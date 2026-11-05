Бенфика — Лех Познань: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Бенфика — Лех Познань: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Бенфика — Лех Познань учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Бенфика бошланғич таркиби: 1. Трубин А., 44. Араужо Т. (капитан), 16. Ману Силва, 3. Чиркати А., 58. Банжаки Д., 10. Судаков Г., 30. Эчеверри К., 34. Эль-Каруани С., 27. Рафа Силва, 22. Дуран Дж., 21. Шельдеруп А.

Бенфика захирадагилари: 72. Анисио, 8. Аурснес Ф., 6. Ба А., 5. Барренечеа Э., 26. Дал С., 33. Габриэль Индио, 13. Камински Ж., 11. Лукебакио Д., 36. Пальинья Ж., 14. Павлидис В., 25. Престианни Дж., 24. Соарес С.

Бенфика бош мураббийи: Силва М.

Лех Познань бошланғич таркиби: 1. Лис М., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 59. Егбе Т., 15. Гургул М., 22. Муравски Р. (капитан), 43. Козубал А., 10. Валемарк П., 21. Родригес П., 11. Хаканс Д., 7. Агнеро И.

Лех Познань захирадагилари: 55. Бартчак П., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 20. Гумни Р., 24. Ягелло Ф., 90. Янишка Ҳ., 31. Обремски В., 77. Палма Л., 33. Прухневски М., 44. Следзински Э., 56. Шимчак В.

Лех Познань бош мураббийи: Фредериксен Н.

БенфикаЛех ПознаньЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лех Познань — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнЛех Познань — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:45Лех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнЛех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Омония — Бенфика: таркиблар ва жонли матнОмония — Бенфика: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:09Бенфика — Селтик: таркиблар ва жонли матнБенфика — Селтик: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?26 август 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози