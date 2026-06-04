Ханси Флик Испания Ла Лигасида мавсумнинг энг яхши мураббийи деб топилди
Ханси Флик 2025-26-йилги мавсум якунларига кўра Ла Лиганинг энг яхши мураббийи деб эълон қилинди. Германиялик мутахассис Барселона жамоасини кетма-кет иккинчи бор ички чемпионатда ғолибликка етаклаб келгани учун ушбу нуфузли мукофотга лойиқ кўрилди. Флик шогирдлари ўз майдонидаги тарихий натижалар эвазига турнир жадвалида яққол устунлик қилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Лига томонидан чоршанба куни берилган расмий баёнотга кўра, Флик якуний овоз бериш жараёнида Хетафе устози Жосе Бордалас ва Вилярреал мураббийи Марсельино каби рақибларини ортда қолдирди. Барселона мавсумни 94 очко билан якунлади. Каталонияликлар 38 та ўйинда 95 та гол уриб, бор-йўғи 6 маротаба мағлубиятга учрашди. Шунингдек, жамоа 38 ўйинлик формат жорий этилгандан буён ўз уйидаги барча 19 та учрашувда ғалаба қозонган илк клубга айланди.
Флик қўл остида Барселона барча мусобақаларда 57 та ўйин ўтказиб, 44 та ғалаба, 3 та дуранг ва 10 та мағлубият қайд этди. Ички чемпионатдаги муваффақиятларга қарамай, Чемпионлар лигаси жамоа учун оғриқли нуқта бўлиб қолмоқда. Барселона чорак финалда Атлетико Мадрид жамоасига имкониятни бой бериб, кетма-кет иккинчи йил Европанинг энг нуфузли турнирини тарк этди.
Барселона барқарорлик намойиш этган бир пайтда, уларнинг асосий рақиби Реал Мадрид учун мавсум омадсиз келди. Мадридликлар кийиниш хонасидаги можаролар ва мураббийлар штаби билан келишмовчиликлар сабабли совринсиз қолишди. Хаби Алонсо мавсум ўртасида жамоани тарк этди, унинг ўрнига келган Альваро Арбелоа эса вазиятни ўнглай олмади. Эндиликда Реал Мадрид янги даврни Жозе Моуринью бошчилигида бошлашга тайёргарлик кўрмоқда.
Ханси Флик ва унинг жамоаси янги мавсум олдидан қисқа муддатли таътилга чиқишади. Келгуси мавсум учун асосий мақсад ички чемпионатдаги гегемонликни сақлаб қолган ҳолда, Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш бўлади. Мураббий ўзининг ҳужумкор ўйин услубини Европа майдонларида ҳам муваффақиятли қўллашни режалаштирмоқда.
…