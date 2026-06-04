Uber маълумот йиғиш учун 500 та махсус автомобилни йўлга чиқаради
Чоршанба куни Uber компанияси реал ҳаётдаги ҳайдаш маълумотларини тўплаш учун мўлжалланган янги прототип автомобилни намойиш этди. Ушбу маълумотлардан компаниянинг Авриде, Ваймо ва ВеРиде каби ўсиб бораётган автоном транспорт ҳамкорлари фойдаланиши режалаштирилган. Ташқи кўринишидан оддий кўринган Hyundai Иониқ 5 модели том қисми ва ён томонларида жойлашган кўплаб сенсорлар билан жиҳозланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу лойиҳа Uber учун бир неча муҳим босқичларни англатади. Бу компания 2020-йилда ўзининг автоном ҳайдаш бўлимини Aurora компаниясига сотганидан бери ўзи (ҳамкор ёрдамида) йиғган биринчи автомобилдир. Шунингдек, бу жорий йил бошида ташкил этилган АВ Лабс бўлимининг муваффақияти бўлиб, у сенсорлар билан жиҳозланган Uber машиналари орқали маълумот йиғиш ва уларни 30 дан ортиқ технологик ҳамкорлар билан баҳам кўришга хизмат қилади.
Uber жорий йил охирига қадар бутун дунё бўйлаб 500 та шундай Hyundai электромобилларини ишга туширишни режалаштирмоқда. Ушбу флот роботаксилар учун ойига 2 миллион мил масофадаги юқори аниқликдаги маълумотларни тўплаш имкониятига эга бўлади. Ёз фаслига қадар 50 та шундай автомобил йўлларга чиқиши кутилмоқда.
Техник жиҳатдан Иониқ 5 моделлари 14 та камера, 8 та қаттиқ ҳолатдаги лидар сенсори ва 9 та радар билан жиҳозланган. Барча тўпланган маълумотлар NVIDIA Дуал Дриве Тор автоном транспорт компьютери орқали қайта ишланади. Uber ҳамкорларнинг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, сенсорлар тўпламини келажакда янгилаб боришини маълум қилди.
Компаниянинг асосий мақсади — автоном ҳайдаш учун дунёдаги энг хилма-хил географик ўқув маълумотлар базасини яратишдир. Муваффақиятли амалга оширилса, ушбу маълумотлар тўплами ҳамкорларга ўз-ўзини бошқарадиган дастурий таъминотни ўргатиш учун 360 даражали, вақт бўйича синхронлаштирилган кўринишни тақдим этади.
…