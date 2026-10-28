Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?

·47·Спорт
Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Лига кубогининг 1/8 финалида Лондоннинг «Арсенал» клуби тўртинчи дивизион вакили «Флитвуд»га қарши кечган баҳсда пеналтилар сериясида 5:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, турнирни тарк этди.
  • Асосий вақтда 1:1 ҳисоби қайд этилган ўйинда «тўпчилар» сафида Виктор Дёкереш гол муаллифи бўлди, «Флитвуд»дан эса Лоупало-Би ҳисобни очганди.

Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида мусобақанинг бош даъвогарларидан бири бўлган Лондоннинг «Арсенал» клуби кутилмаганда мамлакатнинг тўртинчи дивизиони (Лига 2) вакили бўлмиш камтарона «Флитвуд» жамоасига имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этди. Асосий вақти 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган тўқнашувнинг пеналтилар сериясида мезбонлар 5:3 ҳисобида устунликка эришди.

Шов-шувли омадсизликдан сўнг «тўпчилар» бош мураббийи Микель Артета Sky Sports нашрига берган интервьюсида ўйин тафсилотлари ва жамоа ичидаги руҳий ҳолатга батафсил тўхталиб ўтди.

«Футболчиларга эътирозим йўқ»: Артета жамоа муносабатини ҳимоя қилди

Испаниялик мутахассис учрашувдаги мағлубият шок ҳолатини келтириб чиқарганини яширмади, аммо шогирдларининг фидойилигига шубҳа қилмаслигини билдирди:

  • «Флитвуд»га таҳсин ва чуқур қайғу: «Аввало, кейинги босқичга йўл олган “Флитвуд”ни табриклайман. Улар бунга ўз имкониятларидан келиб чиқиб эришди. Биз учун эса бу жуда қайғули кун»;

  • Масъулият ва меҳнат бор эди: «Футболчиларнинг ўйинга бўлган муносабатидан ҳеч қандай эътирозим йўқ. Бу даражада талаб этиладиган вазифаларни бажармаган бирорта ўйинчини кўрмадим. Фидойилик, меҳнат ёки ғалаба қозониш истаги билан боғлиқ муаммо бўлмади»;

  • Ғазаб эмас, чуқур хафалик: «Гап ўйинга нисбатан беписандликда эмас. Акс ҳолда, ҳозир бу ерда ғазаб отига минган ҳолда турган бўлардим. Мен хафаман, барчамиз хафамиз. Клуб рамзини ҳар доим муносиб ҳимоя қилишимиз шарт».

Устунлик нега ғалабага айланмади? Асосий омиллар

Баҳс давомида тўпни назорат қилган лондонликларнинг мағлуб бўлишига қуйидаги жиҳатлар сабаб бўлган:

  • Фойдаланилмаган сон-саноқсиз вазиятлар: «Арсенал» тўпга кўпроқ эгалик қилди, рақиб дарвозаси томон тинимсиз зарбалар йўллади, бироқ пеналтилар лотереясигача етиб бормаслик учун яратилган вазиятларни вақтида голга айлантира олмади;

  • Кубок баҳсларининг бешафқат қонуни: «Кубок мусобақаларида жамоаларнинг имкониятлари кўпинча тенглашиб қолади, айниқса рақиб ҳисобда олдинга чиқиб олганда. Бутун баҳс давомида уларга деярли имкон бермадик, аммо майда тафсилотлар ҳамма нарсани ҳал қилиб қўйди»;

  • Ўйиннинг тарихий баёни: 21-дақиқада Лоупало-Би гол уриб «Флитвуд»ни олдинга олиб чиққан бўлса, 50-дақиқада Виктор Дьёкереш мувозанатни тиклаган эди. Бироқ пеналтилар сериясида омад тўлиқ қуйи лига вакили тарафида бўлди.

Микель Артета таъкидлаганидек, кўрсатилган сифатли ўйин ҳисобда ўз аксини топмади ва мазкур муваффақиятсизлик лондонликлар учун Англия Премьер-лигаси ҳамда Чемпионлар лигасидаги навбатдаги баҳслар олдидан жиддий хулоса чиқариш вақти келганини кўрсатди.

АрсеналФлитвудМикель АртетаАнглия Лига кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиАнглия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиБугун 06:54“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди“Арсенал” “Эвертон”ни ишончли ҳисобда мағлуб этиб “Манчестер Сити”га етиб олди24 октябр 21:41«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)18 октябр 23:17«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди10 октябр 19:47АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди