Крипто-ПАК томонидан қўллаб-қувватланган номзодлар АҚШ праймеризида ғалаба қозонди
Калифорния, Ню-Жерси ва Жанубий Дакота штатларида бўлиб ўтган праймеризларда криптовалюта саноати томонидан молиялаштириладиган сиёсий ҳаракат қўмиталари (ПАК) кўмагини олган Демократлар ва Республикачилар партияси номзодлари ғалаба қозонишди. Сешанба кунги сайловларда Жакқуи Ирвин, Тед Лиеу, Зоэ Лофгрен ва бошқа бир қатор номзодлар ўз округларида муваффақиятга эришдилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу сиёсий ғалабалар Proтект Proгресс ва Дефенд Американ Жобс ПАК ташкилотлари томонидан номзодларни қўллаб-қувватлаш учун ОАВга сарфланган қарийб 3,5 миллион долларлик инвестиция ортидан келди. Мазкур гуруҳлар Coinbase биржаси ва Риппле Лабс томонидан молиялаштириладиган Фаиршаке супер-ПАК билан бевосита боғлиқдир. Маълумотларга кўра, Фаиршаке жорий йилнинг январ ойида 193 миллион долларлик улкан бюджетга эга эканлигини маълум қилган эди.
Фаиршаке вакили Геофф Веттер сўзларига кўра, АҚШ глобал етакчиликни сақлаб қолиши учун крипто ҳамжамияти учун масъулиятли қоидаларни ишлаб чиқувчи Конгресс аъзоларига муҳтож. Кўплаб ғолиб номзодлар ўз фаолияти давомида рақамли активларни ривожлантиришни қўллаб-қувватловчи қонун лойиҳаларига овоз берган ёки оммавий равишда крипто-соҳани ёқлаб чиққан.
Эндиликда Фаиршаке ва унинг филиаллари Мериленд штатидаги сайловларга эътибор қаратмоқда. Федерал сайлов комиссияси (ФEК) маълумотларига кўра, Proтект Proгресс ташкилоти 23-июн куни бўлиб ўтадиган праймеризда демократ Адриан Боафо номзодини қўллаб-қувватлаш учун ҳозирнинг ўзида 3,1 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаб бўлган.
Шу билан бирга, соҳа етакчилари Дефенд Девелоперс номли янги гибрид ПАК ташкил этилганини эълон қилишди. Ушбу тузилма блокчейн дастурчилари ва крипто-яратувчиларни ҳимоя қилувчи сиёсатчиларни қўллаб-қувватлашга ихтисослашади. Унинг таркибига Solana Поликй Институте ва Uniswap Лабс каби йирик ташкилотлар раҳбарлари кирган.
…