«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди

·0·Спорт
«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди

АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги муҳташам «NRG Stadium» стадионида Жаҳон чемпионати «F» гуруҳининг 2-тури доирасида ҳақиқий голлар шоуси гувоҳига айландик. Роналд Куман бошчилигидаги Нидерландия терма жамоаси Скандинавия вакиллари — Швеция устидан йирик ва ўта ишончли ғалабани қўлга киритди.

Голлар шоуси ва учрашув хроникаси

Нидерландияликлар баҳснинг илк дақиқалариданоқ рақибни тинмай босим остида ушлаб туришди ва бу ўз мевасини тез фурсатда берди:

  • 5-дақиқа: Браян Бробби тезкор гол билан ҳисобни очди — 1:0.

  • 17-дақиқа: Эндиликда Бробби дублини расмийлаштириб, жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади — 2:0.

  • 47-дақиқа: Иккинчи бўлим бошланиши билан Коди Гакпо шведлар мудофаасини доғда қолдирди — 3:0.

  • 54-дақиқа: Гакпо ҳам ўзининг иккинчи голини уриб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди — 4:0.

  • 59-дақиқа: Захирадан майдонга тушган Энтони Эланга Швециянинг жавоб голини урди — 4:1.

  • 89-дақиқа: Ўйинга якуний нуқтани захирадан ўйинга қўшилган Крисенсио Саммервилл қўйди — 5:1.

«F» гуруҳидаги турнир жадвали вазияти

Ушбу муҳим ғалабадан сўнг квартетдаги кучлар нисбати қуйидагича кўриниш олди:

  1. Нидерландия4 очко (Гуруҳ пешқадами )

  2. Швеция3 очко (Иккинчи ўринда)

Жамоаларнинг бошланғич ва захира таркиблари:

Нидерландия:

Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян-Паол ван Хекке, Виржил ван Дейк, Мики ван де Вен, Райан Гравенберх, Френки де Йонг (59' Гус Тил), Тиджани Рейндерс (59' Тен Копмейнерс), Дониелл Мален (46' Крисенсио Саммервилл), Браян Бробби (72' Мемфис Депай), Коди Гакпо (90' Ноа Ланг).

Швеция:

Кристоффер Нордфелдт, Густав Лагербилке, Исак Хин, Виктор Линделёф, Александер Бернхардссон (55' Энтони Эланга), Бенямин Нюгрен (55' Лукас Бергвалл), Еспер Карлстрём (55' Бесфорт Зенели), Ясин Аяри (79' Таҳа Абди Али), Габриел Гудмундссон, Виктор Дьокереш, Александер Исак.

Қисқа таҳлил:

Роналд Куман тактикаси ва ҳужум чизиғидаги Бробби—Гакпо тандеми бугун идеал даражада ишлади. Швеция мудофааси эса Дьокереш ва Исак каби юлдузлар ҳужумда ҳаракат қилган бўлса-да, Ван Дейк бошчилигидаги ҳимояни ёриб ўтишда ва ўз дарвозасини ҳимоя қилишда ожизлик қилди. Нидерландия плей-офф сари катта қадам ташлади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Бугун, 00:06Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаМортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаКеча, 23:51Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кеча, 23:51Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Кеча, 23:40Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиМиш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиКеча, 23:39Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКасемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКеча, 23:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди