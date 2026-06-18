Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўради

·0·Техно
Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўради

Венчур капитали бозорининг тажрибали вакили ва ўз вақтида Facebook лойиҳасининг истиқболини биринчилардан бўлиб пайқаган Чи-Ҳуа Чиен сунъий интеллект (AI) соҳасидаги келажак борасида кутилмаган прогнозларни илгари сурмоқда. Унинг фикрича, ҳозирги кунда AI моделларини ишлаб чиқаётган йирик инфратузилма компаниялари эмас, балки ушбу технологияни истеъмолчиларга етказиб берувчи иловалар энг катта даромад манбаига айланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гоодватер Капитал асосчиларидан бири бўлган Чиен ўзининг йигирма йиллик тажрибасига таяниб, технологик сиклларнинг такрорланишини таъкидлайди. Унинг таҳлилларига кўра, шахсий компьютерлар, интернет ва мобил алоқа даврларида ҳам асосий қиймат инфратузилмадан кўра амалий дастурий таъминот қатламида тўпланган. Масалан, мобил алоқа даврида инфратузилма компаниялари 700 миллиард доллар қиймат яратган бўлса, Netflix, Spotify, Meta ва Uber каби иловалар 3,7 триллион долларлик бозор капиталлашувини ҳосил қилган.

Инфратузилманинг қадрсизланиши ва янги имкониятлар

Ҳозирда кўплаб инвесторлар NVIDIA ёки OpenAI каби гигантларга эътибор қаратаётган бўлса-да, Чи-Ҳуа Чиен тез орада AI моделлари одатий товар (коммодитй) кўринишига келишини башорат қилмоқда. Бу шуни англатадики, вақт ўтиши билан энг мураккаб AI моделлари ва оддий смартфонларда ишлайдиган дастурлар ўртасидаги фарқ кескин камаяди. Ҳозирда бу фарқ икки йилни ташкил этса, келгуси йилга бориб у уч ойгача қисқариши кутилмоқда.

Экспертнинг фикрича, сунъий интеллект даврида ғолиблар технологиянинг ўзини сотадиганлар эмас, балки ундан фойдаланиб инсонлар ҳаётини осонлаштирадиган сервислар бўлади. Бу жараён интернет давридаги вазиятни эслатади: ўшанда ҳам тармоқ ускуналарини ишлаб чиқувчилардан кўра, интернет орқали хизмат кўрсатувчи компаниялар кўпроқ фойда кўрган эди.

Венчур бозори ва инвестиция стратегиялари

Чиен ҳозирги венчур бозоридаги ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, йирик инвестиция фирмалари вертикал интеграциялашган ва эндиликда улар бошқа ҳамкорларга эҳтиёж сезмаяпти. Бу эса бозорда рақобатнинг кучайишига ва компанияларнинг қиймати сунъий равишда оширилишига олиб келмоқда. "Тезкор молиялаштириш" деб аталадиган амалиёт туфайли стартаплар бир неча ой ичида ўз баҳосини бир неча баробар ошириб юбормоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий стартаплар учун бу тенденция муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозорда AI моделларининг очиқлиги ва арзонлашиши, маҳаллий дастурчиларга қиммат инфратузилма яратмасдан туриб, тайёр моделлардан фойдаланган ҳолда ноёб маҳсулотлар яратиш имконини беради. Чиеннинг фикрича, келажакда қуйидаги йўналишлар энг истиқболли ҳисобланади:

  • Соғлиқни сақлаш ва тиббий технологиялар;
  • Финтеч ва шахсий молия бошқаруви;
  • Кўнгилочар контент ва медиа;
  • Истеъмолчилар учун кундалик рақамли ёрдамчилар.
Хулоса ўрнида, Чи-Ҳуа Чиен америкаликлар ёки бошқа халқлар ўзларининг ижтимоий ҳаёти ва молиявий маълумотларини битта "супер-илова"га ишониб топширишига шубҳа билан қарайди. Унинг фикрича, AI даврида ҳам ихтисослашган ва инсон хулқ-атворини чуқур тушунадиган иловалар бозор етакчилигини сақлаб қолади.

Сунъий IntelлектСтартапИнвестицияТехнологияГоодватер Капитал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиSpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиБугун, 20:58Ерда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиЕрда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиБугун, 20:55Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди