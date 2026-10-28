Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Лига кубогининг 1/8 финалида Лондоннинг «Арсенал» клуби тўртинчи дивизион вакили «Флитвуд»га қарши кечган баҳсда пеналтилар сериясида 5:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирни тарк этди.
- Асосий вақтда 1:1 ҳисоби қайд этилган ўйинда «тўпчилар» сафида Виктор Дёкереш гол муаллифи бўлди, «Флитвуд»дан эса Лоупало-Би ҳисобни очганди.
Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида мусобақанинг бош даъвогарларидан бири бўлган Лондоннинг «Арсенал» клуби кутилмаганда мамлакатнинг тўртинчи дивизиони (Лига 2) вакили бўлмиш камтарона «Флитвуд» жамоасига имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этди. Асосий вақти 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган тўқнашувнинг пеналтилар сериясида мезбонлар 5:3 ҳисобида устунликка эришди.
Шов-шувли омадсизликдан сўнг «тўпчилар» бош мураббийи Микель Артета Sky Sports нашрига берган интервьюсида ўйин тафсилотлари ва жамоа ичидаги руҳий ҳолатга батафсил тўхталиб ўтди.
«Футболчиларга эътирозим йўқ»: Артета жамоа муносабатини ҳимоя қилди
Испаниялик мутахассис учрашувдаги мағлубият шок ҳолатини келтириб чиқарганини яширмади, аммо шогирдларининг фидойилигига шубҳа қилмаслигини билдирди:
«Флитвуд»га таҳсин ва чуқур қайғу: «Аввало, кейинги босқичга йўл олган “Флитвуд”ни табриклайман. Улар бунга ўз имкониятларидан келиб чиқиб эришди. Биз учун эса бу жуда қайғули кун»;
Масъулият ва меҳнат бор эди: «Футболчиларнинг ўйинга бўлган муносабатидан ҳеч қандай эътирозим йўқ. Бу даражада талаб этиладиган вазифаларни бажармаган бирорта ўйинчини кўрмадим. Фидойилик, меҳнат ёки ғалаба қозониш истаги билан боғлиқ муаммо бўлмади»;
Ғазаб эмас, чуқур хафалик: «Гап ўйинга нисбатан беписандликда эмас. Акс ҳолда, ҳозир бу ерда ғазаб отига минган ҳолда турган бўлардим. Мен хафаман, барчамиз хафамиз. Клуб рамзини ҳар доим муносиб ҳимоя қилишимиз шарт».
Устунлик нега ғалабага айланмади? Асосий омиллар
Баҳс давомида тўпни назорат қилган лондонликларнинг мағлуб бўлишига қуйидаги жиҳатлар сабаб бўлган:
Фойдаланилмаган сон-саноқсиз вазиятлар: «Арсенал» тўпга кўпроқ эгалик қилди, рақиб дарвозаси томон тинимсиз зарбалар йўллади, бироқ пеналтилар лотереясигача етиб бормаслик учун яратилган вазиятларни вақтида голга айлантира олмади;
Кубок баҳсларининг бешафқат қонуни: «Кубок мусобақаларида жамоаларнинг имкониятлари кўпинча тенглашиб қолади, айниқса рақиб ҳисобда олдинга чиқиб олганда. Бутун баҳс давомида уларга деярли имкон бермадик, аммо майда тафсилотлар ҳамма нарсани ҳал қилиб қўйди»;
Ўйиннинг тарихий баёни: 21-дақиқада Лоупало-Би гол уриб «Флитвуд»ни олдинга олиб чиққан бўлса, 50-дақиқада Виктор Дьёкереш мувозанатни тиклаган эди. Бироқ пеналтилар сериясида омад тўлиқ қуйи лига вакили тарафида бўлди.
Микель Артета таъкидлаганидек, кўрсатилган сифатли ўйин ҳисобда ўз аксини топмади ва мазкур муваффақиятсизлик лондонликлар учун Англия Премьер-лигаси ҳамда Чемпионлар лигасидаги навбатдаги баҳслар олдидан жиддий хулоса чиқариш вақти келганини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…