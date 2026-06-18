Криштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилди

·43·Спорт
Криштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилди

Португалия терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатини кутилмаган натижа билан бошлади. Конго ДР терма жамоасига қарши кечган баҳсда 1:1 ҳисоби қайд этилгач, жамоа сардори Криштиано Роналдо ўз жамоадошларини танқидлардан ҳимоя қилиб чиқди. Ҳоустон шаҳридаги стадионда ўтган учрашувдан сўнг афсонавий ҳужумчи жамоанинг ўйинида ҳеч қандай камчилик бўлмаганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин якунлангач, Роналдо майдонни кўзда ёш ва асабий ҳолатда тарк этган бўлса-да, кейинчалик журналистлар билан суҳбатда босиқлик билан фикр билдирди. Goal.com нашрининг хабар беришича, 41 ёшли форвард Sport ТВ каналига берган интервюсида: "Нима етишмади? Ҳеч нарса етишмади, бу — футбол. Португалия ғалаба қозониши ҳам, мағлуб бўлиши ҳам мумкин эди. Ўйин ҳар икки томонга оғиб кетиши мумкин бўлган вазиятда ўтди", — дея жамоадошларини қўллаб-қувватлади.

Рекордлар ва тарихий натижалар

Мазкур баҳс Криштиано Роналдо учун шунчаки навбатдаги ўйин эмас, балки тарихий воқеага айланди. Майдонга тушиши билан у ўз мамлакати сафида тўп сурган энг ёшли футболчи рекордини янгилади ва бу борада собиқ жамоадоши Pepeни ортда қолдирди. Шунингдек, у ўзининг олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этиб, бу кўрсаткич бўйича Лионель Месси билан тенглашиб олди.

Роналдо жаҳон чемпионатлари тарихидаги иккинчи энг кексага майдон ўйинчисига айланди. Ҳозирда у фақат камерунлик афсона Рожер Милладан (42 ёш, 39 кун) ортда қолмоқда. Шунга қарамай, ҳужумчининг шахсий кўрсаткичлари жамоавий натижа соясида қолди. У Конго ДРга қарши ўйинда бир нечта қулай имкониятлардан фойдалана олмади ва йирик турнирлардаги голсиз сериясини 10 та ўйинга етказди.

Кейинги рақиб — Ўзбекистон

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ва унинг шогирдлари энди бор эътиборини гуруҳдаги кейинги баҳсларга қаратиши лозим. Роналдо ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлисларга мурожаат қилиб, "Бу биз кутган бошланиш эмас эди, лекин ҳали ҳеч нарса тугагани йўқ. Бошингизни баланд кўтаринг ва кейинги ўйинга диққатни қаратинг", — дея чорлов қилди.

Португалияликлар учун гуруҳ босқичидаги кейинги учрашув ўта аҳамиятли ҳисобланади. Сабаби, уларнинг навбатдаги рақиби Ўзбекистон миллий терма жамоаси бўлади. Гуруҳдан чиқиш тақдирини ҳал қилувчи ушбу ўйиндан сўнг, жамоа Колумбия билан куч синашади. Криштиано Роналдо учун жаҳон чемпионлиги унинг бой коллекциясидаги ягона етишмаётган соврин бўлиб қолмоқда, шу боис ҳар бир очко у учун ҳаёт-мамот масаласидир.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришдиЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришдиБугун, 22:15Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиТьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиБугун, 21:54Килиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКилиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиБугун, 21:35Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиРоналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиБугун, 21:15Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаГарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаБугун, 21:12Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиКриштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди