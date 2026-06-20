Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқда

·0·Спорт
Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқда

Лиссабоннинг Sporting жамоаси сардори Мортен Хьюлманн ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этишга қарор қилди. Даниялик ярим ҳимоячи аллақачон жамоадошлари ва мураббийлар штаби билан хайрлашиб улгурган. Унинг кейинги манзили сифатида Италиянинг Милан клуби асосий номзод бўлиб турибди. Бу трансфер нафақат клуб учун кучайиш, балки футболчи ва унинг собиқ устози Рубен Аморим ўртасидаги янги ҳамкорликнинг бошланиши бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рекорд нашри тарқатган маълумотларга кўра, 26 ёшли футболчи Лиссабонни тарк этиш вақти келганини ҳис қилмоқда. Sporting сафида уч йил тўп сурган Хьюлманн ўтган йили ҳам жамоадан кетишга яқин эди, бироқ ўшанда клуб раҳбарияти унинг трансферига тўсқинлик қилган. Бунинг эвазига раҳбарият футболчига жорий йилнинг ёзида муносиб таклиф тушса, уни қўйиб юборишга вада берган эди.

Рубен Аморим омили ва А Серияга қайтиш

Хьюлманннинг трансферида энг муҳим ролни Милан бош мураббийи Рубен Аморим ўйнамоқда. Айнан Аморим 2023-йилда футболчини Лиссабонга олиб келган ва унга сардорлик боғичини топширган эди. Мураббий даниялик ярим ҳимоячини ўз тизимининг марказий фигураси деб билади ва Россонери раҳбарияти билан унинг трансферини аллақачон муҳокама қилган. Goal.com нашрининг ёзишича, Аморим Хьюлманнни ҳар қандай топ-клуб учун идеал таянч ярим ҳимоячиси деб ҳисоблайди.

Футболчи учун Италия чемпионати бегона эмас. У Sporting сафига ўтишдан аввал Лечче шарафини ҳимоя қилган ва А Серия ҳавосига мослашиб улгурган. Шу сабабли, Хьюлманннинг яна Италияга қайтиши ва ўзини юқори даражадаги жамоада синаб кўриши унинг фаолиятидаги мантиқий қадам бўлиб кўринмоқда.

Рақобат ва трансфер нархи

Гарчи Милан асосий даъвогар бўлса-да, трансфер кураши осон кечмайди. Хьюлманнга нисбатан Атлетико Мадрид ва Англия Премер-лигасининг бир қатор етакчи клублари қизиқиш билдирмоқда. Sporting раҳбарияти футболчини "мақбул нарх" эвазига қўйиб юборишга вада берган бўлса-да, рақобат нархнинг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Худди шундай ҳолат аввалроқ Виктор Гёкерес трансферида ҳам кузатилган эди.

Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, агар Англия ёки Испаниядан кутилмаган юқори таклифлар тушмаса, Милан ушбу трансферни 35-40 миллион евро атрофида ҳал қилиши мумкин. Клуб ичида ушбу позиция учун бундай маблағ сарфлаш борасида иккиланишлар бўлса-да, "Аморим эффекти" якуний қарорга таъсир қилиши кутилмоқда. Мураббий ўзининг ишончли генералини Сан Сиро стадионида кўришни жуда истамоқда.

Ушбу трансфер амалга ошса, Милан ярим ҳимояси сезиларли даражада мустаҳкамланади. Хьюлманннинг етакчилик қобилияти ва мураббий фалсафасини мукаммал тушуниши жамоанинг келгуси мавсумдаги натижаларига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Ҳозирча томонлар якуний келишув устида иш олиб бормоқда.

МиланSportingРубен АморимМортен ХьюлманнТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кеча, 23:51Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Кеча, 23:40Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиМиш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиКеча, 23:39Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКасемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКеча, 23:34Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиЛамине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиКеча, 23:20«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблари«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблариКеча, 23:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди