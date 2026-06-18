АҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозонди

·0·Иқтисодиёт
АҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозонди

АҚШнинг Алабама штатида бўлиб ўтган Республикачилар партиясининг праймериз босқичида криптовалюта саноати томонидан қўллаб-қувватланган Баррй Мооре ғалаба қозонди. Ушбу натижа рақамли активлар бозори иштирокчиларининг сиёсий жараёнларга таъсири сезиларли даражада ошиб бораётганини кўрсатмоқда. Баррй Мооре энди ноябрь ойида бўлиб ўтадиган асосий сайловларда Демократик партия вакили Эверетт Весс билан куч синашади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ғалаба ортида йирик молиявий ресурслар турибди. Коинтелеграпҳ нашри маълумотларига кўра, криптовалюта компаниялари томонидан молиялаштириладиган Дефенд Американ Жобс сиёсий ҳаракатлар қўмитаси (ПАК) Мооре номзодини тарғиб қилиш учун 12 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаган. Ушбу маблағлар асосан медиа-кампаниялар ва рекламаларга йўналтирилиб, номзоднинг рақиби устидан 55,8 фоиз овоз билан ғалаба қозонишини таъминлади.

Крипто-саноатнинг сиёсий амбициялари

Баррй Мооре криптовалюта ҳамжамияти орасида ижобий обрўга эга. Coinbase биржаси билан алоқадор бўлган Станд Вит Crypto ташкилоти унинг фаолиятини "криптовалютани қатъий қўллаб-қувватлайди" деб баҳолаган. Мооре Алабама штатининг 1-конгресс округи вакили сифатида фаолият юритган даврида рақамли активлар ва инновацияларни ҳимоя қилувчи қонун лойиҳаларига овоз берган.

Фаиршаке коалицияси вакили Джефф Веттер ушбу ғалабани "инновациялар чемпионининг навбатдаги муваффақияти" деб атади. Унинг сўзларига кўра, ташкилот ихтиёрида ҳозирда 150 миллион долларга яқин нақд пул мавжуд бўлиб, бу маблағлар АҚШ Конгрессида тарихдаги энг йирик крипто-блокни шакллантиришга сарфланади. Бу эса келажакда Bitcoin ва бошқа рақамли активлар учун қулай ҳуқуқий муҳит яратилишига хизмат қилиши кутилмоқда.

Ҳозирги кунга қадар Фаиршаке ва унинг ҳамкорлари АҚШнинг турли штатларида, жумладан Жанубий Каролина, Техас, Калифорния ва Ню-Жерси каби ҳудудларда крипто-тарафдор номзодларни қўллаб-қувватлаш учун 40 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаган. Бу каби молиявий босим АҚШ сиёсий майдонида криптовалюта факторини ҳисобга олишга мажбур қилмоқда.

Стратегик аҳамият ва келажакдаги режалар

Крипто-саноат вакиллари нафақат Республикачилар, балки Демократлар орасидаги ўзларига хайрихоҳ номзодларни ҳам қўллаб-қувватламоқда. Масалан, июн ойида бўлиб ўтадиган праймеризларда Мериленддан Адриан Боафо ва Нью-Йоркдан Ритчие Торрес каби номзодларга ҳам миллионлаб доллар ажратилган. Бу стратегия АҚШ қонунчилик органида икки партияли қўллаб-қувватлашга эришишни кўзлайди.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва иқтисодчилар учун бу тенденция муҳим аҳамиятга эга. АҚШ Конгрессида криптовалюта тарафдорларининг кўпайиши глобал бозорда Bitcoin ва Ethereum нархларига ижобий таъсир кўрсатиши, шунингдек, бутун дунёда рақамли активларни тартибга солиш стандартларини белгилаб бериши мумкин. АҚШдаги ҳуқуқий ўзгаришлар одатда бошқа мамлакатлар, хусусан ривожланаётган бозорлар учун ҳам намуна бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Алабама штатидаги сайлов натижалари крипто-саноатнинг сиёсий кучга айланаётганидан далолат беради. Сайловолди кампанияларига киритилаётган улкан инвестициялар яқин йилларда АҚШ молия тизимида рақамли активларнинг ўрни янада мустаҳкамланишига олиб келиши мумкин.

BitcoinАҚШКриптовалютаСайловБаррй Мооре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиBitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиБугун, 20:36Blockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаBlockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаБугун, 20:17Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Бугун, 19:33FIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиFIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиБугун, 19:16АҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиАҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиКеча, 18:16Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиKalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиКеча, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда