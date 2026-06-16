Йигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрик
Актриса Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи, таниқли актёр Йигитали Мамажоновни туғилган куни билан самимий тарзда табриклади. У ўзининг Instagram саҳифасида илиқ тилаклар билан тўлдирилган пост жойлади.
Актриса табригида: “Шукрона кунингиз муборак бўлсин. Бахтимизга ҳамиша соғ-омон бўлинг. Қўша қариб, жаннатларда ҳам бирга бўлиш насиб этсин. Барча орзуларимизга бирга етишайлик”, — дея ёзиб қолдирди.
Мазкур пост ижтимоий тармоқларда тезда эътибор қозониб, мухлислар томонидан ҳам илиқ кутиб олинди. Изоҳларда фойдаланувчилар актёрни туғилган куни билан табриклаб, унга энг эзгу тилакларини билдиришмоқда.
Бугун актёр ўзининг 36 ёшини қарши олмоқда. Ушбу сана унинг яқинлари ва мухлислари учун қувончли кун сифатида нишонланмоқда.
Маълумот учун, Йигитали Мамажонов 1990 йил 16 июн куни Россия пойтахти Москва шаҳрида туғилган. У оилада ягона фарзанд бўлиб улғайган.
…