсация юз берди: турнирнинг ярим финал босқичига етиб келган спортчилар орасида ушбу собиқ чемпионларнинг бирортаси ҳам қолмади!
Теннис юлдузларининг мусобақани босқичма-босқич тарк этиш тартиби эса қуйидагича кўриниш олди:
Дастлабки босқичлар: Мусобақанинг илк давраларидаёқ етти нафар тажрибали теннисчи — Слоан Стивенс, Софья Кенин, Эмма Радукану, Марин Чилич, Даниил Медведев, Барбора Крейчикова ва Стэн Вавринка имкониятни бой бериб, турнир билан эрта хайрлашишди.
Учинчи ва тўртинчи давра: Кейинги босқичларда ҳам кутилмаган мағлубиятлар серияси давом этди. Учинчи давра арафасида Елена Остапенко, Елена Рыбакина ва Янник Синнер сингари фаворитлар тўхтатилган бўлса, тўртинчи давра йўлланмаси учун кечган баҳсларда Кори Гауфф ҳамда афсонавий Новак Жокович мағлубият аламини тотишди.
Сўнгги умид Арина Соболенко ҳам тўхтатилди
Чорак финал остонасида мусобақадаги кескинлик янада юқори нуқтага чиқди. Жиддий қаршиликлар натижасида Мэдисон Киз, Ига Швёнтек ҳамда Наоми Осака каби корт маликалари 1/4 финал йўлланмасини қўлга кирита олишмади.
Сўнгги чемпионнинг чиқиб кетиши: Ярим финал ўйинлари бошланишидан аввал, ушбу 16 нафарлик рўйхатдан турнирда жон сақлаб турган ягона ва сўнгги «Катта дубулға» чемпиони Арина Соболенко бўлиб турган эди. Бироқ кеча ўтказилган ҳал қилувчи баҳсда у ҳам мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этди.
Шу тариқа, «Ролан Гаррос-2026» турнирининг ярим финалида мухлислар бутунлай янги номлар ва кутилмаган қаҳрамонлар иштирокидаги шиддатли тўқнашувлар гувоҳига айланишадиган бўлди.
Париж кортларидаги энг қайноқ баҳслар, дунё спортининг кутилмаган сенсациялари ва севимли теннисчиларингиз иштирокидаги ўйинлар тафсилотини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…