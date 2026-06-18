Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драма

·0·Спорт
Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драма

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати доирасидаги Хорватия билан кечган баҳсда тарихий натижани қайд этди. Тажрибали ҳужумчи учрашув давомида ўз ҳисобига голларни ёздириб қўйиш орқали афсонавий Гари Линекернинг рекордига тенглашиб олди. Мазкур ўйин нафақат голлар, балки VAR қарорлари ва кескин курашлар билан ҳам ёдда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг дастлабки 10 дақиқасида Нони Мадуеке жарима майдончаси ичида Лука Модрич томонидан йиқитилди. Бош ҳакам Клемент Турпин иккиланмасдан пеналти белгилади. Тўп ёнига келган Гарри Кейн ўзига хос услубда зарба берди, бироқ Хорватия дарвозабони Доминик Ливаковик уни қайтаришга муваффақ бўлди. Аммо қувонч узоққа чўзилмади: VAR текширувидан сўнг дарвозабон чизиқдан олдинроқ чиқиб кетгани ва Йошко Гвардиол жарима майдонига эрта киргани аниқланди.

Қайта белгиланган пеналтини Гарри Кейн совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди. Goal.com нашрининг хабар беришича, бу гол терма жамоанинг янги бош мураббийи Томас Тухель учун турнирдаги ажойиб дебют стартини таъминлади. Бироқ Хорватия жамоаси таслим бўлиш ниятида эмаслигини тез орада кўрсатиб қўйди.

Рекордлар ва кескин кураш

Хорватиялик иқтидорли футболчи Мартин Батурина жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган аниқ зарбаси билан Жордан Пиккфорд дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади. Шунга қарамай, Англия ҳужумларини тўхтатмади. Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн ҳаводаги курашда устунлик қилиб, боши билан рақиб дарвозасига иккинчи голни киритди.

Ушбу гол Гарри Кейн учун Жаҳон чемпионатларидаги ўнинчи гол бўлди ва у Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар Гари Линекер билан тенглашиб олди. Эндиликда Кейн миллий терма жамоанинг мутлоқ рекордчисига айланиш учун жуда яқин турибди. Футболчи нафақат пеналтилар устаси, балки иккинчи қаватда ҳам хавфли эканини яна бир бор исботлади.

Биринчи бўлим якунланиши арафасида ўйин темпи янада ошди. 45-дақиқада Петар Муса Англия ҳимоясидаги хатолардан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. Шиддатли кечган биринчи бўлим мухлисларга ҳақиқий футбол байрамини тақдим этди, Гарри Кейн эса ўз исмини Англия футболи солномасига олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди.

Гарри КейнАнглияХорватияЖаҳон ЧемпионатиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиРоналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиБугун, 21:15Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиКриштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиБугун, 20:53Рубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиРубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиБугун, 20:33Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Бугун, 20:25Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиБугун, 20:20Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаТомас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди