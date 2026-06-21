iPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди
Смартфонлар бозорида узоқ кутилаётган инқилобий ўзгаришлардан бири яқинлашмоқда. Apple компанияси ўзининг илк буклама қурилмаси — iPhone Ultra устида иш олиб бормоқда. Мазкур қурилманинг ташқи кўриниши ва техник жиҳатларига оид янги маълумотлар технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. ixbt.com хабарига кўра, таниқли инсайдер Жон Проссер кутилаётган гаджетнинг янгиланган рендер тасвирларини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу маълумотларни тарқатган Жон Проссер ҳозирда Apple компанияси билан судлашмоқда. Компания уни iOS 26 операцион тизими дизайнини муддатидан аввал ошкор қилганликда айбламоқда. Шунга қарамай, инсайдер ўз манбаларига таяниб, iPhone Ultra дизайни бўйича энг сўнгги ва аниқ тасвирларни тақдим этди. Аввалги тахминий чизмаларга нисбатан янги вариантда бир қатор конструктив ўзгаришлар кўзга ташланади.
Дизайндаги ўзига хосликлар ва янги тугмаларЯнги маълумотларга кўра, iPhone Ultra корпусининг элементлари ноодатий тарзда жойлаштирилади. Хусусан, USB-C порти қурилманинг чап томонига кўчирилган бўлса, динамик тешиклари икки гуруҳга бўлинган ҳолда ўнг томондан жой олган. Энг қизиқарли янгиликлардан бири — корпусда камерани бошқариш учун алоҳида тугма пайдо бўлишидир. Бу фойдаланувчиларга суратга олиш жараёнини янада қулайроқ ва тезроқ амалга ошириш имконини беради.
Қурилманинг қалинлиги ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Проссернинг таъкидлашича, iPhone Ultra очилган ҳолатда ҳар бир панелининг қалинлиги бор-йўғи 4,5 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткич кутилаётган iPhone Air моделидан ҳам юпқароқ демакдир. Таққослаш учун, бу борадаги асосий рақобатчи ҳисобланган Samsung Galaxy З Фолд7 моделининг қалинлиги тахминан 4,2 мм бўлиши айтилмоқда.
Камера ва дисплей технологиясиiPhone Ultra'нинг асосий камераси иккита модулдан — асосий ва ўта кенг бурчакли линзалардан иборат бўлиши кутилмоқда. Камера блокининг дизайн услуби iPhone Air моделига ўхшаш бўлиши тахмин қилинмоқда. Apple муҳандислари буклама экранлардаги энг катта муаммо — ўртадаги букилиш изини деярли йўқотишга муваффақ бўлишган. Бу борада Oppo Финд Н6 моделида қўлланилган технологияга яқин ечим танлангани айтилмоқда.
Жон Проссернинг аввалги башоратлари, жумладан iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 ва iPhone 17 Pro дизайни ҳақидаги маълумотлари ўз тасдиғини топганини ҳисобга олсак, iPhone Ultra ҳақидаги ушбу хабарлар ҳам ҳақиқатга жуда яқин эканини тахмин қилиш мумкин. Ҳозирча Apple расмий равишда буклама смартфон устида ишлаётганини тасдиқламаган бўлса-да, сизиб чиққан маълумотлар тақдимот яқинлигидан далолат бермоқда.
Ўзбекистон бозорида Apple маҳсулотларига бўлган юқори талабни инобатга олсак, iPhone Ultra сотувга чиққан тақдирда, у мамлакатимиздаги премиум сегментда етакчи ўринни эгаллаши шубҳасиз. Буклама смартфонлар сегментида Samsung ва Huawei каби брендлар ҳукмронлик қилаётган бир пайтда, Apple'нинг ушбу бозорга кириб келиши рақобатни бутунлай янги босқичга олиб чиқади.
…