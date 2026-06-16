Йигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрик

·0·Маданият
Йигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрик

Актриса Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи, таниқли актёр Йигитали Мамажоновни туғилган куни билан самимий тарзда табриклади. У ўзининг Instagram саҳифасида илиқ тилаклар билан тўлдирилган пост жойлади.

Актриса табригида: “Шукрона кунингиз муборак бўлсин. Бахтимизга ҳамиша соғ-омон бўлинг. Қўша қариб, жаннатларда ҳам бирга бўлиш насиб этсин. Барча орзуларимизга бирга етишайлик”, — дея ёзиб қолдирди.

Мазкур пост ижтимоий тармоқларда тезда эътибор қозониб, мухлислар томонидан ҳам илиқ кутиб олинди. Изоҳларда фойдаланувчилар актёрни туғилган куни билан табриклаб, унга энг эзгу тилакларини билдиришмоқда.

Бугун актёр ўзининг 36 ёшини қарши олмоқда. Ушбу сана унинг яқинлари ва мухлислари учун қувончли кун сифатида нишонланмоқда.

Gulli yurak shaklidagi bezak ichida oilaning tungi vaqtdagi suratlari.

Маълумот учун, Йигитали Мамажонов 1990 йил 16 июн куни Россия пойтахти Москва шаҳрида туғилган. У оилада ягона фарзанд бўлиб улғайган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиЮлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 10:13Ҳаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтдиҲаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтдиБугун, 09:51Турк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиТурк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиКеча, 16:33Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Кеча, 15:47 Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео) Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)Кеча, 15:18Аҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиАҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиКеча, 15:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди