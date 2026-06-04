Реал Мадрид Дензел Думфриес трансферини ҳал қилди: Тиббий кўрик бошланди

·404·Спорт
Реал Мадрид Дензел Думфриес трансферини ҳал қилди: Тиббий кўрик бошланди
Аудио версияси

Реал Мадрид клуби Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес трансферини якунлаш арафасида турибди. Мадридликлар футболчининг шартномасида кўрсатилган 20 миллион евролик товон пулини фаоллаштиришга қарор қилишди. Нидерландия терма жамоаси сафида бўлиб турган ўнг қанот ҳимоячиси бугун тиббий кўрикдан ўтмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер эксперти Fabrizio Romano хабарига кўра, Реал Мадрид Интер раҳбариятини товон пулини тўлаш нияти ҳақида расман хабардор қилган. 30 ёшли футболчи Нидерландия ва Жазоир ўртасидаги ўртоқлик учрашувида дисквалификация туфайли иштирок эта олмаслиги, унга тиббий кўрикдан ўтиш учун қулай имконият яратди. Ҳуқуқий жиҳатдан трансфер июль ойи бошида, барча ҳужжатлар расмийлаштирилгач кучга киради.

Мадрид клуби раҳбарияти қанот ҳимояси позициясини кучайтиришни устувор вазифа деб билмоқда. Мазкур қатъий қадам А Серия чемпионларини музокаралар учун имкониятсиз қолдирди, чунки товон пули тўланганда клуб футболчини қўйиб юборишга мажбур. Расмий эълон эса Сантяго Бернабеу стадионида бўлиб ўтадиган президентлик сайловларидан сўнг амалга оширилиши кутилмоқда.

Дензел Думфриес учун бу трансфер Италиядаги муваффақиятли беш йиллик фаолиятнинг якуни бўлади. У 2021-йилда PSV клубидан 14 миллион евро эвазига Интер сафига келиб қўшилган эди. Ўтган вақт мобайнида у барча мусобақаларда 207 та ўйинда майдонга тушиб, 27 та гол ва 28 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Реал МадридИнтерДензел ДумфриесТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди