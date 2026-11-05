Прагадаги ишончли ғалаба: “Арсенал” “Славия”ни мағлуб этиб, ЕЧЛда 3-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида Лондоннинг «Арсенал» клуби сафарда Праганинг «Славия» жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувнинг 9-дақиқасида Нони Мадуеке ва 38-дақиқада Виктор Дёкереш киритган голлар инглиз клубига ғалаба келтирди, мезбонлардан эса 90-дақиқада Филип Novaк ҳисобни қисқартирди.
- Ушбу натижадан сўнг 10 очкога эга бўлган Микел Артета шогирдлари мусобақа жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди.
Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Лондоннинг «Арсенал» клуби Чехия пойтахти Прагада маҳаллий «Славия» меҳмони бўлди. Баҳс тақдирини биринчи бўлимдаёқ ҳал қилган «тўпчилар» сафарда 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритишди.
Ушбу натижа эвазига Микель Артета жамоаси умумий мусобақа жадвалидаги пешқадамлик позицияларини янада мустаҳкамлаб олди.
Биринчи бўлимдаги устунлик ва кеч келган жавоб тўпи
«Тўпчилар» учрашувни тезкор ва кескин ҳужумлар билан бошлашди:
Мадуэкенинг тезкор голи: Ўйиннинг 9-дақиқасидаёқ Нони Мадуэке мезбонлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, инглизларни олдинга олиб чиқди — 0:1;
Дьёкерешдан иккинчи зарба: 38-дақиқада швециялик тўпурар Виктор Дьёкереш ўз маҳоратини кўрсатиб, таблодаги фарқни иккитага оширди (0:2);
90-дақиқадаги жавоб: Иккинчи бўлимда ҳимоявий эҳтиёткорликни оширган «Арсенал» ўйин якунида тўп ўтказиб юборди. 90-дақиқада Филип Новак ҳисобни қисқартиришга эришди, бироқ бу мезбонларни мағлубиятдан қутқаришга етмади — 1:2.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар:
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, 4-тур;
Ҳисоб: «Славия» (Чехия) — «Арсенал» (Англия) — 1:2;
Голлар: Новак (90) — Мадуэке (9), Дьёкереш (38);
«Славия»: Домчак, Влчек (Конечни, 61), Голеш, Зима, Кубяк, Сулейман (Хитил, 46), Штурм, Аяоси (Юрасек, 71), Мозес (Халоупек, 81), Садилек, Новак;
«Арсенал»: Райя, Уайт (Тимбер, 78), Конса (Москера, 62), Габриэл, Инкапье, Мадуэке (Доумен, 90+3), Субименди, Мерино, Райс, Эзе (Цолис, 62), Дьёкереш (Эдегор, 78).
Турнир жадвалидаги кўтарилиш
Прагада қўлга киритилган муҳим сафар ғалабасидан сўнг «Арсенал» ўз очколари сонини 10 тага етказиб, умумий жадвалда 3-поғонага кўтарилди ва тўғридан-тўғри плей-офф босқичи йўлланмаси учун катта қадам ташлади.
Муносиб курашган «Славия» клуби эса 4 та турдан сўнг 1 очко билан жадвалнинг 34-ўрнида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…