АҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозонди
АҚШнинг Алабама штатида бўлиб ўтган Республикачилар партиясининг праймериз босқичида криптовалюта саноати томонидан қўллаб-қувватланган Баррй Мооре ғалаба қозонди. Ушбу натижа рақамли активлар бозори иштирокчиларининг сиёсий жараёнларга таъсири сезиларли даражада ошиб бораётганини кўрсатмоқда. Баррй Мооре энди ноябрь ойида бўлиб ўтадиган асосий сайловларда Демократик партия вакили Эверетт Весс билан куч синашади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу ғалаба ортида йирик молиявий ресурслар турибди. Коинтелеграпҳ нашри маълумотларига кўра, криптовалюта компаниялари томонидан молиялаштириладиган Дефенд Американ Жобс сиёсий ҳаракатлар қўмитаси (ПАК) Мооре номзодини тарғиб қилиш учун 12 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаган. Ушбу маблағлар асосан медиа-кампаниялар ва рекламаларга йўналтирилиб, номзоднинг рақиби устидан 55,8 фоиз овоз билан ғалаба қозонишини таъминлади.
Крипто-саноатнинг сиёсий амбициялариБаррй Мооре криптовалюта ҳамжамияти орасида ижобий обрўга эга. Coinbase биржаси билан алоқадор бўлган Станд Вит Crypto ташкилоти унинг фаолиятини "криптовалютани қатъий қўллаб-қувватлайди" деб баҳолаган. Мооре Алабама штатининг 1-конгресс округи вакили сифатида фаолият юритган даврида рақамли активлар ва инновацияларни ҳимоя қилувчи қонун лойиҳаларига овоз берган.
Фаиршаке коалицияси вакили Джефф Веттер ушбу ғалабани "инновациялар чемпионининг навбатдаги муваффақияти" деб атади. Унинг сўзларига кўра, ташкилот ихтиёрида ҳозирда 150 миллион долларга яқин нақд пул мавжуд бўлиб, бу маблағлар АҚШ Конгрессида тарихдаги энг йирик крипто-блокни шакллантиришга сарфланади. Бу эса келажакда Bitcoin ва бошқа рақамли активлар учун қулай ҳуқуқий муҳит яратилишига хизмат қилиши кутилмоқда.
Ҳозирги кунга қадар Фаиршаке ва унинг ҳамкорлари АҚШнинг турли штатларида, жумладан Жанубий Каролина, Техас, Калифорния ва Ню-Жерси каби ҳудудларда крипто-тарафдор номзодларни қўллаб-қувватлаш учун 40 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаган. Бу каби молиявий босим АҚШ сиёсий майдонида криптовалюта факторини ҳисобга олишга мажбур қилмоқда.
Стратегик аҳамият ва келажакдаги режаларКрипто-саноат вакиллари нафақат Республикачилар, балки Демократлар орасидаги ўзларига хайрихоҳ номзодларни ҳам қўллаб-қувватламоқда. Масалан, июн ойида бўлиб ўтадиган праймеризларда Мериленддан Адриан Боафо ва Нью-Йоркдан Ритчие Торрес каби номзодларга ҳам миллионлаб доллар ажратилган. Бу стратегия АҚШ қонунчилик органида икки партияли қўллаб-қувватлашга эришишни кўзлайди.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва иқтисодчилар учун бу тенденция муҳим аҳамиятга эга. АҚШ Конгрессида криптовалюта тарафдорларининг кўпайиши глобал бозорда Bitcoin ва Ethereum нархларига ижобий таъсир кўрсатиши, шунингдек, бутун дунёда рақамли активларни тартибга солиш стандартларини белгилаб бериши мумкин. АҚШдаги ҳуқуқий ўзгаришлар одатда бошқа мамлакатлар, хусусан ривожланаётган бозорлар учун ҳам намуна бўлиб хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Алабама штатидаги сайлов натижалари крипто-саноатнинг сиёсий кучга айланаётганидан далолат беради. Сайловолди кампанияларига киритилаётган улкан инвестициялар яқин йилларда АҚШ молия тизимида рақамли активларнинг ўрни янада мустаҳкамланишига олиб келиши мумкин.
…