Прагадаги ишончли ғалаба: “Арсенал” “Славия”ни мағлуб этиб, ЕЧЛда 3-ўринга кўтарилди

·46·Спорт
Прагадаги ишончли ғалаба: “Арсенал” “Славия”ни мағлуб этиб, ЕЧЛда 3-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида Лондоннинг «Арсенал» клуби сафарда Праганинг «Славия» жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувнинг 9-дақиқасида Нони Мадуеке ва 38-дақиқада Виктор Дёкереш киритган голлар инглиз клубига ғалаба келтирди, мезбонлардан эса 90-дақиқада Филип Novaк ҳисобни қисқартирди.
  • Ушбу натижадан сўнг 10 очкога эга бўлган Микел Артета шогирдлари мусобақа жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди.

Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Лондоннинг «Арсенал» клуби Чехия пойтахти Прагада маҳаллий «Славия» меҳмони бўлди. Баҳс тақдирини биринчи бўлимдаёқ ҳал қилган «тўпчилар» сафарда 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритишди.

Ушбу натижа эвазига Микель Артета жамоаси умумий мусобақа жадвалидаги пешқадамлик позицияларини янада мустаҳкамлаб олди.

Биринчи бўлимдаги устунлик ва кеч келган жавоб тўпи

«Тўпчилар» учрашувни тезкор ва кескин ҳужумлар билан бошлашди:

  • Мадуэкенинг тезкор голи: Ўйиннинг 9-дақиқасидаёқ Нони Мадуэке мезбонлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, инглизларни олдинга олиб чиқди — 0:1;

  • Дьёкерешдан иккинчи зарба: 38-дақиқада швециялик тўпурар Виктор Дьёкереш ўз маҳоратини кўрсатиб, таблодаги фарқни иккитага оширди (0:2);

  • 90-дақиқадаги жавоб: Иккинчи бўлимда ҳимоявий эҳтиёткорликни оширган «Арсенал» ўйин якунида тўп ўтказиб юборди. 90-дақиқада Филип Новак ҳисобни қисқартиришга эришди, бироқ бу мезбонларни мағлубиятдан қутқаришга етмади — 1:2.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар:

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, 4-тур;

  • Ҳисоб: «Славия» (Чехия) — «Арсенал» (Англия) — 1:2;

  • Голлар: Новак (90) — Мадуэке (9), Дьёкереш (38);

  • «Славия»: Домчак, Влчек (Конечни, 61), Голеш, Зима, Кубяк, Сулейман (Хитил, 46), Штурм, Аяоси (Юрасек, 71), Мозес (Халоупек, 81), Садилек, Новак;

  • «Арсенал»: Райя, Уайт (Тимбер, 78), Конса (Москера, 62), Габриэл, Инкапье, Мадуэке (Доумен, 90+3), Субименди, Мерино, Райс, Эзе (Цолис, 62), Дьёкереш (Эдегор, 78).

Турнир жадвалидаги кўтарилиш

Прагада қўлга киритилган муҳим сафар ғалабасидан сўнг «Арсенал» ўз очколари сонини 10 тага етказиб, умумий жадвалда 3-поғонага кўтарилди ва тўғридан-тўғри плей-офф босқичи йўлланмаси учун катта қадам ташлади.

Муносиб курашган «Славия» клуби эса 4 та турдан сўнг 1 очко билан жадвалнинг 34-ўрнида қолмоқда.

Европа Чемпионлар лигасиАрсеналСлавия ПрагаМикель Артета
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Славия Прага — Арсенал: таркиблар ва жонли матнСлавия Прага — Арсенал: таркиблар ва жонли матнКеча 23:59Фенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матнФенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матн20 октябр 20:31Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?28 октябр 09:13“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди24 октябр 21:41«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)18 октябр 23:17«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди10 октябр 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози