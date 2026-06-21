Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...

·0·Спорт
Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...

Тошкент вақти билан соат 01:00да старт оладиган E гуруҳи марказий ўйини бошланиш арафасида. Иккала жамоа ҳам илк турда 3 очкодан жамғарган бўлиб, Торонтодаги ушбу учрашув гуруҳ пешқадамини аниқлаб беради.

Эслатиб ўтамиз, 1-турда немислар Кюрасаони 7:1 ҳисобида тор-мор этган бўлса, Кот-д'Ивуар терма жамоаси Эквадор устидан 1:0 ҳисобидаги қийин ва муҳим ғалабани қўлга киритган эди.

Тасдиқланган бошланғич таркиблар:

Германия

Кот-д'Ивуар

Мануэль Нойер (GK)

Яҳё Фофана (GK)

Жонатан Та

Уилфрид Синго

Нико Шлоттербек

Жислен Конан

Натаниэль Браун

Эммануэль Агбаду

Йозуа Киммих

Одиллон Коссуну

Феликс Нмеча

Франк Кессиэ

Александар Павлович

Инао Улаи

Лерой Сане

Ибраҳим Сангаре

Жамал Мусиала

Амад Диалло

Флориан Виртц

Усман Диоманд

Kai Хаверц

Бонифас Бонни

Ўйин олдидан асосий урғулар:

  • Ҳужумкорлик кучи: Германия биринчи ўйиндаги даҳшатли натижадан сўнг (Мусиала, Виртц ва Хаверц ўша баҳсда рақиб дарвозасини ишғол қилишганди) ҳужумкор темпни пасайтирмасликка ҳаракат қилади.

  • Интизомли мудофаа: «Филлар» Эквадорга қарши учрашувда бўлгани каби тартибли ҳимояланиш ва Франк Кессиэ бошчилигидаги жисмоний жиҳатдан бақувват марказ эвазига Европа грандининг комбинацияларини бузишни кўзлаган.

Ушбу баҳсда ғалаба қозонган жамоа муддатидан олдин ЖЧ-2026 плей-офф (1/16 финал) босқичи йўлланмасини нақд қилиши мумкин. Жамоаларга чиройли ва голларга бой ўйин тилаймиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаМортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаКеча, 23:51Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кеча, 23:51Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Кеча, 23:40Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиМиш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиКеча, 23:39Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКасемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКеча, 23:34Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиЛамине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди