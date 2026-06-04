Виллиам Салиба ЖЧ-2026 олдидан сафга қайтди: Десчампс ҳимоячи ҳолати ҳақида
Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс ЖЧ-2026 арафасида "Арсенал" ҳимоячиси Виллиам Салиба борасидаги хавотирларга чек қўйди. Чемпионлар лигаси финалида PSJга қарши кечган оғир ўйиндан сўнг белидан жароҳат олган марказий ҳимоячининг ҳолати жиддий эмаслиги маълум бўлди. Душанба кунги тиббий кўриклар Салибанинг терма жамоа сафида қолишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дидиер Десчампс матбуот анжуманида ҳимоячининг жисмоний ҳолати ҳақида гапирар экан, уни эҳтиёт чораси сифатида Кот-дъИвуар билан ўйинда майдонга туширмаслигини билдирди. "Виллиам ўзини яхши ҳис қилмоқда. Агар эртага ўйнаши шарт бўлганида, у майдонга тушган бўларди. Ҳозирча биз уни бошқариб турибмиз, худди бошқа футболчилар каби унга ҳам дам берамиз", — деди мураббий.
Жисмоний муаммолар ортда қолган бўлса-да, Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубият футболчига руҳий таъсир ўтказган. Терма жамоа қароргоҳида Салиба ғолиб PSJ таркибида бўлган Усман Дембеле, Брадлей Баркола, Десире Доуе, Варрен Зайр-Эмери ва Лукас Ҳернандез билан юзма-юз келди. Десчампснинг таъкидлашича, ғолиблар лагерга аъло кайфиятда келишган бўлса, Салиба учун бу жараён бироз қийинроқ кечмоқда.
Франция мудофаасининг асосий устуни ҳисобланган 25 ёшли футболчи терма жамоада 31 та ўйин ўтказишга улгурган. Мураббийлар штаби уни ортиқча хавф остига қўймаслик учун Кот-дъИвуар билан ўртоқлик учрашувида дам беришга қарор қилди. Режага кўра, Салиба душанба куни Шимолий Ирландияга қарши баҳсда ўйин ритмини тиклаш учун майдонга тушиши мумкин.
Барча тайёргарликлар Франция терма жамоасининг 16-июн куни Сенегалга қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатидаги илк ўйинига қаратилган. Салиба ҳозирда индивидуал дастур асосида тикланиш жараёнини давом эттирмоқда ва турнир бошлангунга қадар ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан тўлиқ тайёр бўлиши кутилмоқда.
…