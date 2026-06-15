“Ҳар куни устимдан пул сочиларди” — раққоса Муаззам Ғофурова нега рақсдан воз кечгани ҳақида гапирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Раққоса Муаззам Ғофурова рақс санъатидан нима сабабдан узоқлашгани ҳақида очиқ баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, ижодий фаолияти даврида ҳар куни устидан пул сочиларди, аммо бу ташқи муваффақият ортида бошқа мураккабликлар ҳам мавжуд бўлган.
Муаззам Ғофурованинг таъкидлашича, у рақс орқали катта эътибор ва машҳурликка эришган бўлса-да, вақт ўтиши билан ушбу соҳада давом этиш унинг шахсий қарашлари ва ҳаёт тарзига мос келмай қолган. Шу сабаб у саҳна фаолиятини тўхтатишга қарор қилган.
Унинг бу қарори мухлислар томонидан турлича қабул қилинган бўлса-да, у ўз танловидан мамнун эканини билдирган.
…