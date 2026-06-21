Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлди

·24·Техно
Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлди

Онлайн савдо платформаларида фирибгарлик ҳолатлари тобора мураккаб кўриниш олмоқда. Яқинда Amazon платформасининг Германия бўлимида харидни амалга оширган фойдаланувчи энг сўнгги русумдаги GeForce RTX 5070 видеокартаси ўрнига мутлақо кутилмаган буюмлар тўпламини қабул қилиб олди. Ушбу воқеа йирик маркетплейсларда маҳсулотларни қайтариш тизимидаги жиддий камчиликларни яна бир бор юзага чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit форумининг луутерр тахаллусли фойдаланувчиси МСИ GeForce RTX 5070 Вентус 2Х моделини буюртма қилган эди. Унинг сўзларига кўра, Amazon орқали харид қилиш анча тежамкор бўлиб туюлган: қурилма оддий дўконлардаги 850 доллар ўрнига 700 долларга таклиф этилган. Бироқ, ixbt.com нашрининг хабар беришича, қутини очган харидор унинг ичидан видеокарта ўрнига Кенвоод ресиверининг эски платаси, ДВД-привод ва сичқонча учун гиламчани топган.

Вазн бўйича ҳийла: Фирибгарлик қандай амалга оширилган?

Мазкур ҳолатнинг энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, фирибгарлар қути ичидаги буюмларни ҳақиқий видеокартанинг оғирлигига мослаб танлашган. Шу сабабли, харидор маҳсулотни қабул қилиб олаётганда ёки қадоқни очмасдан туриб, ичида бошқа нарса борлигини сезиши деярли имконсиз бўлган. Бу усул одатда омборхона ходимларини чалғитиш учун қўлланилади.

Жабрланувчининг таъкидлашича, маҳсулот учинчи томон сотувчиси эмас, балки бевосита Amazon омборидан юборилган. Шунингдек, у платформадаги расмий МСИ дўкони орқали харидни амалга оширганини айтмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу ерда "маҳсулотни қайтариш фирибгарлиги" (ретурн фрауд) схемаси иш берган бўлиши мумкин.

Бундай схемада жиноятчи қимматбаҳо қурилмани сотиб олади, уни қутидан чиқариб олиб, ўрнига вазни бир хил бўлган кераксиз нарсаларни жойлайди ва маҳсулотни дўконга қайтариб топширади. Агар маркетплейс ходимлари қайтарилган товар ичини синчиклаб текширмаса, у қайтадан сотувга чиқарилади ва навбатдаги харидорга жўнатилади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби ҳолатлар бегона эмас. Мамлакатимизда халқаро платформалар ва маҳаллий маркетплейслар оммалашиб бораётган бир пайтда, қимматбаҳо техникаларни қабул қилишда эҳтиёткорлик чораларини кўриш тавсия этилади. Хусусан:

  • Маҳсулотни курер ҳузурида ёки топшириш пунктида видео тасвирга олган ҳолда очиш;
  • Қадоқнинг бутунлигини ва завод муҳрлари (пломбалари) мавжудлигини текшириш;
  • Шубҳали даражада паст нархларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.
Аввалроқ ҳам жаҳон миқёсида видеокарталар ўрнига тошлар, металл пластиналар ёки эски компьютер қисмлари юборилгани ҳақида кўплаб шикоятлар қайд этилган эди. Ҳозирда жабрланувчи Amazon қўллаб-қувватлаш хизмати орқали ўз маблағларини қайтаришга уринмоқда.

AmazonGeForce RTX 5070ФирибгарликТехнологияМСИ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиGeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиБугун, 01:28Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисИн те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисБугун, 00:59iPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиiPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 00:22Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаAmazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаКеча, 23:55Балиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаБалиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаКеча, 23:27Хитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиХитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди