Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драма
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати доирасидаги Хорватия билан кечган баҳсда тарихий натижани қайд этди. Тажрибали ҳужумчи учрашув давомида ўз ҳисобига голларни ёздириб қўйиш орқали афсонавий Гари Линекернинг рекордига тенглашиб олди. Мазкур ўйин нафақат голлар, балки VAR қарорлари ва кескин курашлар билан ҳам ёдда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг дастлабки 10 дақиқасида Нони Мадуеке жарима майдончаси ичида Лука Модрич томонидан йиқитилди. Бош ҳакам Клемент Турпин иккиланмасдан пеналти белгилади. Тўп ёнига келган Гарри Кейн ўзига хос услубда зарба берди, бироқ Хорватия дарвозабони Доминик Ливаковик уни қайтаришга муваффақ бўлди. Аммо қувонч узоққа чўзилмади: VAR текширувидан сўнг дарвозабон чизиқдан олдинроқ чиқиб кетгани ва Йошко Гвардиол жарима майдонига эрта киргани аниқланди.
Қайта белгиланган пеналтини Гарри Кейн совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди. Goal.com нашрининг хабар беришича, бу гол терма жамоанинг янги бош мураббийи Томас Тухель учун турнирдаги ажойиб дебют стартини таъминлади. Бироқ Хорватия жамоаси таслим бўлиш ниятида эмаслигини тез орада кўрсатиб қўйди.
Рекордлар ва кескин курашХорватиялик иқтидорли футболчи Мартин Батурина жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган аниқ зарбаси билан Жордан Пиккфорд дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади. Шунга қарамай, Англия ҳужумларини тўхтатмади. Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн ҳаводаги курашда устунлик қилиб, боши билан рақиб дарвозасига иккинчи голни киритди.
Ушбу гол Гарри Кейн учун Жаҳон чемпионатларидаги ўнинчи гол бўлди ва у Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар Гари Линекер билан тенглашиб олди. Эндиликда Кейн миллий терма жамоанинг мутлоқ рекордчисига айланиш учун жуда яқин турибди. Футболчи нафақат пеналтилар устаси, балки иккинчи қаватда ҳам хавфли эканини яна бир бор исботлади.
Биринчи бўлим якунланиши арафасида ўйин темпи янада ошди. 45-дақиқада Петар Муса Англия ҳимоясидаги хатолардан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. Шиддатли кечган биринчи бўлим мухлисларга ҳақиқий футбол байрамини тақдим этди, Гарри Кейн эса ўз исмини Англия футболи солномасига олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди.
…