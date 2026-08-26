Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?

·8·Спорт
Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?

Польшанинг Познань шаҳрида сув спорти мухлислари интиқлик билан кутган йирик спорт форуми — байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Жаҳон чемпионатига расман старт берилди. Сайёрамизнинг энг кучли ва номдор эшкак эшувчиларини бир майдонга жамлаган дунё биринчилигида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳам кенгайтирилган таркибда медаллар учун баҳсга киришди.

Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) маълум қилишича, 26 августдан бошлаб қитъаларнинг энг сара спортчилари Познань сув ҳавзаларида чемпионлик ва жаҳон рейтинги очколари учун кураш олиб боради.

30 августгача давом этадиган глобал баҳс

Мусобақа жорий йилнинг 30 августига қадар давом этади. Тўрт кунлик муросасиз беллашувларда Ўзбекистон шарафини ҳам тажрибали спортчилар, ҳам ёш иқтидорлар ҳимоя қилиши режалаштирилган:

  • Юқори рақобат: Дунёнинг етакчи спорт мамлакатлари қаторида ўзбекистонлик эшкак эшувчилар ҳам спринт ва масофавий баҳсларда шоҳсупага кўтарилишни мақсад қилган;

  • Етакчилар ҳаракатда: Терма жамоа сафида халқаро мусобақалар, Осиё ва жаҳон чемпионатлари совриндорлари асосий стартларга тайёр ҳолатга келтирилган.

Познань–2026: Ўзбекистон терма жамоасининг тўлиқ таркиби

Жаҳон чемпионати дастури доирасида каноэ ва байдарка йўналишларида қуйидаги спортчиларимиз стартга чиқади:

Каноэ (эркаклар ва аёллар):

  • Шаҳриёр Маҳкамов

  • Зиёдбек Йўлдошалиев

  • Александр Зарубин

  • Самандар Ҳайдаров

  • Озоджон Амриддинов

  • Шаҳризода Мавлонова

  • Екатерина Шубина

  • Милана Душев-Янич

  • Арина Танатмишева

Байдарка (эркаклар ва аёллар):

  • Артур Гулиев

  • Владлен Денисов

  • Диёрбек Маматқулов

  • Миржалол Комилов

  • Шоҳсанам Шерзодова

  • Нилуфар Зокирова

Ушбу таркиб Познань сув йўлакларида яккалик ҳамда жуфтлик ва тўртлик экипажлари таркибида юқори натижалар учун асосий даъвогарлар қаторида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Бугун, 15:30Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБугун, 14:24Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Бугун, 12:31Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Бугун, 11:46529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?Бугун, 11:420:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)Бугун, 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди