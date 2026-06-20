Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот берди

·57·Спорт
Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот берди

Мадриднинг «Реал» клуби Мюнхеннинг «Бавария» клуби вингери Майкл Олисе атрофида айланаётган трансфер миш-мишларига чек қўйиш мақсадида расмий баёнот билан чиқди. «Қироллик клуби» франциялик футболчи, унинг агентлари ёки вакиллари билан ҳеч қандай алоқа ўрнатмаганини қатъий таъкидлади.

Расмий раддия матни

Клуб ўзининг расмий сайтида эълон қилган баёнотда шундай дейилади:

«Турли ОАВларда клубимизнинг „Бавария“ футболчиси Майкл Олисега гўёки қизиқиш билдираётгани ҳақида тарқалган хабарлар муносабати билан „Реал Мадрид“ шуни маълум қиладики, биз футболчининг ўзи, навбатдаги вакиллари ёки атрофидаги ҳеч бир шахс билан тўғридан-тўғри ёки билвосита алоқа ўрнатмаганмиз».

«Реал» ва «Бавария» ўртасидаги институционал ҳурмат

Мадрид гранди Мюнхен клуби билан йиллар давомида шаклланган мустаҳкам алоқаларни алоҳида эътироф этди:

  • Ўзаро ишонч: Икки клуб ўртасидаги муносабатлар узоқ йиллардан буён ҳурмат, ҳамкорлик ва ишончга асосланган.

  • Трансфер этикаси: «Реал» ҳар қандай футболчига қизиқиш пайдо бўлганда, аввало унинг амалдаги клуби билан тўғридан-тўғри музокара олиб бориш институционал содиқлик принципи эканини эслатиб ўтди.

  • Афсус туйғуси: Клуб раҳбарияти ҳақиқатга тўғри келмайдиган бундай тахминлар ва уйдирмалар ОАВда тарқатилаётганидан афсусда эканини билдирди.

Миш-мишларни кимлар тарқатган эди?

Ушбу трансфер ҳақидаги хабарлар спорт матбуотида катта шов-шувга сабаб бўлган эди. Хусусан, қуйидаги нуфузли манбалар ва нашрлар «Реал»нинг Олисега жиддий қизиқиш билдираётганини даъво қилиб чиқишганди:

  1. Фабрицио Романо (машҳур инсайдер)

  2. Marca ва AS (Мадрид нашрлари)

  3. Mundo Deportivo (Барселона нашри)

«Реал Мадрид» томонидан берилган ушбу тезкор ва кескин раддиядан сўнг, франциялик иқтидорли вингернинг Мадридга ўтиши билан боғлиқ шов-шувларга расман нуқта қўйилди.

Реал МадридМихаэль ОлизБавария МюнхенФабрицио РоманоМарка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Бугун, 00:06Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаМортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаКеча, 23:51Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кеча, 23:51Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Кеча, 23:40Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКасемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКеча, 23:34Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиЛамине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди