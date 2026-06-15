“Ҳар куни устимдан пул сочиларди” — раққоса Муаззам Ғофурова нега рақсдан воз кечгани ҳақида гапирди

·0·Маданият
“Ҳар куни устимдан пул сочиларди” — раққоса Муаззам Ғофурова нега рақсдан воз кечгани ҳақида гапирди

Раққоса Муаззам Ғофурова рақс санъатидан нима сабабдан узоқлашгани ҳақида очиқ баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, ижодий фаолияти даврида ҳар куни устидан пул сочиларди, аммо бу ташқи муваффақият ортида бошқа мураккабликлар ҳам мавжуд бўлган.

Муаззам Ғофурованинг таъкидлашича, у рақс орқали катта эътибор ва машҳурликка эришган бўлса-да, вақт ўтиши билан ушбу соҳада давом этиш унинг шахсий қарашлари ва ҳаёт тарзига мос келмай қолган. Шу сабаб у саҳна фаолиятини тўхтатишга қарор қилган.

Унинг бу қарори мухлислар томонидан турлича қабул қилинган бўлса-да, у ўз танловидан мамнун эканини билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўғирланмаган келин»даги сир очилди: мухлислар пайқамаган машҳур кадр«Ўғирланмаган келин»даги сир очилди: мухлислар пайқамаган машҳур кадрБугун, 08:39«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузлар«Муҳташам юз йил»дан кейин карьераси тўхтаган 5 юлдузларБугун, 08:21 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Бугун, 08:06“Аёл эмас, она бўлдим” - Машҳур режиссор Зебо Наврўзова ўғил тарбиясидаги энг муҳим сирни айтди“Аёл эмас, она бўлдим” - Машҳур режиссор Зебо Наврўзова ўғил тарбиясидаги энг муҳим сирни айтдиБугун, 06:40Дурдона Қурбонованинг аввалги гаплари ва янги кадри бир бирига тўғри келмаяптими? (видео)Дурдона Қурбонованинг аввалги гаплари ва янги кадри бир бирига тўғри келмаяптими? (видео)Бугун, 04:14Райҳон Ғаниева “Бобур” аренасини ёндирди: унутилмас шоуРайҳон Ғаниева “Бобур” аренасини ёндирди: унутилмас шоуКеча, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди