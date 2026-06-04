Виллиам Салиба ЖЧ-2026 олдидан сафга қайтди: Десчампс ҳимоячи ҳолати ҳақида

·132·Спорт
Виллиам Салиба ЖЧ-2026 олдидан сафга қайтди: Десчампс ҳимоячи ҳолати ҳақида
Аудио версияси

Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс ЖЧ-2026 арафасида "Арсенал" ҳимоячиси Виллиам Салиба борасидаги хавотирларга чек қўйди. Чемпионлар лигаси финалида PSJга қарши кечган оғир ўйиндан сўнг белидан жароҳат олган марказий ҳимоячининг ҳолати жиддий эмаслиги маълум бўлди. Душанба кунги тиббий кўриклар Салибанинг терма жамоа сафида қолишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дидиер Десчампс матбуот анжуманида ҳимоячининг жисмоний ҳолати ҳақида гапирар экан, уни эҳтиёт чораси сифатида Кот-дъИвуар билан ўйинда майдонга туширмаслигини билдирди. "Виллиам ўзини яхши ҳис қилмоқда. Агар эртага ўйнаши шарт бўлганида, у майдонга тушган бўларди. Ҳозирча биз уни бошқариб турибмиз, худди бошқа футболчилар каби унга ҳам дам берамиз", — деди мураббий.

Жисмоний муаммолар ортда қолган бўлса-да, Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубият футболчига руҳий таъсир ўтказган. Терма жамоа қароргоҳида Салиба ғолиб PSJ таркибида бўлган Усман Дембеле, Брадлей Баркола, Десире Доуе, Варрен Зайр-Эмери ва Лукас Ҳернандез билан юзма-юз келди. Десчампснинг таъкидлашича, ғолиблар лагерга аъло кайфиятда келишган бўлса, Салиба учун бу жараён бироз қийинроқ кечмоқда.

Франция мудофаасининг асосий устуни ҳисобланган 25 ёшли футболчи терма жамоада 31 та ўйин ўтказишга улгурган. Мураббийлар штаби уни ортиқча хавф остига қўймаслик учун Кот-дъИвуар билан ўртоқлик учрашувида дам беришга қарор қилди. Режага кўра, Салиба душанба куни Шимолий Ирландияга қарши баҳсда ўйин ритмини тиклаш учун майдонга тушиши мумкин.

Барча тайёргарликлар Франция терма жамоасининг 16-июн куни Сенегалга қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатидаги илк ўйинига қаратилган. Салиба ҳозирда индивидуал дастур асосида тикланиш жараёнини давом эттирмоқда ва турнир бошлангунга қадар ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан тўлиқ тайёр бўлиши кутилмоқда.

Виллиам СалибаФранцияАрсеналPSJЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди