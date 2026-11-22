«Ҳисоб 3:0 ёки 4:0 бўлиши керак эди»: Микель Артета «Ньюкасл» билан дурангдан сўнг
Лондоннинг «Арсенал» клуби бош мураббийи Микель Артета Англия Премьер-лигаси доирасида «Ньюкасл»га қарши кечган ва жанговар 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳсдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. Испаниялик мутахассис жамоасининг йирик ғалаба учун барча имкониятларга эга бўлгани, бироқ ўз хатолари эвазига муҳим икки очкони бой берганини таъкидлади.
«Рақибнинг ўзига бўлган ишончини ўзимиз оширдик»
Артетанинг сўзларига кўра, «тўпчилар» биринчи бўлимда рақибдан бутунлай устун келган, аммо оддий вазиятдаги қўпол хато ўйин сценарийсини ўзгартириб юборган:
«Бугун икки очко йўқотгандек ҳис қиляпман. Биринчи бўлимда ажойиб ўйнадик, бутунлай бошқа даражада ҳаракат қилдик. Рақиб прессингини енгиб ўтишдаги комбинацияларимиз жуда яхши эди. Ҳисоб 2:0, 3:0 ёки ҳатто 4:0 бўлиши керак эди, аммо бундай бўлмади.
Рақибнинг ўзига бўлган ишончини ўзимиз оширдик. Уларга гол совға қилдик. Аутдан тўпни ўйинга киритишда уни йўқотдик ва қанот ҳужумчисини назоратсиз қолдирдик.»
— Микель Артета
Иккинчи бўлимдаги ноаниқликлар ва Давид Райянинг жароҳати
Бош мураббий танаффусдан сўнг «Ньюкасл» тактик жиҳатдан ўзгармагани, шунчаки «Арсенал» футболчиларининг кўплаб ноаниқ узатмалари рақибга қўл келганини қайд этди. Бундан ташқари, жамоанинг асосий дарвозабони Давид Райянинг жароҳат олиб майдонни тарк этгани лондонликлар учун жиддий хавотир уйғотмоқда:
««Ньюкасл» танаффусда ўйинини жиддий ўзгартирди деб ўйламайман. Улар шунчаки анча самарали ҳаракат қила бошлади. Биз эса жуда кўп ноаниқ узатмалар бердик ва рақибга ишонч бағишладик. Футболда ишонч энг муҳим омиллардан бири, айниқса, бундай ажойиб муҳитда ўйнаётганда.
Райянинг аҳволи қандайлигини билмайман. Майдонни тарк этишга мажбур бўлганидан кўриниб турибдики, вазият яхши эмас. Бугун ёки эртага МРТ текшируви ўтказилади ва жароҳат даражасини аниқлаймиз.»
«Арсенал» — «Ньюкасл» (2:2) учрашуви таҳлили
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва Артета таҳлили
Мусобақа ва натижа
Англия Премьер-лигаси — «Арсенал» 2:2 «Ньюкасл»
1-бўлим устунлиги
Комбинацион ўйин ва прессингдан чиқиш орқали 3:0 ёки 4:0 ҳисобига етарли вазиятлар
Асосий хато
Аутдан тўп киритишдаги тўп йўқотиш ва қанот ҳужумчисини очиқ қолдириш
2-бўлимдаги муаммо
Ноаниқ узатмалар кўпайиши ва 3-голни уришдаги аниқлик етишмаслиги
Кадрлар йўқотиши
Дарвозабон Давид Райя жароҳат олди (МРТ текшируви кутилмоқда)
Сизнингча, «Арсенал»нинг бундай муҳим баҳсларда йирик устунликни бой бериб қўйиши ва Давид Райянинг эҳтимолий жароҳати чемпионлик пойгасига қандай таъсир қилади?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ мухлисларига Микель Артетанинг ушбу интервьюсини дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…