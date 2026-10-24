“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди
Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида Лондоннинг «Арсенал» жамоаси ўз майдонида Ливерпулнинг «Эвертон» клубини қабул қилди ва ишончли тарзда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Микель Артета шогирдлари ушбу муваффақият туфайли очколари сонини 21 тага етказиб олди ва турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди. Худди шунча очкога эга бўлган «Манчестер Сити» фақатгина қўшимча кўрсаткичлар (тўплар нисбати) эвазигагина 1-поғонада бормоқда. «Эвертон» эса 10 очко билан 9-ўринда қолди.
Ҳимоячилар гол урган баҳс: Учрашув қандай кечди?
Лондонликлар дастлабки дақиқалардан бошлаб тўлиқ ташаббусни ўз қўлларига олишди ва стандарт вазиятлардан унумли фойдаланишди:
Консадан тезкор гол: Ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ Эзри Конса рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди (1:0);
Габриэлдан нуқта: Баҳснинг иккинчи бўлимида, аниқроғи 68-дақиқада бразилиялик марказий ҳимоячи Габриэл Магаляэс мезбонларнинг иккинчи тўпини киритиб, учрашув тақдирини узил-кесил ҳал қилди (2:0);
Ишончли назорат: «Эвертон» бутун баҳс давомида «тўпчилар» дарвозаси олдида жиддий хавфли вазиятлар ярата олмади ва меҳмондан очкосиз қайтишга мажбур бўлди.
Ўйин қайдномаси:
Англия Премьер-лигаси. 8-тур
«Арсенал» — «Эвертон» 2:0
Голлар: Конса 7, Магаляэс 68.
«Арсенал»: Райя, Уайт, Конса, Габриэл дос Сантос, Льюис-Скелли (Калафиори, 68), Мерино (Гимараэс, 68), Эзе (Субименди, 80), Райс (Доуман, 80), Мадуэке, Эдегор, Дьёкереш (Ҳаверц, 68).
«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Миколенко (Ҳакни, 74), Тарковски, Рёл, Жонсон (Диблинг, 72), Армстронг, Гарнер, Дьюсбери-Холл (Алькарас, 86), Жорж, Барри.
Изоҳлар 0
…