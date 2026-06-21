Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлди
Онлайн савдо платформаларида фирибгарлик ҳолатлари тобора мураккаб кўриниш олмоқда. Яқинда Amazon платформасининг Германия бўлимида харидни амалга оширган фойдаланувчи энг сўнгги русумдаги GeForce RTX 5070 видеокартаси ўрнига мутлақо кутилмаган буюмлар тўпламини қабул қилиб олди. Ушбу воқеа йирик маркетплейсларда маҳсулотларни қайтариш тизимидаги жиддий камчиликларни яна бир бор юзага чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit форумининг луутерр тахаллусли фойдаланувчиси МСИ GeForce RTX 5070 Вентус 2Х моделини буюртма қилган эди. Унинг сўзларига кўра, Amazon орқали харид қилиш анча тежамкор бўлиб туюлган: қурилма оддий дўконлардаги 850 доллар ўрнига 700 долларга таклиф этилган. Бироқ, ixbt.com нашрининг хабар беришича, қутини очган харидор унинг ичидан видеокарта ўрнига Кенвоод ресиверининг эски платаси, ДВД-привод ва сичқонча учун гиламчани топган.
Вазн бўйича ҳийла: Фирибгарлик қандай амалга оширилган?Мазкур ҳолатнинг энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, фирибгарлар қути ичидаги буюмларни ҳақиқий видеокартанинг оғирлигига мослаб танлашган. Шу сабабли, харидор маҳсулотни қабул қилиб олаётганда ёки қадоқни очмасдан туриб, ичида бошқа нарса борлигини сезиши деярли имконсиз бўлган. Бу усул одатда омборхона ходимларини чалғитиш учун қўлланилади.
Жабрланувчининг таъкидлашича, маҳсулот учинчи томон сотувчиси эмас, балки бевосита Amazon омборидан юборилган. Шунингдек, у платформадаги расмий МСИ дўкони орқали харидни амалга оширганини айтмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу ерда "маҳсулотни қайтариш фирибгарлиги" (ретурн фрауд) схемаси иш берган бўлиши мумкин.
Бундай схемада жиноятчи қимматбаҳо қурилмани сотиб олади, уни қутидан чиқариб олиб, ўрнига вазни бир хил бўлган кераксиз нарсаларни жойлайди ва маҳсулотни дўконга қайтариб топширади. Агар маркетплейс ходимлари қайтарилган товар ичини синчиклаб текширмаса, у қайтадан сотувга чиқарилади ва навбатдаги харидорга жўнатилади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби ҳолатлар бегона эмас. Мамлакатимизда халқаро платформалар ва маҳаллий маркетплейслар оммалашиб бораётган бир пайтда, қимматбаҳо техникаларни қабул қилишда эҳтиёткорлик чораларини кўриш тавсия этилади. Хусусан:
- Маҳсулотни курер ҳузурида ёки топшириш пунктида видео тасвирга олган ҳолда очиш;
- Қадоқнинг бутунлигини ва завод муҳрлари (пломбалари) мавжудлигини текшириш;
- Шубҳали даражада паст нархларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.
…