Лех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Лех Познань — Байер Леверкузен учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лех Познань бошланғич таркиби: 1. Лис М., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 15. Гургул М., 9. Ишак М. (капитан), 43. Козубал А., 27. Монка В., 77. Палма Л., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 10. Валемарк П.
Лех Познань захирадагилари: 7. Агнеро И., 55. Бартчак П., 53. Деликат К., 11. Хаканс Д., 24. Ягелло Ф., 33. Прухневски М., 21. Родригес П., 56. Шимчак В., 59. Егбе Т.
Лех Познань бош мураббийи: Фредериксен Н.
Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 1. Флеккен М., 5. Баде Л., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 17. Лукас, 30. Маза И., 12. Тапсоба Э. (капитан), 23. Телла Н., 11. Терье М., 10. Тиллман М.
Байер Леверкузен захирадагилари: 8. Андрих Р., 28. Бласвих Я., 19. Диаби М., 36. Ломб Н., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П.
Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.
Изоҳлар 0
…