Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқда

·0·Техно
Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқда

АҚШнинг Amazon корпорацияси сунъий интеллект (СИ) инфратузилмасининг назоратсиз кенгайишига қарши чиққан ва давлат томонидан тартибга солишни талаб қилган ўз ходимларига нисбатан ички суриштирув ишларини бошлади. Мазкур низо технологик гигантнинг экологик сиёсати ва ходимларнинг сўз эркинлиги борасидаги навбатдаги зиддиятли нуқтага айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеалар ривожи Сиетл шаҳар кенгашидаги эшитувлардан сўнг кескинлашди. Шаҳар маъмурлари янги йирик маълумотлар марказлари (дата-сентер) қурилишига бир йиллик мораторий эълон қилиш масаласини муҳокама қилган эди. Amazon компаниясининг беш нафар ходими ушбу йиғилишда иштирок этиб, технологик компанияларнинг СИ соҳасидаги инвестицияларини «ҳар қандай бадал эвазига сунъий интеллектни жорий этиш» дея танқид остига олди.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу чиқишдан кўп ўтмай, ходимларнинг уч нафари HR (инсон ресурслари) бўлимига суҳбатга чақирилган. Уларга нисбатан оммавий чиқишлар бўйича ички текширув бошлангани ва бу интизомий чоралар, ҳатто ишдан бўшатиш билан якунланиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш берилган. Ходимлар буни компания томонидан босим ўтказиш ва сиёсий фаолликни назорат қилишга уриниш сифатида баҳоламоқда.

Корпоратив қоидалар ва экологик хавотирлар

Amazon раҳбарияти ушбу текширув ходимларнинг шахсий фикри билан эмас, балки компания номидан рухсатсиз баёнот бериш қоидаларини бузганлик билан боғлиқлигини таъкидламоқда. Бироқ, мазкур низода иштирок этаётган ишчилар «Amazon Эмплоеес фор Климате Жустисе» (Amazon ходимлари иқлим адолати учун) гуруҳининг аъзолари ҳисобланади. Бу гуруҳ аввал ҳам компаниянинг экологик зарарли лойиҳаларини кескин танқид қилгани билан танилган.

Эътиборли жиҳати шундаки, 2020-йилда ушбу гуруҳнинг икки нафар асосчиси компания сиёсатини танқид қилгани учун ишдан бўшатилган эди. Ҳозирги вазият эса Amazon ўз стратегиясини бутунлай сунъий интеллектга йўналтираётган бир пайтда юз бермоқда. Компания жорий йилда СИ инфратузилмаси учун 200 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган.

Шу билан бирга, Amazon бош директори Энди Жассй бошчилигидаги реогранизация доирасида 30 мингга яқин корпоратив ходимлар қисқартирилиши кутилмоқда. Раҳбарнинг компанияни «дунёдаги энг йирик стартап»га айлантириш ҳақидаги режаси ишчилар орасида турлича қабул қилинмоқда. Маълумотлар марказларининг ҳаддан ташқари кўп энергия ва сув истеъмол қилиши эса нафақат ходимларни, балки кенг жамоатчиликни ҳам хавотирга солмоқда.

АҚШда ўтказилган сўровномалар шуни кўрсатадики, аҳолининг катта қисми бундай йирик технологик объектларнинг атроф-муҳитга таъсиридан ва ҳаёт сифатининг пасайишидан хавфсирамоқда. Сиетл шаҳар кенгашининг 9-июндаги қарори билан қабул қилинган мораторий ҳам айнан шу хавотирларнинг ҳуқуқий ифодасидир.

Хулоса қилиб айтганда, Amazon атрофидаги ушбу вазият бутун технология саноатидаги глобал муаммони акс эттиради: сунъий интеллектнинг шиддатли ривожи, корпоратив манфаатлар ва жамиятнинг барқарор ривожланиш талаблари ўртасидаги мувозанатни сақлаш тобора қийинлашиб бормоқда.

AmazonСунъий IntelлектЭкологияАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Балиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаБалиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаКеча, 23:27Хитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиХитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланадиКеча, 23:21Google ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқдиGoogle ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқдиКеча, 22:51Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиХитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиКеча, 22:20Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиНобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиКеча, 21:58Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКоинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди