Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқда
АҚШнинг Amazon корпорацияси сунъий интеллект (СИ) инфратузилмасининг назоратсиз кенгайишига қарши чиққан ва давлат томонидан тартибга солишни талаб қилган ўз ходимларига нисбатан ички суриштирув ишларини бошлади. Мазкур низо технологик гигантнинг экологик сиёсати ва ходимларнинг сўз эркинлиги борасидаги навбатдаги зиддиятли нуқтага айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Воқеалар ривожи Сиетл шаҳар кенгашидаги эшитувлардан сўнг кескинлашди. Шаҳар маъмурлари янги йирик маълумотлар марказлари (дата-сентер) қурилишига бир йиллик мораторий эълон қилиш масаласини муҳокама қилган эди. Amazon компаниясининг беш нафар ходими ушбу йиғилишда иштирок этиб, технологик компанияларнинг СИ соҳасидаги инвестицияларини «ҳар қандай бадал эвазига сунъий интеллектни жорий этиш» дея танқид остига олди.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу чиқишдан кўп ўтмай, ходимларнинг уч нафари HR (инсон ресурслари) бўлимига суҳбатга чақирилган. Уларга нисбатан оммавий чиқишлар бўйича ички текширув бошлангани ва бу интизомий чоралар, ҳатто ишдан бўшатиш билан якунланиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш берилган. Ходимлар буни компания томонидан босим ўтказиш ва сиёсий фаолликни назорат қилишга уриниш сифатида баҳоламоқда.
Корпоратив қоидалар ва экологик хавотирларAmazon раҳбарияти ушбу текширув ходимларнинг шахсий фикри билан эмас, балки компания номидан рухсатсиз баёнот бериш қоидаларини бузганлик билан боғлиқлигини таъкидламоқда. Бироқ, мазкур низода иштирок этаётган ишчилар «Amazon Эмплоеес фор Климате Жустисе» (Amazon ходимлари иқлим адолати учун) гуруҳининг аъзолари ҳисобланади. Бу гуруҳ аввал ҳам компаниянинг экологик зарарли лойиҳаларини кескин танқид қилгани билан танилган.
Эътиборли жиҳати шундаки, 2020-йилда ушбу гуруҳнинг икки нафар асосчиси компания сиёсатини танқид қилгани учун ишдан бўшатилган эди. Ҳозирги вазият эса Amazon ўз стратегиясини бутунлай сунъий интеллектга йўналтираётган бир пайтда юз бермоқда. Компания жорий йилда СИ инфратузилмаси учун 200 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган.
Шу билан бирга, Amazon бош директори Энди Жассй бошчилигидаги реогранизация доирасида 30 мингга яқин корпоратив ходимлар қисқартирилиши кутилмоқда. Раҳбарнинг компанияни «дунёдаги энг йирик стартап»га айлантириш ҳақидаги режаси ишчилар орасида турлича қабул қилинмоқда. Маълумотлар марказларининг ҳаддан ташқари кўп энергия ва сув истеъмол қилиши эса нафақат ходимларни, балки кенг жамоатчиликни ҳам хавотирга солмоқда.
АҚШда ўтказилган сўровномалар шуни кўрсатадики, аҳолининг катта қисми бундай йирик технологик объектларнинг атроф-муҳитга таъсиридан ва ҳаёт сифатининг пасайишидан хавфсирамоқда. Сиетл шаҳар кенгашининг 9-июндаги қарори билан қабул қилинган мораторий ҳам айнан шу хавотирларнинг ҳуқуқий ифодасидир.
Хулоса қилиб айтганда, Amazon атрофидаги ушбу вазият бутун технология саноатидаги глобал муаммони акс эттиради: сунъий интеллектнинг шиддатли ривожи, корпоратив манфаатлар ва жамиятнинг барқарор ривожланиш талаблари ўртасидаги мувозанатни сақлаш тобора қийинлашиб бормоқда.
…