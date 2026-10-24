“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди

·3·Спорт
“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди

Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида Лондоннинг «Арсенал» жамоаси ўз майдонида Ливерпулнинг «Эвертон» клубини қабул қилди ва ишончли тарзда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Микель Артета шогирдлари ушбу муваффақият туфайли очколари сонини 21 тага етказиб олди ва турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди. Худди шунча очкога эга бўлган «Манчестер Сити» фақатгина қўшимча кўрсаткичлар (тўплар нисбати) эвазигагина 1-поғонада бормоқда. «Эвертон» эса 10 очко билан 9-ўринда қолди.

Ҳимоячилар гол урган баҳс: Учрашув қандай кечди?

Лондонликлар дастлабки дақиқалардан бошлаб тўлиқ ташаббусни ўз қўлларига олишди ва стандарт вазиятлардан унумли фойдаланишди:

  • Консадан тезкор гол: Ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ Эзри Конса рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Габриэлдан нуқта: Баҳснинг иккинчи бўлимида, аниқроғи 68-дақиқада бразилиялик марказий ҳимоячи Габриэл Магаляэс мезбонларнинг иккинчи тўпини киритиб, учрашув тақдирини узил-кесил ҳал қилди (2:0);

  • Ишончли назорат: «Эвертон» бутун баҳс давомида «тўпчилар» дарвозаси олдида жиддий хавфли вазиятлар ярата олмади ва меҳмондан очкосиз қайтишга мажбур бўлди.

Ўйин қайдномаси:

Англия Премьер-лигаси. 8-тур

«Арсенал» — «Эвертон» 2:0

  • Голлар: Конса 7, Магаляэс 68.

  • «Арсенал»: Райя, Уайт, Конса, Габриэл дос Сантос, Льюис-Скелли (Калафиори, 68), Мерино (Гимараэс, 68), Эзе (Субименди, 80), Райс (Доуман, 80), Мадуэке, Эдегор, Дьёкереш (Ҳаверц, 68).

  • «Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Миколенко (Ҳакни, 74), Тарковски, Рёл, Жонсон (Диблинг, 72), Армстронг, Гарнер, Дьюсбери-Холл (Алькарас, 86), Жорж, Барри.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13Алишер Усмонов “Эвертон”ни қайта қўлга олишни режалаштирмоқдами?Алишер Усмонов “Эвертон”ни қайта қўлга олишни режалаштирмоқдами?17 октябр 07:02Эвертон — Челси: таркиблар ва жонли матнЭвертон — Челси: таркиблар ва жонли матн17 октябр 15:18Илон Маск «Эвертон»ни сотиб оладими? Унга таклиф билдирилдиИлон Маск «Эвертон»ни сотиб оладими? Унга таклиф билдирилди10 октябр 18:29Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқлади19 август 15:53“Эвертон” ва “Манчестер Сити” тўқнашуви интригага бой кечди“Эвертон” ва “Манчестер Сити” тўқнашуви интригага бой кечди5 май 02:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди