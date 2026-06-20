Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»

·0·Спорт
Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»

Кот-д'Ивуар миллий терма жамоаси бош мураббийи Эмерс Фаэ Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи 2-туридан ўрин олган Германияга қарши кутилаётган шиддатли баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди. Биринчи турдаги муваффақиятдан сўнг африкаликлар ўз кучларига тўлиқ ишонмоқдалар.

Эмерс Фаэнинг ФИФА расмий сайтига берган баёноти:

«Гуруҳ босқичининг биринчи ўйинидаги ғалаба биз учун жуда фойдали бўлди. Бу бизга хотиржамлик бағишлади. Энди бу ерга Германияни мағлуб этиш ва 1/16 финалга чиқиш учун келдик. Мақсадимиз — машғулотлар базасига олти очко ва гуруҳ босқичини биринчи ўринда якунлашга бўлган ишонч билан қайтиш. Рақибимиз Германия эканлиги ҳеч нарсани ўзгартирмайди».

Кот-д'Ивуар лагеридан 3 та муҳим сигнал:

  • Руҳий устунлик ва хотиржамлик: Илк турдаги ғалаба «филлар» (Кот-д'Ивуар терма жамоасининг лақаби) елкасидан катта босимни олиб ташлаган. Бу уларга Германияга қарши баҳсда ваҳимасиз, совуққонлик билан ҳаракат қилиш имконини беради.

  • Янги формат ва максимал мақсад: Эмерс Фаэ тўғридан-тўғри 1/16 финал ҳақида гапирмоқда. Эслатиб ўтамиз, ЖЧ-2026 тарихида илк бор 48 та жамоа қатнашаётгани сабабли, гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтган жамоалар тўғридан-тўғри 1/8 эмас, балки янги жорий этилган 1/16 финал (плей-оффнинг илк босқичи)да курашни давом эттиришади.

  • Номлардан қўрқмаслик: Германия терма жамоаси дунё футболи гранди ва турнир фаворитларидан бири бўлишига қарамай, Кот-д'Ивуар устози рақибнинг мақоми уларнинг режасига таъсир қилмаслигини қатъий таъкидлади. Мураббий машғулотлар базасига фақат 100 фоизлик натижа (6 очко) билан қайтишни кўзламоқда.

Ушбу марказий баҳс гуруҳдаги етакчилик ва плей-офф йўлланмаси тақдирини ҳал қилиб бериши кутилмоқда. Амплитудаси юқори бўлган ушбу учрашувда Африка «филлар»и Европадаги «немис машинаси»га қарши қандай тактик сюрприз тайёрлаганини яқин соатларда билиб оламиз. Мусобақа кундалигини кузатишда давом этамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Бугун, 23:40Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиМиш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиБугун, 23:39Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКасемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиБугун, 23:34Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиЛамине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиБугун, 23:20«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблари«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблариБугун, 23:08Реал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиРеал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди