Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилди
Лондоннинг Арсенал жамоаси трансфер бозорида кутилмаган тўсиққа дуч келди. Аргентиналик иқтидорли ярим ҳимоячи Нико Паз Англия Премер-лигасига кўчиб ўтишдан кўра, Италия А Сериясида қолишни афзал кўрмоқда. Бу қарор футболчининг Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью билан ўтказган махфий музокараларидан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
21 ёшли плей-мейкер ўтган мавсумда Италиянинг Комо жамоасида ижара асосида тўп суриб, ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўплаб гранд клублар эътиборини тортган эди. ESPN нашри хабарига кўра, Реал Мадрид бошқарувига қайтган Жозе Моуринью футболчи билан шахсан учрашиб, унинг келажакдаги режалари ва клубдаги ўрни ҳақида суҳбатлашган. Гарчи "Специал Оне" ёш иқтидорнинг қобилиятини юқори баҳоласа-да, ҳозирча унга асосий таркибда доимий ўйин амалиётини кафолатлай олмаслигини билдирган.
Моуринью билан суҳбатдан сўнг, Нико Паз захира ўриндиғида ўтиришдан кўра, ўсишга ёрдам бераётган муҳитда қолишни маъқул кўрди. Бу эса Микел Артета бошчилигидаги Арсенал учун оғриқли зарба бўлди. Лондонликлар ёш аргентиналикни жамоа марказини кучайтира оладиган асосий номзодлардан бири сифатида кўраётган эди.
Фабрегас омили ва Италиядаги бахтНико Пазнинг Италияда қолишга қарор қилганининг асосий сабабларидан бири — Комо бош мураббийи Сескк Фабрегас билан бўлган яқин муносабатидир. Арсенал ва Челси афсонаси ҳисобланган Фабрегас ёш футболчининг профессионал даражага кўтарилишида катта рол ўйнади. Паз айни дамда собиқ ярим ҳимоячи қўл остида ўзини бахтли ҳис қилмоқда ва унинг лойиҳасига содиқ қолишни истайди.
Реал Мадрид раҳбарияти ҳам футболчининг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда. Шартномадаги қайта сотиб олиш банди Мадрид клубига вазиятни назорат қилиш имконини беради. Моуринью ҳозирча Пазни ижарада қолдириб, унинг тажриба тўплашини кутишга қарор қилган. Бу стратегия келажакда футболчини янада тайёр ҳолда Бернабеу стадионига қайтаришга хизмат қилади.
Арсенал эса энди трансфер бозорида бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур. Микел Артета жамоасининг ҳужумкор салоҳиятини ошириш учун янги ижодкор ярим ҳимоячи қидиришда давом этади. Нико Пазнинг рад жавоби Лондон клубининг ёзги трансфер режаларига сезиларли ўзгартиришлар киритиши кутилмоқда.
Италия матбуотининг ёзишича, Комо жамоаси Пазнинг қолишидан ниҳоятда мамнун. Жамоа раҳбарияти ёш юлдуз атрофида янги мавсум учун рақобатбардош таркиб шакллантиришни мақсад қилган. Аргентиналик футболчи учун А Серия ўз маҳоратини намойиш этиш ва Реал Мадрид асосий таркибига кириш учун энг мақбул майдон бўлиб қолмоқда.
…