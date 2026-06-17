81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда
Ёш — бу ҳукм эмас. Турк кино оламининг ушбу машҳур актрисалари бу фикрнинг ёрқин исботи ҳисобланади. Улар аллақачон 50 ёшдан ошган бўлса-да, ҳамон ўзининг гўзаллиги, жозибаси ва мафтункорлигини сақлаб қолган. Энг муҳими, бу санъаткорлар ҳозир ҳам турк сериалларининг энг талабгир юлдузлари бўлиб қолмоқда.
Аида Аксел
1962 йил 31 октябрда туғилган Аида Аксел ўзини биринчи навбатда театр актрисаси деб ҳисоблайди. У “Оила”, “Тугун”, “Гулжамол” ва бошқа сериаллардаги роллари билан машҳур.
Актриса ҳеч қачон ўз ёшини яширишга уринмайди. У ҳар бир даврнинг ўз гўзаллиги борлигига ишонади.
Аида икки марта турмуш қурган. 2010 йилда иккинчи турмуш ўртоғининг вафоти унинг ҳаётидаги энг оғир синовлардан бирига айланган.
Нурсел Кўсе
1961 йил 29 мартда туғилган Нурсел Кўсе турк кинематографиясининг энг ранг-баранг ва ёрқин юлдузларидан бири саналади. У ёшини ҳеч қачон яширмайди ва кексалик билан фахрланиш кераклигини айтади.
Нурсел Германияда архитектура бўйича таҳсил олган ва бир муддат мутахассислиги бўйича ишлаган. Кейинчалик санъатга бўлган муҳаббати устун келиб, актрисалик йўлини танлаган.
У “Узоқ шаҳар”, “Уч қуруш”, “Парчаланган”, “Ҳовли” ва бошқа кўплаб машҳур лойиҳаларда иштирок этган. Актриса Улрих Мертин билан оила қурган бўлиб, уларнинг фарзандлари йўқ.
Ваҳиде Перчин
1965 йил 13 июнда туғилган Ваҳиде Перчин дастлаб иқтисод соҳасини танлаган бўлса-да, кейинчалик санъат оламига кириб келган.
“Муҳташам юз йил”, “Онам”, “Зулейҳа”, “Алдов” каби сериаллардаги иштироки орқали мухлислар меҳрини қозонган.
Ваҳиде фақат бир марта турмуш қурган. Ажрашганига қарамай, собиқ турмуш ўртоғи билан яхши муносабатларни сақлаб қолган.
Небаҳат Чеҳре
“Муҳташам юз йил” сериали юлдузи Небаҳат Чеҳре 1944 йил 15 мартда туғилган. 81 ёшига қарамай, у ўзининг нафосати билан мухлисларни ҳайратга солишда давом этмоқда. У 1960 йилда “Туркия гўзали” унвонини қўлга киритган ва 1961 йилда “Ёввойи атиргул” фильми орқали кинога кириб келган. Бугунги кунда унинг фильмографияси 100 га яқин лойиҳани ўз ичига олади.
Сўнгги йилларда пандемия ва соғлиқ билан боғлиқ муаммолар сабабли актриса камроқ кўриниш бермоқда. Шунга қарамай, унинг аҳволи барқарор экани айтилмоқда.
Небаҳат Чеҳре икки марта турмуш қурган, аммо шахсий ҳаётида бахт топа олмаган. У фарзандсиз бўлса-да, бутун умрини ижодга бағишлаганини ва бундан афсусланмаслигини таъкидлаган.
Ҳуля Авшар
1963 йил 8 октябрда туғилган Ҳуля Авшар нафақат актриса, балки қўшиқчи, режиссёр, сценарийнавис ва продюсер сифатида ҳам машҳур.
У “Муҳташам аср. Кўсем салтанати” сериалидаги Сафие Султон образи билан кенг танилган. Ҳуля ташқи кўринишига катта эътибор қаратиши, мунтазам парҳез тутиши ва косметологлар хизматидан фойдаланишини яширмайди.
Зеррин Текиндор
1964 йил 5 августда туғилган Зеррин Текиндор кинога театр орқали кириб келган. У “Тақиқланган севги”, “Кузей Гуней”, “Мўъжизакор доктор”, “Юз йиллик мўъжиза” каби машҳур сериалларда иштирок этган.
Актриса икки марта жиддий муносабат қурган бўлиб, бугунгача ўғли билан яқин муносабатларни сақлаб келмоқда.
Айдан Шенер
1963 йил 1 мартда туғилган Айдан Шенерга “Чолиқуши” сериалидаги Фериде образи жаҳоншуҳрат олиб келган. У ҳам “Туркия гўзали” унвони орқали машҳурликка эришган.
Айдан Шенер бир марта турмуш қурган ва бир нафар қиз фарзандни тарбиялаган. Бироқ турмуш ўртоғининг уни санъатдан воз кечишга мажбурлашига қарши чиқиб, ажрашишга қарор қилган.
Кўпчилик мухлислар учун у ҳамон Фериде бўлиб қолмоқда.
Ушбу актрисалар йиллар ўтса-да, нафақат ўз гўзаллиги, балки истеъдоди, меҳнатсеварлиги ва профессионаллиги билан ҳам миллионлаб мухлислар қалбидан жой олиб келмоқда.
…