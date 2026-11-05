Бенфика — Лех Познань: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Бенфика — Лех Познань учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бенфика бошланғич таркиби: 1. Трубин А., 44. Араужо Т. (капитан), 16. Ману Силва, 3. Чиркати А., 58. Банжаки Д., 10. Судаков Г., 30. Эчеверри К., 34. Эль-Каруани С., 27. Рафа Силва, 22. Дуран Дж., 21. Шельдеруп А.
Бенфика захирадагилари: 72. Анисио, 8. Аурснес Ф., 6. Ба А., 5. Барренечеа Э., 26. Дал С., 33. Габриэль Индио, 13. Камински Ж., 11. Лукебакио Д., 36. Пальинья Ж., 14. Павлидис В., 25. Престианни Дж., 24. Соарес С.
Бенфика бош мураббийи: Силва М.
Лех Познань бошланғич таркиби: 1. Лис М., 2. Перейра Ж., 72. Скшипчак М., 59. Егбе Т., 15. Гургул М., 22. Муравски Р. (капитан), 43. Козубал А., 10. Валемарк П., 21. Родригес П., 11. Хаканс Д., 7. Агнеро И.
Лех Познань захирадагилари: 55. Бартчак П., 14. Бенгтссон Л., 5. Берггрен Г., 20. Гумни Р., 24. Ягелло Ф., 90. Янишка Ҳ., 31. Обремски В., 77. Палма Л., 33. Прухневски М., 44. Следзински Э., 56. Шимчак В.
Лех Познань бош мураббийи: Фредериксен Н.
Изоҳлар 0
…