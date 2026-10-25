Барселона — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн

39
Барселона футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар рақиб ҳимоясидаги бўшлиқлар очилишини кутишмоқда.
38
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) рақибини тўпга эга чиқишига йўл қўймаслик учун очиқчасига ушлаб қолди ва ҳакам дарҳол ўйинни тўхтатди.
35
Жоау Канселу (Барселона) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Андрей Лунин вазиятни яхши ўқиди ва хавфни бартараф этди.
35
Энтони Гордон (Барселона) қандай имкониятни бой берди! У жарима майдончаси ичида ўзига бўш жой яратди ва дарвозанинг чап томонига кучли зарба йўллади, аммо Андрей Лунин ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. Барселона бурчак зарбаси ишлаб олди.
34
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) дарвоза томон зарба берди, аммо тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди.
33
Рафинья (Барселона) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон зарба йўллади, тўп ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
33
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) рақиб ўйинчисига нисбатан қўполлик ишлатди ва Хуан Мартинес фол қайд этди.
30🔁
Хави Эспарт жароҳати сабабли захирага олинмоқда. Ханси Флик Алехандро Бальдени (Барселона) майдонга туширмоқда.
29✚
Хави Эспарт (Барселона) рақиб билан тўқнашувдан сўнг майдонда ётибди ва шифокорлар унга тиббий ёрдам кўрсатиш учун майдонга киришди.
29
Федерико Валверде (Реал Мадрид) томонидан узатилган тўпни Жоан Гарсия тўсиб қолди ва ҳужум барбод бўлди.
28
Энтони Гордон (Барселона) тўпни жамоадошига етказиб беришга уринди, аммо ҳимоячи уни яхши тўсиб қолди.
27
Жуд Беллингем (Реал Мадрид) Дин Хёйсенни топмоқчи бўлди, аммо у узатмани жуда кучли амалга оширди.
27
Бурчак зарбасидан сўнг Арда Гюлер (Реал Мадрид) тўпни ўйинга киритди, аммо вазиятдан наф чиқмади.
26
Арда Гюлер (Реал Мадрид) дарвоза томон зарба беришга қарор қилди, аммо унинг уриниши ҳимоячилардан бири томонидан тўсиб қўйилгани сабабли дарвозабон учун хавф туғдирмади. Ён ҳакам бурчак байроқчасини кўрсатди, Реал Мадрид бурчак зарбасини амалга оширади.
24
Рафинья (Барселона) дарвоза томон зарба берди, аммо тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
24
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) жарима майдончаси бурчагидан хавфли пас орқали ўз жамоадошларини топишга уринди. Аммо рақиб ҳимояси бу узатмани тўсиб қолди ва тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборди.
24
Фермин (Барселона) тўпни дарвоза томон йўллади, аммо ҳимоячилардан бири тўпни моҳирона тўсиб қолгани сабабли у нишонга етмади.
22
Рафинья (Барселона) қайтган тўпни жарима майдони чегарасидан тўғридан-тўғри дарвозага йўллади. Бу жуда хавфли зарба бўлди ва Андрей Лунинни қийин аҳволга солиб қўйди, аммо тўп дарвоза тўсини устидан ўтиб кетди.
22
Педри (Барселона) рақибларини алдаб ўтишга уринди, аммо ҳимоячи тўпни ундан олиб қўйишга муваффақ бўлди.
20
Арда Гюлер (Реал Мадрид) бурчак зарбасидан ажойиб узатмани амалга оширди. Бироқ, ҳимоячилар тўпни қайтариш ва хавфни бартараф этишда мукаммал ҳаракат қилишди.
19
Арда Гюлер (Реал Мадрид) жамоадошини қулай вазиятга чиқариш учун жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни тўсиб қолди. Реал Мадрид бурчак зарбасини амалга оширади.
19
Ян Диоманде (Реал Мадрид) ўйин суръатини ошириш учун бурчак зарбасини қисқа узатма билан амалга оширишга қарор қилди.
18
Арда Гюлер (Реал Мадрид) дарвоза маркази томон яхши зарба йўллади, аммо тўп дарвозабоннинг қўлларига бориб тушди.
16
Ламин Ямал (Барселона) ҳужум уюштириш чоғида рақибига нисбатан қоидани бузди.
16
Энтони Гордон (Барселона) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза тўрига йўлланган кучли зарба берди, аммо Андрей Лунин ажойиб сейв билан голнинг олдини олди.
14
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) рақибига нисбатан сирпаниб ўйнаб, уни йиқитди. Хуан Мартинес ўйинни тўхтатди ва унга карточка кўрсатиши мумкин эди, аммо якунда фақат оғзаки огоҳлантириш билан чекланишга қарор қилди.
14
Ҳимоячилардан бири сўнгги дақиқада реакция билдириб, Арда Гюлернинг (Реал Мадрид) узатмасини қойилмақом тарзда тўсиб қолди.
13
Ян Диоманде (Реал Мадрид) дарвоза томон югурмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди.
10
Орельен Тчуамени (Реал Мадрид) рақибига нисбатан қўполлик ишлатиб, уни йиқитиб ташлади.
9
Хуан Мартинес Пау Кубарси (Барселона) томонидан қилинган тактик қоидабузарлик сабабли ўйинни тўхтатди.
7
Энтони Гордон (Барселона) жарима майдончаси ташқарисида бўш ҳудудда тўпни қабул қилиб олди ва дарвоза маркази томон зарба йўллади, аммо Андрей Лунин тўпни қийинчиликсиз эгаллаб олди.
7
Фермин (Барселона) жарима майдончаси чизиғидан тўпни пастлатиб узатишга уринди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборишди.
5
Арда Гюлер (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичида зарба бериш учун бўш жой топди, аммо унинг зарбаси дарвоза тўсинидан сал юқорилаб ўтиб кетди.
3
Энтони Гордон (Барселона) рақибини йиқитди. Хуан Мартинес вазиятни аниқ кўриб турди ва ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
2
Барселона ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўп назоратини ўз қўлига олди. Улар ҳужумда янги имкониятлар яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
1⏱
Ўйин эндигина бошланди.
01:03
Ўйинчилар майдонда ва Барселона ўйинни бошлаб беради.
01:00
Бугунги ўйин учун бош ҳакам этиб Хуан Мартинес тайинланди.
01:00
Биз энди бошланғич таркибларни билиб олдик. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
01:00
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли трансляциясига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли томоша тилаймиз.
Изоҳлар 0
…