Реал Мадрид Дензел Думфриес трансферини ҳал қилди: Тиббий кўрик бошланди
Реал Мадрид клуби Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес трансферини якунлаш арафасида турибди. Мадридликлар футболчининг шартномасида кўрсатилган 20 миллион евролик товон пулини фаоллаштиришга қарор қилишди. Нидерландия терма жамоаси сафида бўлиб турган ўнг қанот ҳимоячиси бугун тиббий кўрикдан ўтмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер эксперти Fabrizio Romano хабарига кўра, Реал Мадрид Интер раҳбариятини товон пулини тўлаш нияти ҳақида расман хабардор қилган. 30 ёшли футболчи Нидерландия ва Жазоир ўртасидаги ўртоқлик учрашувида дисквалификация туфайли иштирок эта олмаслиги, унга тиббий кўрикдан ўтиш учун қулай имконият яратди. Ҳуқуқий жиҳатдан трансфер июль ойи бошида, барча ҳужжатлар расмийлаштирилгач кучга киради.
Мадрид клуби раҳбарияти қанот ҳимояси позициясини кучайтиришни устувор вазифа деб билмоқда. Мазкур қатъий қадам А Серия чемпионларини музокаралар учун имкониятсиз қолдирди, чунки товон пули тўланганда клуб футболчини қўйиб юборишга мажбур. Расмий эълон эса Сантяго Бернабеу стадионида бўлиб ўтадиган президентлик сайловларидан сўнг амалга оширилиши кутилмоқда.
Дензел Думфриес учун бу трансфер Италиядаги муваффақиятли беш йиллик фаолиятнинг якуни бўлади. У 2021-йилда PSV клубидан 14 миллион евро эвазига Интер сафига келиб қўшилган эди. Ўтган вақт мобайнида у барча мусобақаларда 207 та ўйинда майдонга тушиб, 27 та гол ва 28 та голли узатмага муаллифлик қилди.
…