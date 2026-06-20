Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқда
Лиссабоннинг Sporting жамоаси сардори Мортен Хьюлманн ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этишга қарор қилди. Даниялик ярим ҳимоячи аллақачон жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан хайрлашиб улгурган. Унинг кейинги манзили сифатида Италиянинг Милан клуби асосий номзод бўлиб турибди. Бу трансфер нафақат клуб учун кучайиш, балки футболчи ва унинг собиқ устози Рубен Аморим ўртасидаги янги ҳамкорликнинг бошланиши бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рекорд нашри тарқатган маълумотларга кўра, 26 ёшли футболчи Лиссабонни тарк этиш вақти келганини ҳис қилмоқда. Sporting сафида уч йил тўп сурган Хьюлманн ўтган йили ҳам жамоадан кетишга яқин эди, бироқ ўшанда клуб раҳбарияти унинг трансферига тўсқинлик қилган. Бунинг эвазига раҳбарият футболчига жорий йилнинг ёзида муносиб таклиф тушса, уни қўйиб юборишга вада берган эди.
Рубен Аморим омили ва А Серияга қайтишХьюлманннинг трансферида энг муҳим ролни Милан бош мураббийи Рубен Аморим ўйнамоқда. Айнан Аморим 2023-йилда футболчини Лиссабонга олиб келган ва унга сардорлик боғичини топширган эди. Мураббий даниялик ярим ҳимоячини ўз тизимининг марказий фигураси деб билади ва Россонери раҳбарияти билан унинг трансферини аллақачон муҳокама қилган. Goal.com нашрининг ёзишича, Аморим Хьюлманнни ҳар қандай топ-клуб учун идеал таянч ярим ҳимоячиси деб ҳисоблайди.
Футболчи учун Италия чемпионати бегона эмас. У Sporting сафига ўтишдан аввал Лечче шарафини ҳимоя қилган ва А Серия ҳавосига мослашиб улгурган. Шу сабабли, Хьюлманннинг яна Италияга қайтиши ва ўзини юқори даражадаги жамоада синаб кўриши унинг фаолиятидаги мантиқий қадам бўлиб кўринмоқда.
Рақобат ва трансфер нархиГарчи Милан асосий даъвогар бўлса-да, трансфер кураши осон кечмайди. Хьюлманнга нисбатан Атлетико Мадрид ва Англия Премер-лигасининг бир қатор етакчи клублари қизиқиш билдирмоқда. Sporting раҳбарияти футболчини "мақбул нарх" эвазига қўйиб юборишга вада берган бўлса-да, рақобат нархнинг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Худди шундай ҳолат аввалроқ Виктор Гёкерес трансферида ҳам кузатилган эди.
Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, агар Англия ёки Испаниядан кутилмаган юқори таклифлар тушмаса, Милан ушбу трансферни 35-40 миллион евро атрофида ҳал қилиши мумкин. Клуб ичида ушбу позиция учун бундай маблағ сарфлаш борасида иккиланишлар бўлса-да, "Аморим эффекти" якуний қарорга таъсир қилиши кутилмоқда. Мураббий ўзининг ишончли генералини Сан Сиро стадионида кўришни жуда истамоқда.
Ушбу трансфер амалга ошса, Милан ярим ҳимояси сезиларли даражада мустаҳкамланади. Хьюлманннинг етакчилик қобилияти ва мураббий фалсафасини мукаммал тушуниши жамоанинг келгуси мавсумдаги натижаларига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Ҳозирча томонлар якуний келишув устида иш олиб бормоқда.
…