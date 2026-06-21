GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилди
Компьютер технологиялари оламида ишқибозлар доимий равишда қурилмалар унумдорлигини ошириш ва ҳароратни пасайтиришнинг ғайритабиий усулларини қидиришади. Яқинда ТрашБенч YouTube-канали муаллифи томонидан ўтказилган навбатдаги тажриба кўпчиликнинг эътиборини тортди. Блогер GeForce RTX 3060 видеокартасини совутиш учун оддий маиший муз генераторидан фойдаланиб, кутилмаган натижаларга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тажрибанинг асосий мақсади кундалик ҳаётда муз тайёрлаш учун ишлатиладиган қурилма график тезлаткич учун самарали совутиш тизими вазифасини ўтай олишини текшириш эди. Дастлаб видеокарта завод томонидан ўрнатилган ҳаво совутиш тизими билан синовдан ўтказилди. Бундай ҳолатда, кучли юклама остида график процессор ҳарорати 60°К атрофида бўлди, энг иссиқ нуқта (ҳотспот) эса 75°К гача кўтарилди.
Шундан сўнг, муаллиф оддий сувли совутиш тизимига ўтди, бироқ унда фаол совутиш радиаторлари мавжуд эмас эди. Бу усул ҳароратни сезиларли даражада пасайтириб, GPU ҳароратини 44°К, ҳотспот кўрсаткичини эса 55°К даражага тушириш имконини берди. Бироқ, энг қизиқарли натижалар тизимга муз генератори интеграция қилинганидан кейин қайд этилди.
Техник ўзгаришлар ва Кйберпунк 2077 синовиДастлаб муз генераторининг самарадорлиги узоқ вақт ишлаш учун етарли бўлмади. Шу сабабли, блогер қурилмани бироз такомиллаштиришга қарор қилди: компрессор тўхтовсиз ишлаш режимига ўтказилди ва буғлатгич сув резервуари билан бевосита алоқага келтирилди. Ушбу модернизациядан сўнг GeForce RTX 3060 ҳарорати ҳайратланарли даражада — 23°К гача пасайди, ҳотспот эса 34°К дан ошмади.
Тизимнинг барқарорлигини текшириш учун муаллиф Кйберпунк 2077 ўйинини 15–20 дақиқа давомида ишга туширди. ixbt.com маълумотига кўра, бутун ўйин жараёнида видеокарта ҳарорати ўша паст даражада сақланиб қолган. Бу замонавий ўйин видеокарталари учун рекорд даражадаги паст кўрсаткич ҳисобланади, чунки одатда ҳатто энг қимматли сув совутиш тизимлари ҳам бундай натижани кафолатлай олмайди.
Бироқ, бу усулнинг жиддий салбий томони ҳам аниқланди. Ҳароратнинг кескин пасайиши натижасида тахминан 10 дақиқадан сўнг ускунада конденсат (намлик) пайдо бўла бошлади. Сув томчилари электроника учун ўта хавфли бўлгани сабабли, блогер тажрибани вақтинча тўхтатиб, намликни артиб ташлашга мажбур бўлди.
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, маиший муз генератори видеокартани совутишда юқори самарадорлик кўрсатган бўлса-да, у кундалик фойдаланиш учун мутлақо яроқсиз. Намлик йиғилиши қисқа туташувга ва қимматбаҳо қурилманинг бутунлай ишдан чиқишига олиб келиши мумкин. Шунга қарамай, ушбу эксперимент замонавий технологияларнинг совутиш имкониятлари чегаралари ҳали ҳам кенг эканлигини кўрсатиб берди.
…