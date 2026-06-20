Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»
Кот-д'Ивуар миллий терма жамоаси бош мураббийи Эмерс Фаэ Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи 2-туридан ўрин олган Германияга қарши кутилаётган шиддатли баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди. Биринчи турдаги муваффақиятдан сўнг африкаликлар ўз кучларига тўлиқ ишонмоқдалар.
Эмерс Фаэнинг ФИФА расмий сайтига берган баёноти:
«Гуруҳ босқичининг биринчи ўйинидаги ғалаба биз учун жуда фойдали бўлди. Бу бизга хотиржамлик бағишлади. Энди бу ерга Германияни мағлуб этиш ва 1/16 финалга чиқиш учун келдик. Мақсадимиз — машғулотлар базасига олти очко ва гуруҳ босқичини биринчи ўринда якунлашга бўлган ишонч билан қайтиш. Рақибимиз Германия эканлиги ҳеч нарсани ўзгартирмайди».
Кот-д'Ивуар лагеридан 3 та муҳим сигнал:
Руҳий устунлик ва хотиржамлик: Илк турдаги ғалаба «филлар» (Кот-д'Ивуар терма жамоасининг лақаби) елкасидан катта босимни олиб ташлаган. Бу уларга Германияга қарши баҳсда ваҳимасиз, совуққонлик билан ҳаракат қилиш имконини беради.
Янги формат ва максимал мақсад: Эмерс Фаэ тўғридан-тўғри 1/16 финал ҳақида гапирмоқда. Эслатиб ўтамиз, ЖЧ-2026 тарихида илк бор 48 та жамоа қатнашаётгани сабабли, гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтган жамоалар тўғридан-тўғри 1/8 эмас, балки янги жорий этилган 1/16 финал (плей-оффнинг илк босқичи)да курашни давом эттиришади.
Номлардан қўрқмаслик: Германия терма жамоаси дунё футболи гранди ва турнир фаворитларидан бири бўлишига қарамай, Кот-д'Ивуар устози рақибнинг мақоми уларнинг режасига таъсир қилмаслигини қатъий таъкидлади. Мураббий машғулотлар базасига фақат 100 фоизлик натижа (6 очко) билан қайтишни кўзламоқда.
Ушбу марказий баҳс гуруҳдаги етакчилик ва плей-офф йўлланмаси тақдирини ҳал қилиб бериши кутилмоқда. Амплитудаси юқори бўлган ушбу учрашувда Африка «филлар»и Европадаги «немис машинаси»га қарши қандай тактик сюрприз тайёрлаганини яқин соатларда билиб оламиз. Мусобақа кундалигини кузатишда давом этамиз!
…