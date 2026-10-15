Торренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Торренсе — Сандерленд учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Торренсе бошланғич таркиби: 1. Лукас Паес, 27. Абубакари М., 8. Алфаро А., 33. Маркес Ж., 5. Мохамед Д., 45. Мутомбо Ж., 6. Удрири А., 11. Позо М., 23. Васкес Ж., 4. Волней, 19. Зоаби К.

Торренсе захирадагилари: 31. Адрил, 3. Алседо Ж., 44. Бьерре С., 17. Драмме М., 53. Геррейро Р., 7. Жан Д., 29. Кинтеро Л., 22. Рей Р., 86. Рижо Г., 75. Силва М., 2. Стопира.

Торренсе бош мураббийи: Траляо Л.

Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 29. Ахока Ж., 15. Алдерете О., 10. Ангуло Н., 39. Фофана М., 32. Хьюм Т., 6. Метали Д., 13. О'Ниен Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 57. Тутеров Т.

Сандерленд захирадагилари: 9. Бробби Б., 4. Дансо К., 19. Диарра Х., 3. Жонс Ж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 20. Мукиеле Н., . Проктор Т., . Сэмюэл-Огунсуйи Т., . Уиттакер Дж., 34. Жака Г.

Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.