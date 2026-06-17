81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда

·0·Маданият
81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда

Ёш — бу ҳукм эмас. Турк кино оламининг ушбу машҳур актрисалари бу фикрнинг ёрқин исботи ҳисобланади. Улар аллақачон 50 ёшдан ошган бўлса-да, ҳамон ўзининг гўзаллиги, жозибаси ва мафтункорлигини сақлаб қолган. Энг муҳими, бу санъаткорлар ҳозир ҳам турк сериалларининг энг талабгир юлдузлари бўлиб қолмоқда.

Аида Аксел

Yengil pardozli, sarg'ish sochli ayol kulrang kiyimda kameraga qarab turibdi.

1962 йил 31 октябрда туғилган Аида Аксел ўзини биринчи навбатда театр актрисаси деб ҳисоблайди. У “Оила”, “Тугун”, “Гулжамол” ва бошқа сериаллардаги роллари билан машҳур.

Актриса ҳеч қачон ўз ёшини яширишга уринмайди. У ҳар бир даврнинг ўз гўзаллиги борлигига ишонади.

Аида икки марта турмуш қурган. 2010 йилда иккинчи турмуш ўртоғининг вафоти унинг ҳаётидаги энг оғир синовлардан бирига айланган.

Нурсел Кўсе

Oq ko'ylak va yo'l-yo'l nimcha kiygan, sochlari turmaklangan ayol portreti.

1961 йил 29 мартда туғилган Нурсел Кўсе турк кинематографиясининг энг ранг-баранг ва ёрқин юлдузларидан бири саналади. У ёшини ҳеч қачон яширмайди ва кексалик билан фахрланиш кераклигини айтади.

Нурсел Германияда архитектура бўйича таҳсил олган ва бир муддат мутахассислиги бўйича ишлаган. Кейинчалик санъатга бўлган муҳаббати устун келиб, актрисалик йўлини танлаган.

У “Узоқ шаҳар”, “Уч қуруш”, “Парчаланган”, “Ҳовли” ва бошқа кўплаб машҳур лойиҳаларда иштирок этган. Актриса Улрих Мертин билан оила қурган бўлиб, уларнинг фарзандлари йўқ.

Ваҳиде Перчин

To'q qizil libosdagi jiddiy ayol yashil tabiat manzarasida turibdi.

1965 йил 13 июнда туғилган Ваҳиде Перчин дастлаб иқтисод соҳасини танлаган бўлса-да, кейинчалик санъат оламига кириб келган.

“Муҳташам юз йил”, “Онам”, “Зулейҳа”, “Алдов” каби сериаллардаги иштироки орқали мухлислар меҳрини қозонган.

Ваҳиде фақат бир марта турмуш қурган. Ажрашганига қарамай, собиқ турмуш ўртоғи билан яхши муносабатларни сақлаб қолган.

Небаҳат Чеҳре

81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда

“Муҳташам юз йил” сериали юлдузи Небаҳат Чеҳре 1944 йил 15 мартда туғилган. 81 ёшига қарамай, у ўзининг нафосати билан мухлисларни ҳайратга солишда давом этмоқда. У 1960 йилда “Туркия гўзали” унвонини қўлга киритган ва 1961 йилда “Ёввойи атиргул” фильми орқали кинога кириб келган. Бугунги кунда унинг фильмографияси 100 га яқин лойиҳани ўз ичига олади.

Сўнгги йилларда пандемия ва соғлиқ билан боғлиқ муаммолар сабабли актриса камроқ кўриниш бермоқда. Шунга қарамай, унинг аҳволи барқарор экани айтилмоқда.

Небаҳат Чеҳре икки марта турмуш қурган, аммо шахсий ҳаётида бахт топа олмаган. У фарзандсиз бўлса-да, бутун умрини ижодга бағишлаганини ва бундан афсусланмаслигини таъкидлаган.

Ҳуля Авшар

Qora libos va ko'p qimmatbaho taqinchoqlarda jilmayib turgan Hülya Avşar.

1963 йил 8 октябрда туғилган Ҳуля Авшар нафақат актриса, балки қўшиқчи, режиссёр, сценарийнавис ва продюсер сифатида ҳам машҳур.

У “Муҳташам аср. Кўсем салтанати” сериалидаги Сафие Султон образи билан кенг танилган. Ҳуля ташқи кўринишига катта эътибор қаратиши, мунтазам парҳез тутиши ва косметологлар хизматидан фойдаланишини яширмайди.

Зеррин Текиндор

Qora kiyimdagi malla sochli ayol bog'da turibdi.

1964 йил 5 августда туғилган Зеррин Текиндор кинога театр орқали кириб келган. У “Тақиқланган севги”, “Кузей Гуней”, “Мўъжизакор доктор”, “Юз йиллик мўъжиза” каби машҳур сериалларда иштирок этган.

Актриса икки марта жиддий муносабат қурган бўлиб, бугунгача ўғли билан яқин муносабатларни сақлаб келмоқда.

Айдан Шенер

Bir ayolning yoshlikdagi va hozirgi vaqtdagi portretlari yonma-yon ko'rsatilgan.

1963 йил 1 мартда туғилган Айдан Шенерга “Чолиқуши” сериалидаги Фериде образи жаҳоншуҳрат олиб келган. У ҳам “Туркия гўзали” унвони орқали машҳурликка эришган.

Айдан Шенер бир марта турмуш қурган ва бир нафар қиз фарзандни тарбиялаган. Бироқ турмуш ўртоғининг уни санъатдан воз кечишга мажбурлашига қарши чиқиб, ажрашишга қарор қилган.

Кўпчилик мухлислар учун у ҳамон Фериде бўлиб қолмоқда.

Ушбу актрисалар йиллар ўтса-да, нафақат ўз гўзаллиги, балки истеъдоди, меҳнатсеварлиги ва профессионаллиги билан ҳам миллионлаб мухлислар қалбидан жой олиб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Шрек 5” мультфильмининг илк расмий трейлери чиқди“Шрек 5” мультфильмининг илк расмий трейлери чиқдиБугун, 08:13Келин ва куёв оналарга гул тақдим қилди (видео)Келин ва куёв оналарга гул тақдим қилди (видео)Бугун, 04:00Имрон янги қўшиғини мухлисларга тақдим этди: "Қовоғингдан сани" (аудио)Имрон янги қўшиғини мухлисларга тақдим этди: "Қовоғингдан сани" (аудио)Бугун, 22:14Умар Шамсиевнинг “Иккимиз” қўшиғи қисқа фурсатда хитга айланди (видео)Умар Шамсиевнинг “Иккимиз” қўшиғи қисқа фурсатда хитга айланди (видео)Бугун, 22:03Райхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқдаРайхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқдаБугун, 21:08Севара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирдиСевара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирдиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан