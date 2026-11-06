Сандерленд — Дин. Загреб: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Сандерленд — Дин. Загреб учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сандерленд бошланғич таркиби: 22. Руфс Р., 12. Менье Т., 4. Дансо К., 15. Алдерете О., 6. Метали Д., 34. Жака Г. (капитан), 29. Ахока Ж., 10. Ангуло Н., 11. Ригг К., 39. Фофана М., 18. Исидор У.
Сандерленд захирадагилари: 9. Бробби Б., 32. Хьюм Т., 48. Жонс Ж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 13. О'Ниен Л., 77. Проктор Т., 27. Садики Н., 7. Талби К., 57. Тутеров Т., 40. Уиттакер Дж.
Сандерленд бош мураббийи: Ле Брис Р.
Дин. Загреб бошланғич таркиби: 24. Котарски Д., 25. Валинчич М., 15. Галешич Н., 36. Домингес С., 3. Года Б., 21. Лисица М., 27. Мишич Й. (капитан), 10. Стойкович Л., 80. Качавенда Л., 9. Бельо Д., 99. Оршич М.
Дин. Загреб захирадагилари: 23. Алмена И., 44. Филипович И., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 35. Микич Н., 22. Перес Винлоф М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 41. Сунта С., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.
Дин. Загреб бош мураббийи: Леко Ж.
Изоҳлар 0
…