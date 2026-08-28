Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?
Монакода УЕФА Европа Лигасининг 2026/2027 йилги мавсуми асосий лига босқичига расмий қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди. Янгиланган ягона лига форматида 4 та саватчага ажратилган жами 36 та клуб Европанинг иккинчи даражали нуфузли кубоги учун кураш олиб борадиган 8 тадан рақиби номини билиб олди.
Турнирнинг умумий босқич баҳсларига 16 сентябрь куни расман старт берилади.
1-саватча: Грандлар кимлар билан тўқнашади?
«Байер» (Германия): «Марсель», «Лион», «Зальцбург», «Динамо» Загреб, «ЧФР Клуж», «Лех», «Бешиктош», ОФИ;
«Бенфика» (Португалия): АЗ, «Милан», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Лех», «Омония», ОФИ, НЕК;
«Ювентус» (Италия): «Реал Сосьедад», АЗ, «Ренн», «Ференцварош», «Омония», «Сельта», НЕК, «Хапоэль» Беэр-Шева;
«Милан» (Италия): «Бенфика», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Зальцбург», «Сандерленд», «Борнмут», «Арарат-Армения», «Левски»;
«Лион» (Франция): «Байер», «Реал Сосьедад», «Юнион», «Андерлехт», «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Лиллестрём», «Ҳоффенҳайм»;
АЗ (Нидерландия): «Ювентус», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Спарта», «Штурм», «Сандерленд», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Арарат-Армения»;
«Олимпиакос» (Греция): «Милан», «Марсель», «Спарта», «Ренн», «Ягеллония», «ЧФР Клуж», «Ҳоффенҳайм», «Торреэнсе»;
«Реал Сосьедад» (Испания): «Лион», «Ювентус», «Виктория Пльзень», «Юнион», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Торреэнсе», «Лиллестрём»;
«Марсель» (Франция): «Олимпиакос», «Байер», «Андерлехт», «Селтик», «Сельта», «Штурм», «Левски», «Бешиктош».
2-саватча жамоаларининг тақвими:
«Ференцварош»: «Ювентус», «Милан», «Виктория Пльзень», «Селтик», «Целе», «Лех», «Торреэнсе», «Ҳоффенҳайм»;
«Виктория Пльзень»: «Бенфика», «Реал Сосьедад», «Юнион», «Ференцварош», «Ягеллония», «Борнмут», «Левски», «Лиллестрём»;
«Юнион»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Лех», «Сельта», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Бешиктош»;
«Динамо» Загреб: «Байер», АЗ, «Андерлехт», «Ренн», «Штурм», «Сандерленд», НЕК, «Хапоэль» Беэр-Шева;
«Зальцбург»: «Милан», «Байер», «Спарта», «Андерлехт», «Кристал Пэлас», «Целе», «Арарат-Армения», «Левски»;
«Селтик»: «Марсель», «Бенфика», «Ференцварош», «Юнион», «Сельта», «Омония», «Бешиктош», «Торреэнсе»;
«Спарта»: АЗ, «Олимпиакос», «Ренн», «Зальцбург», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Лиллестрём», «Арарат-Армения»;
«Ренн»: «Олимпиакос», «Ювентус», «Динамо» Загреб, «Спарта», «Омония», «Штурм», ОФИ, НЕК;
«Андерлехт»: «Лион», «Марсель», «Зальцбург», «Динамо» Загреб, «Сандерленд», «Ягеллония», «Ҳоффенҳайм», ОФИ.
3-саватча вакиллари:
«Штурм»: «Марсель», АЗ, «Ренн», «Динамо» Загреб, «Целе», «Борнмут», ОФИ, «Ҳоффенҳайм»;
«Лех»: «Байер», «Бенфика», «Ференцварош», «Юнион», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Торреэнсе», ОФИ;
«Кристал Пэлас»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Спарта», «Зальцбург», «Лех», «Ягеллония», «Ҳоффенҳайм», «Бешиктош»;
«Борнмут»: «Милан», «Реал Сосьедад», «Виктория Пльзень», «Спарта», «Штурм», «Сельта», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лиллестрём»;
«Сандерленд»: АЗ, «Милан», «Динамо» Загреб, «Андерлехт», «Ягеллония», «Лех», «Левски», «Торреэнсе»;
«Целе»: «Олимпиакос», «Байер», «Зальцбург», «Ференцварош», «Омония», «Штурм», НЕК, «Арарат-Армения»;
«Ягеллония»: «Лион», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Виктория Пльзень», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Арарат-Армения», «Левски»;
«Омония»: «Бенфика», «Ювентус», «Селтик», «Ренн», «Сельта», «Целе», «Бешиктош», НЕК;
«Сельта»: «Ювентус», «Марсель», «Юнион», «Селтик», «Борнмут», «Омония», «Лиллестрём», «Хапоэль» Беэр-Шева.
4-саватча иштирокчилари:
«Ҳоффенҳайм»: «Лион», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Андерлехт», «Штурм», «Кристал Пэлас», «Бешиктош», ОФИ;
«Бешиктош»: «Марсель», «Байер», «Юнион», «Селтик», «Кристал Пэлас», «Омония», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Ҳоффенҳайм»;
«Торреэнсе»: «Олимпиакос», «Реал Сосьедад», «Селтик», «Ференцварош», «Сандерленд», «Лех», «Арарат-Армения», «Лиллестрём»;
«Хапоэль» Беэр-Шева: «Ювентус», АЗ, «Динамо» Загреб, «Юнион», «Сельта», «Борнмут», ОФИ, «Бешиктош»;
НЕК: «Бенфика», «Ювентус», «Ренн», «Динамо» Загреб, «Омония», «Целе», «Левски», «Арарат-Армения»;
ОФИ: «Байер», «Бенфика», «Андерлехт», «Ренн», «Лех», «Штурм», «Ҳоффенҳайм», «Хапоэль» Беэр-Шева;
«Лиллестрём»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Виктория Пльзень», «Спарта», «Борнмут», «Сельта», «Торреэнсе», «Левски»;
«Левски»: «Милан», «Марсель», «Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Ягеллония», «Сандерленд», «Лиллестрём», НЕК;
«Арарат-Армения»: АЗ, «Милан», «Спарта», «Зальцбург», «Целе», «Ягеллония», НЕК, «Торреэнсе».
Инглиз клублари ва янги интригалар
Европа Лигасининг ушбу мавсуми айниқса АПЛ вакилларининг иштироки билан кескин тус олмоқда. «Сандерленд», «Борнмут» ва «Кристал Пэлас» клублари Италиянинг «Милан» ва Испаниянинг «Реал Сосьедад» каби грандларига қарши саф тортади. «Ювентус» ва «Милан» эса гуруҳ босқичини нисбатан қулай, аммо ҳиссиётларга бой тақвим остида бошлайди.
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