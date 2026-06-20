Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»
Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе жамоадоши Майкл Олисе ҳақида юқори фикр билдирди. Жаҳон чемпионати доирасида Сенегалга қарши кечган ва 3:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувдан сўнг, Мбаппе ёш вингернинг маҳоратига тан берди. Мазкур баҳсда Мбаппе томонидан киритилган иккала голга ҳам айнан Олисе ассистентлик қилгани эътиборга молик. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида Олисенинг майдондаги нафислиги ва ўйинни кўра олиш қобилиятини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Майкл нафақат бугунги куннинг, балки келажакнинг ҳам энг асосий юлдузларидан бири ҳисобланади. Сардор шунингдек, футболчининг камгап ва оғир-босиқ характерига ҳам тўхталиб ўтди.
Майдондаги нафосат ва камтарлик«У бугунги ва эртанги кун ўйинчисидир. Майклда ўзгача нафосат ва майдонни кўриш қобилияти бор. Биз у билан жуда яхши чиқишамиз. У ўз сўзларини эҳтиёткорлик билан танлайди ва кам гапиради, лекин унинг ўрнига майдонда оёқлари гапиради. Уни борича қабул қилинг, у ҳеч қачон ўзгармайди», — деди Килиан Мбаппе.
Ҳозирда Бавария шарафини ҳимоя қилаётган 24 ёшли Олисе сардорнинг бу мақтовларига нисбатан ўз муносабатини билдирди. У бундай эътирофни эшитиш ёқимли эканини, бироқ ҳамон ўз устида ишлашда давом этиши кераклигини таъкидлади. Олисе ўзини ҳозирча фақат «бугунги кун ўйинчиси» деб ҳисоблашини ва келажакда янада юксак чўққиларни забт этишни мақсад қилганини айтди.
Германиядаги муваффақиятли юришМайкл Олисенинг фаолияти Бавария клубига ўтганидан сўнг кескин юксалишга эришди. 2025-26 йилги мавсумда у барча мусобақаларда 52 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол ва 31 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткичлар унга Бундеслига доирасида «Мавсумнинг энг яхши футболчиси» унвонини тақдим этди.
Goal.com маълумотига кўра, Олисе Франция терма жамоаси сафида 18 та ўйинда иштирок этиб, 7 та гол уришга муваффақ бўлган. У Дидиер Десчампс бошқарувидаги жамоанинг ҳужум чизиғида Мбаппе ва Дембеле билан биргаликда кучли триони ташкил этмоқда. 2024-йилги Олимпиадада кумуш медални қўлга киритган футболчи эндиликда жаҳон тожи учун курашмоқда.
Франция терма жамоаси 1998 ва 2018-йиллардаги муваффақиятларини такрорлаб, ўз тарихидаги учинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишни мақсад қилган. Олисе каби иқтидорларнинг барқарор ўйини «уч ранглилар»нинг ушбу нуфузли турнирдаги имкониятларини янада оширмоқда.
…