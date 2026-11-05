Микель Артета Прагадаги қийин ғалаба ва иккинчи бўлимдаги хатолар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лондоннинг «Арсенал» клуби Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида Прагада «Славия» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, очколарини 10 тага етказди ва кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлади.
- Бош мураббий Микел Артета биринчи бўлимдаги ҳужумкор ўйинни ижобий баҳолаган бўлса-да, иккинчи бўлимда йўл қўйилган хатолар ва пассив ҳаракатлар жамоа учун сабоқ бўлиши кераклигини таъкидлади.
Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Чехия пойтахтида «Славия» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган Лондоннинг «Арсенал» клуби бош мураббийи Микель Артета баҳс якунида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниялик мутахассис TNT Sports телеканалига берган эксклюзив интервьюсида қўлга киритилган муҳим уч очкони юқори баҳолаш билан бирга, иккинчи бўлимда юзага келган муаммолар ва хатоларни ҳам яширмади.
Артета жамоасининг илк бўлимдаги ҳужумкор ўйинидан мамнун бўлса-да, танаффусдан кейинги пассив ҳаракатлардан тегишли сабоқ чиқариш шартлигини таъкидлади.
«Икки хил тайм кўрдик»: Вазиятларни кўкка совуриш ва босим
«Тўпчилар» бош мураббийи ўйиннинг икки қисми кескин фарқ қилганига урғу берди:
Биринчи бўлимдаги фойдаланилмаган имкониятлар: «Чемпионлар лигасида сафардаги ҳар бир ғалабанинг қадри баланд, чунки меҳмонда ютиш доим ниҳоятда қийин. Биринчи бўлимда биз 3-4 та гол уришимиз керак эди, аммо яратилган қулай имкониятлардан тўлиқ фойдалана олмадик», — деди Артета;
Иккинчи бўлимдаги ҳимоявий қийинчилик: Мураббий назоратнинг қўлдан чиқиб кетганини тан олди: «Иккинчи бўлим бошида эса кутилмаганда чуқур ҳимояланишга мажбур бўлдик. Кўплаб хатоларга йўл қўйдик ва тўпни тез-тез йўқотдик. Бу ўйин биз учун катта сабоқ бўлиши лозим».
«Яна шундай вазият бўлса, худди шу қарорни танлардим»: 6 та алмаштириш ҳақида
Баҳс давомида таркибда бир йўла 6 та ўзгаришга қўл урган мураббий ўз танловини ҳимоя қилди:
Футболчилар салоҳияти: «Биз 6 та алмаштиришни амалга оширдик. Жамоамиздаги футболчиларнинг кучи ва юқори салоҳиятини жуда яхши биламиз. Айнан нима етишмаганини ҳозир аниқ айта олмайман, аммо яна шундай вазият юзага келса ҳам, худди шу қарорларни қабул қилган бўлардим»;
Тиғиз тақвим ва сафар юкламаси: Артета жамоасининг мавсум давомидаги жисмоний иродасини эътироф этди: «Жамоамизнинг ҳозиргача эришган натижаларини жуда юқори баҳолайман. Биз бугунги кунга қадар аллақачон 11-сафар учрашувимизни ўтказиб улгурдик».
Прагадаги ғалабадан сўнг «Арсенал» умумий гуруҳ жадвалида ўз очколарини 10 тага етказиб, кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлаб олди.
Изоҳлар 0
…