Ханси Флик Испания Ла Лигасида мавсумнинг энг яхши мураббийи деб топилди

·54·Спорт
Ханси Флик Испания Ла Лигасида мавсумнинг энг яхши мураббийи деб топилди
Аудио версияси

Ханси Флик 2025-26-йилги мавсум якунларига кўра Ла Лиганинг энг яхши мураббийи деб эълон қилинди. Германиялик мутахассис Барселона жамоасини кетма-кет иккинчи бор ички чемпионатда ғолибликка етаклаб келгани учун ушбу нуфузли мукофотга лойиқ кўрилди. Флик шогирдлари ўз майдонидаги тарихий натижалар эвазига турнир жадвалида яққол устунлик қилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Лига томонидан чоршанба куни берилган расмий баёнотга кўра, Флик якуний овоз бериш жараёнида Хетафе устози Жосе Бордалас ва Вилярреал мураббийи Марсельино каби рақибларини ортда қолдирди. Барселона мавсумни 94 очко билан якунлади. Каталонияликлар 38 та ўйинда 95 та гол уриб, бор-йўғи 6 маротаба мағлубиятга учрашди. Шунингдек, жамоа 38 ўйинлик формат жорий этилгандан буён ўз уйидаги барча 19 та учрашувда ғалаба қозонган илк клубга айланди.

Флик қўл остида Барселона барча мусобақаларда 57 та ўйин ўтказиб, 44 та ғалаба, 3 та дуранг ва 10 та мағлубият қайд этди. Ички чемпионатдаги муваффақиятларга қарамай, Чемпионлар лигаси жамоа учун оғриқли нуқта бўлиб қолмоқда. Барселона чорак финалда Атлетико Мадрид жамоасига имкониятни бой бериб, кетма-кет иккинчи йил Европанинг энг нуфузли турнирини тарк этди.

Барселона барқарорлик намойиш этган бир пайтда, уларнинг асосий рақиби Реал Мадрид учун мавсум омадсиз келди. Мадридликлар кийиниш хонасидаги можаролар ва мураббийлар штаби билан келишмовчиликлар сабабли совринсиз қолишди. Хаби Алонсо мавсум ўртасида жамоани тарк этди, унинг ўрнига келган Альваро Арбелоа эса вазиятни ўнглай олмади. Эндиликда Реал Мадрид янги даврни Жозе Моуринью бошчилигида бошлашга тайёргарлик кўрмоқда.

Ханси Флик ва унинг жамоаси янги мавсум олдидан қисқа муддатли таътилга чиқишади. Келгуси мавсум учун асосий мақсад ички чемпионатдаги гегемонликни сақлаб қолган ҳолда, Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш бўлади. Мураббий ўзининг ҳужумкор ўйин услубини Европа майдонларида ҳам муваффақиятли қўллашни режалаштирмоқда.

Ханси ФликБарселонаРеал МадридЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди