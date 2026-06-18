«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Дунё футболининг диққат маркази Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бўлиб, у ерда тарихий Мундиал баҳслари давом этмоқда. Бугун бутун ўзбек халқи, миллионлаб маҳаллий ишқибозлар катта ҳаяжон ва фахр туйғусини ҳис қилмоқдалар. Боиси, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида биринчи маротаба Жаҳон чемпионатининг финал босқичида дебют учрашувини ўтказмоқда. Ушбу тарихий воқелик нафақат юртимизда, балки сайёрамизнинг энг етакчи ва қудратли клублари томонидан ҳам алоҳида эътироф этилмоқда.
Англия Премьер-лигасининг амалдаги гранди, машҳур «Манчестер Сити» клуби ўз расмий ижтимоий тармоқ саҳифалари орқали Ўзбекистон терма жамоаси ва ушбу клуб аъзоси, иқтидорли ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебютига бағишланган махсус пост эълон қилди.
«Шаҳарликлар» либосида ва елкада Ўзбекистон байроғи!
Инстаграм ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифада жойлаштирилган сурат қисқа фурсат ичида минглаб ўзбек мухлисларининг олқишига сабаб бўлди. Фотосуратда истеъдодли вакилимиз Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» клубининг расмий ўйин либосида, елкасига Ўзбекистон Республикасининг давлат байроғини гўзал тарзда осиб олган ҳолда, камера қаршисида виқор билан тургани акс этган. Клуб матбуот хизмати ушбу тарихий сурат остига инглиз тилида жуда лўнда ва маъноли қилиб шунчаки: «Ўзбекистон», — дея изоҳ қолдирган.
Ушбу пост «шаҳарликлар» таркибида тўп сураётган ватандошимизнинг жаҳон футболи элитасида қанчалик юқори қадрланишидан далолат беради.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали «Манчестер Сити» клубининг ЖЧ-2026 турниридаги тарихий рекорди ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси жой олган гуруҳдаги вазият билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
«Манчестер Сити» тарихий рекорди
Клубнинг ЖЧдаги статистикаси
Ўзбекистон термаси жой олган «К» гуруҳи
Илк тарихий учрашув тафсилоти
• ЖЧ-2026да энг кўп футболчиси қатнашаётган жамоа.
• АПЛ тарихида мутлақо янги рекорд!
• Жами футболчи: 19 нафар вакил.
• Вакиллик: 12 та турли давлат терма жамоалари.
• Асосий ном: Абдуқодир Ҳусанов.
• Рақиблар: Колумбия, Португалия, Конго ДР.
• Илк тур натижаси: Португалия — Конго ДР 1:1.
• Изоҳ: Терма жамоамизда пешқадамлик учун қулай имконият бор!
• Рақиб: Колумбия терма жамоаси.
• Шаҳар: Мехико (Мексика).
• Стадион: Афсонавий «Ацтека» аренаси.
Афсонавий «Ацтека»даги баҳс ва пешқадамлик учун олтин имконият
Таъкидлаб ўтиш жоизки, Ўзбекистон миллий терма жамоаси кучли термалардан иборат «К» гуруҳида плей-офф йўлланмаси учун жиддий кураш олиб боради. Вакилларимиз Мундиалдаги илк учрашувини айнан Колумбия терма жамоасига қарши, Мексиканинг Мехико шаҳрида жойлашган, дунё футболи рамзи ҳисобланмиш афсонавий «Ацтека» стадионида ўтказмоқда.
Қувонарлиси шундаки, ушбу квартетдаги дастлабки баҳсда Португалия ҳамда Конго ДР терма жамоалари жанговар 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотишди. Бу эса бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари учун дастлабки турдаёқ Колумбияни мағлуб этиб, гуруҳда яккапешқадам бўлиб олиш учун жуда қулай ва олтинга тенг имкониятни тақдим этади.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Абдуқодир Ҳусанов шарафини ҳимоя қилаётган «Манчестер Сити» клуби ушбу Жаҳон чемпионатига энг кўп футболчи юборган жамоа сифатида тарихга кирди. Турнирда клубнинг нақ 19 нафар аъзоси 12 та турли мамлакат байроғи остида майдонга тушади ва бу кўрсаткич инглиз футболи тарихида энг юқори натижа сифатида қайд этилди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний сўзи:
«Манчестер Сити»дек жаҳон грандининг ўзбек футболи ва Абдуқодир Ҳусановни ушбу тарзда олқишлаши — бутун юртимиз футболи учун улкан эътироф ва ютуқдир. Бундай руҳий далда ва қўллаб-қувватлаш «Ацтека» стадионида Колумбияга қарши майдонга тушадиган йигитларимизга, айниқса Ҳусановга қўшимча куч ва шижоат бағишлаши аниқ. Эртанги муҳим баҳсда тарихий ғалабани кутиб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатида миллий терма жамоамиз атрофидаги энг қайноқ воқеалар, Абдуқодир Ҳусанов ва бошқа футболчиларимиз ҳақидаги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…