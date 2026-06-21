Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...
Тошкент вақти билан соат 01:00да старт оладиган E гуруҳи марказий ўйини бошланиш арафасида. Иккала жамоа ҳам илк турда 3 очкодан жамғарган бўлиб, Торонтодаги ушбу учрашув гуруҳ пешқадамини аниқлаб беради.
Эслатиб ўтамиз, 1-турда немислар Кюрасаони 7:1 ҳисобида тор-мор этган бўлса, Кот-д'Ивуар терма жамоаси Эквадор устидан 1:0 ҳисобидаги қийин ва муҳим ғалабани қўлга киритган эди.
Тасдиқланган бошланғич таркиблар:
Германия
Кот-д'Ивуар
Мануэль Нойер (GK)
Яҳё Фофана (GK)
Жонатан Та
Уилфрид Синго
Нико Шлоттербек
Жислен Конан
Натаниэль Браун
Эммануэль Агбаду
Йозуа Киммих
Одиллон Коссуну
Феликс Нмеча
Франк Кессиэ
Александар Павлович
Инао Улаи
Лерой Сане
Ибраҳим Сангаре
Жамал Мусиала
Амад Диалло
Флориан Виртц
Усман Диоманд
Kai Хаверц
Бонифас Бонни
Ўйин олдидан асосий урғулар:
Ҳужумкорлик кучи: Германия биринчи ўйиндаги даҳшатли натижадан сўнг (Мусиала, Виртц ва Хаверц ўша баҳсда рақиб дарвозасини ишғол қилишганди) ҳужумкор темпни пасайтирмасликка ҳаракат қилади.
Интизомли мудофаа: «Филлар» Эквадорга қарши учрашувда бўлгани каби тартибли ҳимояланиш ва Франк Кессиэ бошчилигидаги жисмоний жиҳатдан бақувват марказ эвазига Европа грандининг комбинацияларини бузишни кўзлаган.
Ушбу баҳсда ғалаба қозонган жамоа муддатидан олдин ЖЧ-2026 плей-офф (1/16 финал) босқичи йўлланмасини нақд қилиши мумкин. Жамоаларга чиройли ва голларга бой ўйин тилаймиз!
…