Крипто-ПАК томонидан қўллаб-қувватланган номзодлар АҚШ праймеризида ғалаба қозонди

·32·Иқтисодиёт
Крипто-ПАК томонидан қўллаб-қувватланган номзодлар АҚШ праймеризида ғалаба қозонди
Аудио версияси

Калифорния, Ню-Жерси ва Жанубий Дакота штатларида бўлиб ўтган праймеризларда криптовалюта саноати томонидан молиялаштириладиган сиёсий ҳаракат қўмиталари (ПАК) кўмагини олган Демократлар ва Республикачилар партияси номзодлари ғалаба қозонишди. Сешанба кунги сайловларда Жакқуи Ирвин, Тед Лиеу, Зоэ Лофгрен ва бошқа бир қатор номзодлар ўз округларида муваффақиятга эришдилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу сиёсий ғалабалар Proтект Proгресс ва Дефенд Американ Жобс ПАК ташкилотлари томонидан номзодларни қўллаб-қувватлаш учун ОАВга сарфланган қарийб 3,5 миллион долларлик инвестиция ортидан келди. Мазкур гуруҳлар Coinbase биржаси ва Риппле Лабс томонидан молиялаштириладиган Фаиршаке супер-ПАК билан бевосита боғлиқдир. Маълумотларга кўра, Фаиршаке жорий йилнинг январ ойида 193 миллион долларлик улкан бюджетга эга эканлигини маълум қилган эди.

Фаиршаке вакили Геофф Веттер сўзларига кўра, АҚШ глобал етакчиликни сақлаб қолиши учун крипто ҳамжамияти учун масъулиятли қоидаларни ишлаб чиқувчи Конгресс аъзоларига муҳтож. Кўплаб ғолиб номзодлар ўз фаолияти давомида рақамли активларни ривожлантиришни қўллаб-қувватловчи қонун лойиҳаларига овоз берган ёки оммавий равишда крипто-соҳани ёқлаб чиққан.

Эндиликда Фаиршаке ва унинг филиаллари Мериленд штатидаги сайловларга эътибор қаратмоқда. Федерал сайлов комиссияси (ФEК) маълумотларига кўра, Proтект Proгресс ташкилоти 23-июн куни бўлиб ўтадиган праймеризда демократ Адриан Боафо номзодини қўллаб-қувватлаш учун ҳозирнинг ўзида 3,1 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаб бўлган.

Шу билан бирга, соҳа етакчилари Дефенд Девелоперс номли янги гибрид ПАК ташкил этилганини эълон қилишди. Ушбу тузилма блокчейн дастурчилари ва крипто-яратувчиларни ҳимоя қилувчи сиёсатчиларни қўллаб-қувватлашга ихтисослашади. Унинг таркибига Solana Поликй Институте ва Uniswap Лабс каби йирик ташкилотлар раҳбарлари кирган.

КриптовалютаАҚШСайловBitcoinИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда