«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди
АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги муҳташам «NRG Stadium» стадионида Жаҳон чемпионати «F» гуруҳининг 2-тури доирасида ҳақиқий голлар шоуси гувоҳига айландик. Роналд Куман бошчилигидаги Нидерландия терма жамоаси Скандинавия вакиллари — Швеция устидан йирик ва ўта ишончли ғалабани қўлга киритди.
Голлар шоуси ва учрашув хроникаси
Нидерландияликлар баҳснинг илк дақиқалариданоқ рақибни тинмай босим остида ушлаб туришди ва бу ўз мевасини тез фурсатда берди:
5-дақиқа: Браян Бробби тезкор гол билан ҳисобни очди — 1:0.
17-дақиқа: Эндиликда Бробби дублини расмийлаштириб, жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади — 2:0.
47-дақиқа: Иккинчи бўлим бошланиши билан Коди Гакпо шведлар мудофаасини доғда қолдирди — 3:0.
54-дақиқа: Гакпо ҳам ўзининг иккинчи голини уриб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди — 4:0.
59-дақиқа: Захирадан майдонга тушган Энтони Эланга Швециянинг жавоб голини урди — 4:1.
89-дақиқа: Ўйинга якуний нуқтани захирадан ўйинга қўшилган Крисенсио Саммервилл қўйди — 5:1.
«F» гуруҳидаги турнир жадвали вазияти
Ушбу муҳим ғалабадан сўнг квартетдаги кучлар нисбати қуйидагича кўриниш олди:
Нидерландия — 4 очко (Гуруҳ пешқадами )
Швеция — 3 очко (Иккинчи ўринда)
Жамоаларнинг бошланғич ва захира таркиблари:
Нидерландия:
Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян-Паол ван Хекке, Виржил ван Дейк, Мики ван де Вен, Райан Гравенберх, Френки де Йонг (59' Гус Тил), Тиджани Рейндерс (59' Тен Копмейнерс), Дониелл Мален (46' Крисенсио Саммервилл), Браян Бробби (72' Мемфис Депай), Коди Гакпо (90' Ноа Ланг).
Швеция:
Кристоффер Нордфелдт, Густав Лагербилке, Исак Хин, Виктор Линделёф, Александер Бернхардссон (55' Энтони Эланга), Бенямин Нюгрен (55' Лукас Бергвалл), Еспер Карлстрём (55' Бесфорт Зенели), Ясин Аяри (79' Таҳа Абди Али), Габриел Гудмундссон, Виктор Дьокереш, Александер Исак.
Қисқа таҳлил:
Роналд Куман тактикаси ва ҳужум чизиғидаги Бробби—Гакпо тандеми бугун идеал даражада ишлади. Швеция мудофааси эса Дьокереш ва Исак каби юлдузлар ҳужумда ҳаракат қилган бўлса-да, Ван Дейк бошчилигидаги ҳимояни ёриб ўтишда ва ўз дарвозасини ҳимоя қилишда ожизлик қилди. Нидерландия плей-офф сари катта қадам ташлади!
…