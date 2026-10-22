Лех Познань — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
Лех Познань — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Лех ПознаньСандерленд учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лех Познань бошланғич таркиби: 1. Лис М., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 59. Егбе Т., 15. Гургул М., 43. Козубал А., 22. Муравски Р., 10. Валемарк П., 21. Родригес П., 11. Хаканс Д., 9. Ишак М. (капитан).

Лех Познань захирадагилари: 7. Агнеро И., 55. Бартчак П., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 24. Ягелло Ф., 90. Янишка Ҳ., 31. Обремски В., 77. Палма Л., 33. Прухневски М., 56. Шимчак В.

Лех Познань бош мураббийи: Фредериксен Н.

Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 20. Мукиеле Н., 4. Дансо К., 13. О'Ниен Л., 6. Метали Д., 34. Жака Г. (капитан), 29. Ахока Ж., 39. Фофана М., 19. Диарра Х., 10. Ангуло Н., 57. Тутеров Т.

Сандерленд захирадагилари: 15. Алдерете О., 32. Хьюм Т., 48. Жонс Ж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 77. Проктор Т., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 47. Сэмюэл-Огунсуйи Т., 49. Скотт Ф., 40. Уиттакер Дж.

Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
4
Сандерленд футболчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
20-1
Гол! Нилсон Ангуло тўпни жарима майдончаси ичига чуқурлатиб узатди ва бўш қолган Тимур Тутеров (Сандерленд) боши билан дарвозанинг ўнг бурчагини аниқ нишонга олди. 0:1.
1
Ўйин бошланди. Биринчи бўлим старт олди.
21:46
Ўйинни Сандерленд бошлаб беради.
21:45
Балаж Берке бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилиб, хатоларга йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
21:45
Ушбу ўйин тафсилотларида ҳар иккала жамоанинг бошланғич таркиблари билан танишишингиз мумкин.
21:45
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли ҳордиқ тилаймиз.
Лех ПознаньСандерлендЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнЛех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Торренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнТорренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:37Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:49«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)20 сентябр 22:31Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиАртетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди13 сентябр 06:09Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди9 сентябр 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди