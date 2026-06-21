iPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди

·0·Техно
iPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди

Смартфонлар бозорида узоқ кутилаётган инқилобий ўзгаришлардан бири яқинлашмоқда. Apple компанияси ўзининг илк буклама қурилмаси — iPhone Ultra устида иш олиб бормоқда. Мазкур қурилманинг ташқи кўриниши ва техник жиҳатларига оид янги маълумотлар технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. ixbt.com хабарига кўра, таниқли инсайдер Жон Проссер кутилаётган гаджетнинг янгиланган рендер тасвирларини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу маълумотларни тарқатган Жон Проссер ҳозирда Apple компанияси билан судлашмоқда. Компания уни iOS 26 операцион тизими дизайнини муддатидан аввал ошкор қилганликда айбламоқда. Шунга қарамай, инсайдер ўз манбаларига таяниб, iPhone Ultra дизайни бўйича энг сўнгги ва аниқ тасвирларни тақдим этди. Аввалги тахминий чизмаларга нисбатан янги вариантда бир қатор конструктив ўзгаришлар кўзга ташланади.

Дизайндаги ўзига хосликлар ва янги тугмалар

Янги маълумотларга кўра, iPhone Ultra корпусининг элементлари ноодатий тарзда жойлаштирилади. Хусусан, USB-C порти қурилманинг чап томонига кўчирилган бўлса, динамик тешиклари икки гуруҳга бўлинган ҳолда ўнг томондан жой олган. Энг қизиқарли янгиликлардан бири — корпусда камерани бошқариш учун алоҳида тугма пайдо бўлишидир. Бу фойдаланувчиларга суратга олиш жараёнини янада қулайроқ ва тезроқ амалга ошириш имконини беради.

Қурилманинг қалинлиги ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Проссернинг таъкидлашича, iPhone Ultra очилган ҳолатда ҳар бир панелининг қалинлиги бор-йўғи 4,5 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткич кутилаётган iPhone Air моделидан ҳам юпқароқ демакдир. Таққослаш учун, бу борадаги асосий рақобатчи ҳисобланган Samsung Galaxy З Фолд7 моделининг қалинлиги тахминан 4,2 мм бўлиши айтилмоқда.

Камера ва дисплей технологияси

iPhone Ultra'нинг асосий камераси иккита модулдан — асосий ва ўта кенг бурчакли линзалардан иборат бўлиши кутилмоқда. Камера блокининг дизайн услуби iPhone Air моделига ўхшаш бўлиши тахмин қилинмоқда. Apple муҳандислари буклама экранлардаги энг катта муаммо — ўртадаги букилиш изини деярли йўқотишга муваффақ бўлишган. Бу борада Oppo Финд Н6 моделида қўлланилган технологияга яқин ечим танлангани айтилмоқда.

Жон Проссернинг аввалги башоратлари, жумладан iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 ва iPhone 17 Pro дизайни ҳақидаги маълумотлари ўз тасдиғини топганини ҳисобга олсак, iPhone Ultra ҳақидаги ушбу хабарлар ҳам ҳақиқатга жуда яқин эканини тахмин қилиш мумкин. Ҳозирча Apple расмий равишда буклама смартфон устида ишлаётганини тасдиқламаган бўлса-да, сизиб чиққан маълумотлар тақдимот яқинлигидан далолат бермоқда.

Ўзбекистон бозорида Apple маҳсулотларига бўлган юқори талабни инобатга олсак, iPhone Ultra сотувга чиққан тақдирда, у мамлакатимиздаги премиум сегментда етакчи ўринни эгаллаши шубҳасиз. Буклама смартфонлар сегментида Samsung ва Huawei каби брендлар ҳукмронлик қилаётган бир пайтда, Apple'нинг ушбу бозорга кириб келиши рақобатни бутунлай янги босқичга олиб чиқади.

AppleiPhone UltraСмартфонТехнологияИновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаAmazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаКеча, 23:55Балиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаБалиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаКеча, 23:27Хитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиХитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиКеча, 23:21Google ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқдиGoogle ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқдиКеча, 22:51Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиХитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиКеча, 22:20Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиНобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди