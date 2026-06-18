Криштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилди
Португалия терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатини кутилмаган натижа билан бошлади. Конго ДР терма жамоасига қарши кечган баҳсда 1:1 ҳисоби қайд этилгач, жамоа сардори Криштиано Роналдо ўз жамоадошларини танқидлардан ҳимоя қилиб чиқди. Ҳоустон шаҳридаги стадионда ўтган учрашувдан сўнг афсонавий ҳужумчи жамоанинг ўйинида ҳеч қандай камчилик бўлмаганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин якунлангач, Роналдо майдонни кўзда ёш ва асабий ҳолатда тарк этган бўлса-да, кейинчалик журналистлар билан суҳбатда босиқлик билан фикр билдирди. Goal.com нашрининг хабар беришича, 41 ёшли форвард Sport ТВ каналига берган интервюсида: "Нима етишмади? Ҳеч нарса етишмади, бу — футбол. Португалия ғалаба қозониши ҳам, мағлуб бўлиши ҳам мумкин эди. Ўйин ҳар икки томонга оғиб кетиши мумкин бўлган вазиятда ўтди", — дея жамоадошларини қўллаб-қувватлади.
Рекордлар ва тарихий натижаларМазкур баҳс Криштиано Роналдо учун шунчаки навбатдаги ўйин эмас, балки тарихий воқеага айланди. Майдонга тушиши билан у ўз мамлакати сафида тўп сурган энг ёшли футболчи рекордини янгилади ва бу борада собиқ жамоадоши Pepeни ортда қолдирди. Шунингдек, у ўзининг олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этиб, бу кўрсаткич бўйича Лионель Месси билан тенглашиб олди.
Роналдо жаҳон чемпионатлари тарихидаги иккинчи энг кексага майдон ўйинчисига айланди. Ҳозирда у фақат камерунлик афсона Рожер Милладан (42 ёш, 39 кун) ортда қолмоқда. Шунга қарамай, ҳужумчининг шахсий кўрсаткичлари жамоавий натижа соясида қолди. У Конго ДРга қарши ўйинда бир нечта қулай имкониятлардан фойдалана олмади ва йирик турнирлардаги голсиз сериясини 10 та ўйинга етказди.
Кейинги рақиб — ЎзбекистонПортугалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ва унинг шогирдлари энди бор эътиборини гуруҳдаги кейинги баҳсларга қаратиши лозим. Роналдо ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлисларга мурожаат қилиб, "Бу биз кутган бошланиш эмас эди, лекин ҳали ҳеч нарса тугагани йўқ. Бошингизни баланд кўтаринг ва кейинги ўйинга диққатни қаратинг", — дея чорлов қилди.
Португалияликлар учун гуруҳ босқичидаги кейинги учрашув ўта аҳамиятли ҳисобланади. Сабаби, уларнинг навбатдаги рақиби Ўзбекистон миллий терма жамоаси бўлади. Гуруҳдан чиқиш тақдирини ҳал қилувчи ушбу ўйиндан сўнг, жамоа Колумбия билан куч синашади. Криштиано Роналдо учун жаҳон чемпионлиги унинг бой коллекциясидаги ягона етишмаётган соврин бўлиб қолмоқда, шу боис ҳар бир очко у учун ҳаёт-мамот масаласидир.
…