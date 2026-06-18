«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди

·0·Спорт
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди

Дунё футболининг диққат маркази Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бўлиб, у ерда тарихий Мундиал баҳслари давом этмоқда. Бугун бутун ўзбек халқи, миллионлаб маҳаллий ишқибозлар катта ҳаяжон ва фахр туйғусини ҳис қилмоқдалар. Боиси, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида биринчи маротаба Жаҳон чемпионатининг финал босқичида дебют учрашувини ўтказмоқда. Ушбу тарихий воқелик нафақат юртимизда, балки сайёрамизнинг энг етакчи ва қудратли клублари томонидан ҳам алоҳида эътироф этилмоқда.

Англия Премьер-лигасининг амалдаги гранди, машҳур «Манчестер Сити» клуби ўз расмий ижтимоий тармоқ саҳифалари орқали Ўзбекистон терма жамоаси ва ушбу клуб аъзоси, иқтидорли ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебютига бағишланган махсус пост эълон қилди.

«Шаҳарликлар» либосида ва елкада Ўзбекистон байроғи!

Инстаграм ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифада жойлаштирилган сурат қисқа фурсат ичида минглаб ўзбек мухлисларининг олқишига сабаб бўлди. Фотосуратда истеъдодли вакилимиз Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» клубининг расмий ўйин либосида, елкасига Ўзбекистон Республикасининг давлат байроғини гўзал тарзда осиб олган ҳолда, камера қаршисида виқор билан тургани акс этган. Клуб матбуот хизмати ушбу тарихий сурат остига инглиз тилида жуда лўнда ва маъноли қилиб шунчаки: «Ўзбекистон», — дея изоҳ қолдирган.

Ушбу пост «шаҳарликлар» таркибида тўп сураётган ватандошимизнинг жаҳон футболи элитасида қанчалик юқори қадрланишидан далолат беради.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали «Манчестер Сити» клубининг ЖЧ-2026 турниридаги тарихий рекорди ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси жой олган гуруҳдаги вазият билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

«Манчестер Сити» тарихий рекорди

Клубнинг ЖЧдаги статистикаси

Ўзбекистон термаси жой олган «К» гуруҳи

Илк тарихий учрашув тафсилоти

• ЖЧ-2026да энг кўп футболчиси қатнашаётган жамоа.


• АПЛ тарихида мутлақо янги рекорд!

Жами футболчи: 19 нафар вакил.


Вакиллик: 12 та турли давлат терма жамоалари.


Асосий ном: Абдуқодир Ҳусанов.

Рақиблар: Колумбия, Португалия, Конго ДР.


Илк тур натижаси: Португалия — Конго ДР 1:1.


Изоҳ: Терма жамоамизда пешқадамлик учун қулай имконият бор!

Рақиб: Колумбия терма жамоаси.


Шаҳар: Мехико (Мексика).


Стадион: Афсонавий «Ацтека» аренаси.

Афсонавий «Ацтека»даги баҳс ва пешқадамлик учун олтин имконият

Таъкидлаб ўтиш жоизки, Ўзбекистон миллий терма жамоаси кучли термалардан иборат «К» гуруҳида плей-офф йўлланмаси учун жиддий кураш олиб боради. Вакилларимиз Мундиалдаги илк учрашувини айнан Колумбия терма жамоасига қарши, Мексиканинг Мехико шаҳрида жойлашган, дунё футболи рамзи ҳисобланмиш афсонавий «Ацтека» стадионида ўтказмоқда.

Қувонарлиси шундаки, ушбу квартетдаги дастлабки баҳсда Португалия ҳамда Конго ДР терма жамоалари жанговар 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотишди. Бу эса бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари учун дастлабки турдаёқ Колумбияни мағлуб этиб, гуруҳда яккапешқадам бўлиб олиш учун жуда қулай ва олтинга тенг имкониятни тақдим этади.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Абдуқодир Ҳусанов шарафини ҳимоя қилаётган «Манчестер Сити» клуби ушбу Жаҳон чемпионатига энг кўп футболчи юборган жамоа сифатида тарихга кирди. Турнирда клубнинг нақ 19 нафар аъзоси 12 та турли мамлакат байроғи остида майдонга тушади ва бу кўрсаткич инглиз футболи тарихида энг юқори натижа сифатида қайд этилди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний сўзи:

«Манчестер Сити»дек жаҳон грандининг ўзбек футболи ва Абдуқодир Ҳусановни ушбу тарзда олқишлаши — бутун юртимиз футболи учун улкан эътироф ва ютуқдир. Бундай руҳий далда ва қўллаб-қувватлаш «Ацтека» стадионида Колумбияга қарши майдонга тушадиган йигитларимизга, айниқса Ҳусановга қўшимча куч ва шижоат бағишлаши аниқ. Эртанги муҳим баҳсда тарихий ғалабани кутиб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!

Жаҳон чемпионатида миллий терма жамоамиз атрофидаги энг қайноқ воқеалар, Абдуқодир Ҳусанов ва бошқа футболчиларимиз ҳақидаги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиҲарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:53Гана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетдиГана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетдиБугун, 02:37Криштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилдиКриштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилдиБугун, 22:16ЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришдиЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришдиБугун, 22:15Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиТьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиБугун, 21:54Килиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКилиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиБугун, 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди