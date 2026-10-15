«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» — «PSJ» учрашувида «Евро-футбол» нашри Абдуқодир Ҳусанов, Марк Гехи ва Жанлуижи Доннаруммани энг заиф футболчилар деб топди.
- Абдуқодир Ҳусанов ҳимояда позицион хатолар қилиб, Дезире Дуенинг ҳаракатларини назорат қила олмагани учун 3,0 балл олган.
- Марк Гехи ҳам Усман Дембеле ва Аклиушнинг голларида айбдор деб топилиб, 3,0 балл билан баҳоланган.
- Жанлуижи Доннарумма эса кечиккан реаксияси ва яқин бурчакларни ёпа олмагани сабабли 3,0 балл олган.
Европа Чемпионлар Лигаси доирасидаги «Манчестер Сити» ҳамда «ПСЖ» тўқнашувидан мухлислар муросасиз ва тенг кураш кутган эди. Бироқ меҳмонлар томонидан биринчи бўлимнинг ўзидаёқ киритилган учта гол стадиондаги барчани шокка туширди. «Шаҳарликлар» мудофаа чизиғидаги қўпол камчиликлар жамоанинг мавсумдаги иккинчи мағлубиятини расмийлаштирибгина қолмай, уларнинг қаторасига 8 та ўйиндан иборат ғалабали сериясига ҳам чек қўйди.
Агар Ферран Торрес пенальтидан фойдаланганида, англияликлар учун ҳисоб янада даҳшатлироқ кўриниш олиши мумкин эди. Чемпионлар Лигасининг амалдаги ғолиби бугунги кунда майдонда ким ҳақиқий хўжайин эканини «Сити»га яққол кўрсатиб қўйди.
Учрашувдан сўнг нуфузли «Евро-футбол» нашри беллашувни батафсил таҳлил қилиб, Энцо Мареска шогирдларига 10 баллик тизим асосида баҳо чиқарди ва оқшомнинг учта энг заиф ўйинчисини аниқлади.
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» ўйинидаги учта энг паст баҳо олган футболчи
1. Абдуқодир Ҳусанов — 3,0 балл
«Сити»нинг ҳимоядаги асосий муаммоларидан бири қанотда намоён бўлди. Нашр экспертларининг қайд этишича, айнан шу ҳудудда Ҳусанов рақибни назорат қилиш кераклигини унутиб қўйгандек кўринди:
Дуэнинг эркинлиги: Нега парижликлар вингери Дезире Дуэ деярли ҳар бир ҳужумда мутлақ эркин қолдирилганини изоҳлаш қийин бўлди. У тўпни қабул қилган пайтда қаршисида улкан бўшлиқ юзага келди ва бу биринчи голга олиб келди;
Иккинчи голдаги хато: Кейинчалик ҳам айни манзара такрорланди — жарима майдони олдида ҳеч ким томонидан ёпилмаган Дуэ тўпни шеригига етказиб, иккинчи голга ассист муаллифига айланди;
Позицион муаммолар: Абдуқодир бир неча бор ўз зонасини йўқотиб қўйди, орқа чизиқни очиқ қолдирди ва баҳс давомида 5–7 марта жиддий позицион хатоларга йўл қўйди.
2. Марк Гехи — 3,0 балл
Қизиғи шундаки, ҳимоя марказида энг кўп танқидга учраган футболчиларни мураббий алмаштиришга шошилмади:
Пассив ҳаракатлар: Ҳисоб 0:3 бўлганидан кейин Мареска бошқа етакчиларга дам берди, аммо Марк Гехи майдонда қолдирилди;
Дембеле ва Аклиушнинг голлари: Гехи бутун баҳс давомида тўпдан ўзини четга олиб, рақибни суст кутиб олди. Усман Дембеле Гехининг шартли «прессинги» остида осонликча вазият яратиб, иккинчи голни урди. Кейинроқ Аклиуш ҳам худди шу услубда тўртинчи голни киритди.
3. Жанлуижи Доннарумма — 3,0 балл
Италиялик посбоннинг ҳаракатлари ҳам жамоани оғир вазиятдан қутқариб қола олмади:
Кечиккан реакция: У Торреснинг амалга оширолмаган пенальтисидан кейин вазиятни бироз юмшатишга урингандек туюлди, аммо ҳал қилувчи паллаларда кеч қолди;
Яқин бурчакдаги хатолар: Тўртинчи гол вазиятида Доннарумма Дуэ ва Дембеленинг зарбаларида яқин бурчакни ёпишга улгурмади;
Манфий статистика: Витиньянинг узоқдан йўллаган зарбаси ҳам дарвозабон учун ўта мураккаб эмас эди. Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, унинг қайтариши мумкин бўлган «қутқарувлар» кўрсаткичи манфийга тушиб кетди, тўртта ўтказиб юборилган гол эса унинг мавқеига яна бир оғир зарба бўлди.
Энцо Мареска жамоаси ушбу мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариши ва мудофаа чизиғидаги парокандаликни зудлик билан бартараф этиши талаб этилади, акс ҳолда мавсумнинг ҳал қилувчи қисмида «Сити» бундан-да катта йўқотишларга учраши мумкин.
Изоҳлар 0
…