GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилди

·0·Техно
GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилди

Компьютер технологиялари оламида ишқибозлар доимий равишда қурилмалар унумдорлигини ошириш ва ҳароратни пасайтиришнинг ғайритабиий усулларини қидиришади. Яқинда ТрашБенч YouTube-канали муаллифи томонидан ўтказилган навбатдаги тажриба кўпчиликнинг эътиборини тортди. Блогер GeForce RTX 3060 видеокартасини совутиш учун оддий маиший муз генераторидан фойдаланиб, кутилмаган натижаларга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тажрибанинг асосий мақсади кундалик ҳаётда муз тайёрлаш учун ишлатиладиган қурилма график тезлаткич учун самарали совутиш тизими вазифасини ўтай олишини текшириш эди. Дастлаб видеокарта завод томонидан ўрнатилган ҳаво совутиш тизими билан синовдан ўтказилди. Бундай ҳолатда, кучли юклама остида график процессор ҳарорати 60°К атрофида бўлди, энг иссиқ нуқта (ҳотспот) эса 75°К гача кўтарилди.

Шундан сўнг, муаллиф оддий сувли совутиш тизимига ўтди, бироқ унда фаол совутиш радиаторлари мавжуд эмас эди. Бу усул ҳароратни сезиларли даражада пасайтириб, GPU ҳароратини 44°К, ҳотспот кўрсаткичини эса 55°К даражага тушириш имконини берди. Бироқ, энг қизиқарли натижалар тизимга муз генератори интеграция қилинганидан кейин қайд этилди.

Техник ўзгаришлар ва Кйберпунк 2077 синови

Дастлаб муз генераторининг самарадорлиги узоқ вақт ишлаш учун етарли бўлмади. Шу сабабли, блогер қурилмани бироз такомиллаштиришга қарор қилди: компрессор тўхтовсиз ишлаш режимига ўтказилди ва буғлатгич сув резервуари билан бевосита алоқага келтирилди. Ушбу модернизациядан сўнг GeForce RTX 3060 ҳарорати ҳайратланарли даражада — 23°К гача пасайди, ҳотспот эса 34°К дан ошмади.

Тизимнинг барқарорлигини текшириш учун муаллиф Кйберпунк 2077 ўйинини 15–20 дақиқа давомида ишга туширди. ixbt.com маълумотига кўра, бутун ўйин жараёнида видеокарта ҳарорати ўша паст даражада сақланиб қолган. Бу замонавий ўйин видеокарталари учун рекорд даражадаги паст кўрсаткич ҳисобланади, чунки одатда ҳатто энг қимматли сув совутиш тизимлари ҳам бундай натижани кафолатлай олмайди.

Бироқ, бу усулнинг жиддий салбий томони ҳам аниқланди. Ҳароратнинг кескин пасайиши натижасида тахминан 10 дақиқадан сўнг ускунада конденсат (намлик) пайдо бўла бошлади. Сув томчилари электроника учун ўта хавфли бўлгани сабабли, блогер тажрибани вақтинча тўхтатиб, намликни артиб ташлашга мажбур бўлди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, маиший муз генератори видеокартани совутишда юқори самарадорлик кўрсатган бўлса-да, у кундалик фойдаланиш учун мутлақо яроқсиз. Намлик йиғилиши қисқа туташувга ва қимматбаҳо қурилманинг бутунлай ишдан чиқишига олиб келиши мумкин. Шунга қарамай, ушбу эксперимент замонавий технологияларнинг совутиш имкониятлари чегаралари ҳали ҳам кенг эканлигини кўрсатиб берди.

NVIDIAGeForce RTX 3060ТехнологияЭкспериментВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисИн те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисБугун, 00:59Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиAmazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиБугун, 00:58iPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиiPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 00:22Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаAmazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаКеча, 23:55Балиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаБалиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаКеча, 23:27Хитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиХитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди