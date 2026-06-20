Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот берди
Мадриднинг «Реал» клуби Мюнхеннинг «Бавария» клуби вингери Майкл Олисе атрофида айланаётган трансфер миш-мишларига чек қўйиш мақсадида расмий баёнот билан чиқди. «Қироллик клуби» франциялик футболчи, унинг агентлари ёки вакиллари билан ҳеч қандай алоқа ўрнатмаганини қатъий таъкидлади.
Расмий раддия матни
Клуб ўзининг расмий сайтида эълон қилган баёнотда шундай дейилади:
«Турли ОАВларда клубимизнинг „Бавария“ футболчиси Майкл Олисега гўёки қизиқиш билдираётгани ҳақида тарқалган хабарлар муносабати билан „Реал Мадрид“ шуни маълум қиладики, биз футболчининг ўзи, навбатдаги вакиллари ёки атрофидаги ҳеч бир шахс билан тўғридан-тўғри ёки билвосита алоқа ўрнатмаганмиз».
«Реал» ва «Бавария» ўртасидаги институционал ҳурмат
Мадрид гранди Мюнхен клуби билан йиллар давомида шаклланган мустаҳкам алоқаларни алоҳида эътироф этди:
Ўзаро ишонч: Икки клуб ўртасидаги муносабатлар узоқ йиллардан буён ҳурмат, ҳамкорлик ва ишончга асосланган.
Трансфер этикаси: «Реал» ҳар қандай футболчига қизиқиш пайдо бўлганда, аввало унинг амалдаги клуби билан тўғридан-тўғри музокара олиб бориш институционал содиқлик принципи эканини эслатиб ўтди.
Афсус туйғуси: Клуб раҳбарияти ҳақиқатга тўғри келмайдиган бундай тахминлар ва уйдирмалар ОАВда тарқатилаётганидан афсусда эканини билдирди.
Миш-мишларни кимлар тарқатган эди?
Ушбу трансфер ҳақидаги хабарлар спорт матбуотида катта шов-шувга сабаб бўлган эди. Хусусан, қуйидаги нуфузли манбалар ва нашрлар «Реал»нинг Олисега жиддий қизиқиш билдираётганини даъво қилиб чиқишганди:
Фабрицио Романо (машҳур инсайдер)
Marca ва AS (Мадрид нашрлари)
Mundo Deportivo (Барселона нашри)
«Реал Мадрид» томонидан берилган ушбу тезкор ва кескин раддиядан сўнг, франциялик иқтидорли вингернинг Мадридга ўтиши билан боғлиқ шов-шувларга расман нуқта қўйилди.
…