Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилди

·0·Спорт
Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилди

Лондоннинг Арсенал жамоаси трансфер бозорида кутилмаган тўсиққа дуч келди. Аргентиналик иқтидорли ярим ҳимоячи Нико Паз Англия Премер-лигасига кўчиб ўтишдан кўра, Италия А Сериясида қолишни афзал кўрмоқда. Бу қарор футболчининг Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью билан ўтказган махфий музокараларидан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

21 ёшли плей-мейкер ўтган мавсумда Италиянинг Комо жамоасида ижара асосида тўп суриб, ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўплаб гранд клублар эътиборини тортган эди. ESPN нашри хабарига кўра, Реал Мадрид бошқарувига қайтган Жозе Моуринью футболчи билан шахсан учрашиб, унинг келажакдаги режалари ва клубдаги ўрни ҳақида суҳбатлашган. Гарчи "Специал Оне" ёш иқтидорнинг қобилиятини юқори баҳоласа-да, ҳозирча унга асосий таркибда доимий ўйин амалиётини кафолатлай олмаслигини билдирган.

Моуринью билан суҳбатдан сўнг, Нико Паз захира ўриндиғида ўтиришдан кўра, ўсишга ёрдам бераётган муҳитда қолишни маъқул кўрди. Бу эса Микел Артета бошчилигидаги Арсенал учун оғриқли зарба бўлди. Лондонликлар ёш аргентиналикни жамоа марказини кучайтира оладиган асосий номзодлардан бири сифатида кўраётган эди.

Фабрегас омили ва Италиядаги бахт

Нико Пазнинг Италияда қолишга қарор қилганининг асосий сабабларидан бири — Комо бош мураббийи Сескк Фабрегас билан бўлган яқин муносабатидир. Арсенал ва Челси афсонаси ҳисобланган Фабрегас ёш футболчининг профессионал даражага кўтарилишида катта рол ўйнади. Паз айни дамда собиқ ярим ҳимоячи қўл остида ўзини бахтли ҳис қилмоқда ва унинг лойиҳасига содиқ қолишни истайди.

Реал Мадрид раҳбарияти ҳам футболчининг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда. Шартномадаги қайта сотиб олиш банди Мадрид клубига вазиятни назорат қилиш имконини беради. Моуринью ҳозирча Пазни ижарада қолдириб, унинг тажриба тўплашини кутишга қарор қилган. Бу стратегия келажакда футболчини янада тайёр ҳолда Бернабеу стадионига қайтаришга хизмат қилади.

Арсенал эса энди трансфер бозорида бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур. Микел Артета жамоасининг ҳужумкор салоҳиятини ошириш учун янги ижодкор ярим ҳимоячи қидиришда давом этади. Нико Пазнинг рад жавоби Лондон клубининг ёзги трансфер режаларига сезиларли ўзгартиришлар киритиши кутилмоқда.

Италия матбуотининг ёзишича, Комо жамоаси Пазнинг қолишидан ниҳоятда мамнун. Жамоа раҳбарияти ёш юлдуз атрофида янги мавсум учун рақобатбардош таркиб шакллантиришни мақсад қилган. Аргентиналик футболчи учун А Серия ўз маҳоратини намойиш этиш ва Реал Мадрид асосий таркибига кириш учун энг мақбул майдон бўлиб қолмоқда.

АрсеналРеал МадридНико ПазЖозе МоуриньюТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Синдаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиСиндаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиБугун, 18:27Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиБугун, 18:00Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиВиллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиБугун, 17:52Рубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиРубен Аморим фаолиятини Италияда давом эттиради: Португалиялик мутахассис Милан бош мураббийиБугун, 17:36Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган шартни эълон қилдиБугун, 17:34Нани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрНани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёрБугун, 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди