Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»

·29·Спорт
Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»

Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе жамоадоши Майкл Олисе ҳақида юқори фикр билдирди. Жаҳон чемпионати доирасида Сенегалга қарши кечган ва 3:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувдан сўнг, Мбаппе ёш вингернинг маҳоратига тан берди. Мазкур баҳсда Мбаппе томонидан киритилган иккала голга ҳам айнан Олисе ассистентлик қилгани эътиборга молик. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида Олисенинг майдондаги нафислиги ва ўйинни кўра олиш қобилиятини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Майкл нафақат бугунги куннинг, балки келажакнинг ҳам энг асосий юлдузларидан бири ҳисобланади. Сардор шунингдек, футболчининг камгап ва оғир-босиқ характерига ҳам тўхталиб ўтди.

Майдондаги нафосат ва камтарлик

«У бугунги ва эртанги кун ўйинчисидир. Майклда ўзгача нафосат ва майдонни кўриш қобилияти бор. Биз у билан жуда яхши чиқишамиз. У ўз сўзларини эҳтиёткорлик билан танлайди ва кам гапиради, лекин унинг ўрнига майдонда оёқлари гапиради. Уни борича қабул қилинг, у ҳеч қачон ўзгармайди», — деди Килиан Мбаппе.

Ҳозирда Бавария шарафини ҳимоя қилаётган 24 ёшли Олисе сардорнинг бу мақтовларига нисбатан ўз муносабатини билдирди. У бундай эътирофни эшитиш ёқимли эканини, бироқ ҳамон ўз устида ишлашда давом этиши кераклигини таъкидлади. Олисе ўзини ҳозирча фақат «бугунги кун ўйинчиси» деб ҳисоблашини ва келажакда янада юксак чўққиларни забт этишни мақсад қилганини айтди.

Германиядаги муваффақиятли юриш

Майкл Олисенинг фаолияти Бавария клубига ўтганидан сўнг кескин юксалишга эришди. 2025-26 йилги мавсумда у барча мусобақаларда 52 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол ва 31 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткичлар унга Бундеслига доирасида «Мавсумнинг энг яхши футболчиси» унвонини тақдим этди.

Goal.com маълумотига кўра, Олисе Франция терма жамоаси сафида 18 та ўйинда иштирок этиб, 7 та гол уришга муваффақ бўлган. У Дидиер Десчампс бошқарувидаги жамоанинг ҳужум чизиғида Мбаппе ва Дембеле билан биргаликда кучли триони ташкил этмоқда. 2024-йилги Олимпиадада кумуш медални қўлга киритган футболчи эндиликда жаҳон тожи учун курашмоқда.

Франция терма жамоаси 1998 ва 2018-йиллардаги муваффақиятларини такрорлаб, ўз тарихидаги учинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишни мақсад қилган. Олисе каби иқтидорларнинг барқарор ўйини «уч ранглилар»нинг ушбу нуфузли турнирдаги имкониятларини янада оширмоқда.

ФранцияКилиан МбаппеМайкл ОлисеБаварияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Бугун, 00:06Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаМортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаКеча, 23:51Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кеча, 23:51Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиМиш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиКеча, 23:39Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКасемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКеча, 23:34Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиЛамине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди