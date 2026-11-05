Микель Артета Прагадаги қийин ғалаба ва иккинчи бўлимдаги хатолар ҳақида очиқ гапирди

·31·Спорт
Микель Артета Прагадаги қийин ғалаба ва иккинчи бўлимдаги хатолар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондоннинг «Арсенал» клуби Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида Прагада «Славия» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, очколарини 10 тага етказди ва кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлади.
  • Бош мураббий Микел Артета биринчи бўлимдаги ҳужумкор ўйинни ижобий баҳолаган бўлса-да, иккинчи бўлимда йўл қўйилган хатолар ва пассив ҳаракатлар жамоа учун сабоқ бўлиши кераклигини таъкидлади.

Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Чехия пойтахтида «Славия» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган Лондоннинг «Арсенал» клуби бош мураббийи Микель Артета баҳс якунида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниялик мутахассис TNT Sports телеканалига берган эксклюзив интервьюсида қўлга киритилган муҳим уч очкони юқори баҳолаш билан бирга, иккинчи бўлимда юзага келган муаммолар ва хатоларни ҳам яширмади.

Артета жамоасининг илк бўлимдаги ҳужумкор ўйинидан мамнун бўлса-да, танаффусдан кейинги пассив ҳаракатлардан тегишли сабоқ чиқариш шартлигини таъкидлади.

«Икки хил тайм кўрдик»: Вазиятларни кўкка совуриш ва босим

«Тўпчилар» бош мураббийи ўйиннинг икки қисми кескин фарқ қилганига урғу берди:

  • Биринчи бўлимдаги фойдаланилмаган имкониятлар: «Чемпионлар лигасида сафардаги ҳар бир ғалабанинг қадри баланд, чунки меҳмонда ютиш доим ниҳоятда қийин. Биринчи бўлимда биз 3-4 та гол уришимиз керак эди, аммо яратилган қулай имкониятлардан тўлиқ фойдалана олмадик», — деди Артета;

  • Иккинчи бўлимдаги ҳимоявий қийинчилик: Мураббий назоратнинг қўлдан чиқиб кетганини тан олди: «Иккинчи бўлим бошида эса кутилмаганда чуқур ҳимояланишга мажбур бўлдик. Кўплаб хатоларга йўл қўйдик ва тўпни тез-тез йўқотдик. Бу ўйин биз учун катта сабоқ бўлиши лозим».

«Яна шундай вазият бўлса, худди шу қарорни танлардим»: 6 та алмаштириш ҳақида

Баҳс давомида таркибда бир йўла 6 та ўзгаришга қўл урган мураббий ўз танловини ҳимоя қилди:

  • Футболчилар салоҳияти: «Биз 6 та алмаштиришни амалга оширдик. Жамоамиздаги футболчиларнинг кучи ва юқори салоҳиятини жуда яхши биламиз. Айнан нима етишмаганини ҳозир аниқ айта олмайман, аммо яна шундай вазият юзага келса ҳам, худди шу қарорларни қабул қилган бўлардим»;

  • Тиғиз тақвим ва сафар юкламаси: Артета жамоасининг мавсум давомидаги жисмоний иродасини эътироф этди: «Жамоамизнинг ҳозиргача эришган натижаларини жуда юқори баҳолайман. Биз бугунги кунга қадар аллақачон 11-сафар учрашувимизни ўтказиб улгурдик».

Прагадаги ғалабадан сўнг «Арсенал» умумий гуруҳ жадвалида ўз очколарини 10 тага етказиб, кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлаб олди.

АрсеналМикель АртетаЕвропа Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Прагадаги ишончли ғалаба: “Арсенал” “Славия”ни мағлуб этиб, ЕЧЛда 3-ўринга кўтарилдиПрагадаги ишончли ғалаба: “Арсенал” “Славия”ни мағлуб этиб, ЕЧЛда 3-ўринга кўтарилдиБугун 08:12Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?28 октябр 09:13“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди24 октябр 21:41«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)18 октябр 23:17«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди10 октябр 19:47АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози