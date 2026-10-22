Лех Познань — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Лех Познань — Сандерленд учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лех Познань бошланғич таркиби: 1. Лис М., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 59. Егбе Т., 15. Гургул М., 43. Козубал А., 22. Муравски Р., 10. Валемарк П., 21. Родригес П., 11. Хаканс Д., 9. Ишак М. (капитан).
Лех Познань захирадагилари: 7. Агнеро И., 55. Бартчак П., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 24. Ягелло Ф., 90. Янишка Ҳ., 31. Обремски В., 77. Палма Л., 33. Прухневски М., 56. Шимчак В.
Лех Познань бош мураббийи: Фредериксен Н.
Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 20. Мукиеле Н., 4. Дансо К., 13. О'Ниен Л., 6. Метали Д., 34. Жака Г. (капитан), 29. Ахока Ж., 39. Фофана М., 19. Диарра Х., 10. Ангуло Н., 57. Тутеров Т.
Сандерленд захирадагилари: 15. Алдерете О., 32. Хьюм Т., 48. Жонс Ж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 77. Проктор Т., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 47. Сэмюэл-Огунсуйи Т., 49. Скотт Ф., 40. Уиттакер Дж.
Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.
Изоҳлар 0
…