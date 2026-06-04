Uber маълумот йиғиш учун 500 та махсус автомобилни йўлга чиқаради

·158·Техно
Uber маълумот йиғиш учун 500 та махсус автомобилни йўлга чиқаради
Аудио версияси

Чоршанба куни Uber компанияси реал ҳаётдаги ҳайдаш маълумотларини тўплаш учун мўлжалланган янги прототип автомобилни намойиш этди. Ушбу маълумотлардан компаниянинг Авриде, Ваймо ва ВеРиде каби ўсиб бораётган автоном транспорт ҳамкорлари фойдаланиши режалаштирилган. Ташқи кўринишидан оддий кўринган Hyundai Иониқ 5 модели том қисми ва ён томонларида жойлашган кўплаб сенсорлар билан жиҳозланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу лойиҳа Uber учун бир неча муҳим босқичларни англатади. Бу компания 2020-йилда ўзининг автоном ҳайдаш бўлимини Aurora компаниясига сотганидан бери ўзи (ҳамкор ёрдамида) йиғган биринчи автомобилдир. Шунингдек, бу жорий йил бошида ташкил этилган АВ Лабс бўлимининг муваффақияти бўлиб, у сенсорлар билан жиҳозланган Uber машиналари орқали маълумот йиғиш ва уларни 30 дан ортиқ технологик ҳамкорлар билан баҳам кўришга хизмат қилади.

Uber жорий йил охирига қадар бутун дунё бўйлаб 500 та шундай Hyundai электромобилларини ишга туширишни режалаштирмоқда. Ушбу флот роботаксилар учун ойига 2 миллион мил масофадаги юқори аниқликдаги маълумотларни тўплаш имкониятига эга бўлади. Ёз фаслига қадар 50 та шундай автомобил йўлларга чиқиши кутилмоқда.

Техник жиҳатдан Иониқ 5 моделлари 14 та камера, 8 та қаттиқ ҳолатдаги лидар сенсори ва 9 та радар билан жиҳозланган. Барча тўпланган маълумотлар NVIDIA Дуал Дриве Тор автоном транспорт компьютери орқали қайта ишланади. Uber ҳамкорларнинг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, сенсорлар тўпламини келажакда янгилаб боришини маълум қилди.

Компаниянинг асосий мақсади — автоном ҳайдаш учун дунёдаги энг хилма-хил географик ўқув маълумотлар базасини яратишдир. Муваффақиятли амалга оширилса, ушбу маълумотлар тўплами ҳамкорларга ўз-ўзини бошқарадиган дастурий таъминотни ўргатиш учун 360 даражали, вақт бўйича синхронлаштирилган кўринишни тақдим этади.

UberHyundaiNVIDIAАвтоном АвтомобилларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади