Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?
Польшанинг Познань шаҳрида сув спорти мухлислари интиқлик билан кутган йирик спорт форуми — байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Жаҳон чемпионатига расман старт берилди. Сайёрамизнинг энг кучли ва номдор эшкак эшувчиларини бир майдонга жамлаган дунё биринчилигида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳам кенгайтирилган таркибда медаллар учун баҳсга киришди.
Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) маълум қилишича, 26 августдан бошлаб қитъаларнинг энг сара спортчилари Познань сув ҳавзаларида чемпионлик ва жаҳон рейтинги очколари учун кураш олиб боради.
30 августгача давом этадиган глобал баҳс
Мусобақа жорий йилнинг 30 августига қадар давом этади. Тўрт кунлик муросасиз беллашувларда Ўзбекистон шарафини ҳам тажрибали спортчилар, ҳам ёш иқтидорлар ҳимоя қилиши режалаштирилган:
Юқори рақобат: Дунёнинг етакчи спорт мамлакатлари қаторида ўзбекистонлик эшкак эшувчилар ҳам спринт ва масофавий баҳсларда шоҳсупага кўтарилишни мақсад қилган;
Етакчилар ҳаракатда: Терма жамоа сафида халқаро мусобақалар, Осиё ва жаҳон чемпионатлари совриндорлари асосий стартларга тайёр ҳолатга келтирилган.
Познань–2026: Ўзбекистон терма жамоасининг тўлиқ таркиби
Жаҳон чемпионати дастури доирасида каноэ ва байдарка йўналишларида қуйидаги спортчиларимиз стартга чиқади:
Каноэ (эркаклар ва аёллар):
Шаҳриёр Маҳкамов
Зиёдбек Йўлдошалиев
Александр Зарубин
Самандар Ҳайдаров
Озоджон Амриддинов
Шаҳризода Мавлонова
Екатерина Шубина
Милана Душев-Янич
Арина Танатмишева
Байдарка (эркаклар ва аёллар):
Артур Гулиев
Владлен Денисов
Диёрбек Маматқулов
Миржалол Комилов
Шоҳсанам Шерзодова
Нилуфар Зокирова
Ушбу таркиб Познань сув йўлакларида яккалик ҳамда жуфтлик ва тўртлик экипажлари таркибида юқори натижалар учун асосий даъвогарлар қаторида баҳоланмоқда.
…