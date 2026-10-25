Барселона — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн

·89·Спорт
Барселона — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги БарселонаРеал Мадрид учрашуви 26 октябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 2. Канселу Ж., 5. Кубарси П., 12. Эспарт Х., 7. Фермин, 17. Гордон А., 10. Ламин Ямал, 18. Мартин Г., 8. Педри, 11. Рафинья, 16. Родри.

Барселона захирадагилари: 29. Абделкарим Ҳ., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 22. Берналь М., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 4. Фариньяс Б., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, . Горен О., 25. Ливакович Д., 13. Шенсни В.

Барселона бош мураббийи: Флик Х.

Реал Мадрид бошланғич таркиби: 13. Лунин А., 5. Беллингем Дж., 17. Кукурелья М., 25. Диоманде И., 15. Гюлер А., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 10. Мбаппе К., 20. Силва Б., 14. Тчуамени О., 8. Вальверде Ф. (капитан).

Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 9. Эндрик, 19. Эспи К., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 40. Волошин И.

Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
39
Барселона футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар рақиб ҳимоясидаги бўшлиқлар очилишини кутишмоқда.
38
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) рақибини тўпга эга чиқишига йўл қўймаслик учун очиқчасига ушлаб қолди ва ҳакам дарҳол ўйинни тўхтатди.
35
Жоау Канселу (Барселона) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Андрей Лунин вазиятни яхши ўқиди ва хавфни бартараф этди.
35
Энтони Гордон (Барселона) қандай имкониятни бой берди! У жарима майдончаси ичида ўзига бўш жой яратди ва дарвозанинг чап томонига кучли зарба йўллади, аммо Андрей Лунин ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. Барселона бурчак зарбаси ишлаб олди.
34
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) дарвоза томон зарба берди, аммо тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди.
33
Рафинья (Барселона) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон зарба йўллади, тўп ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
33
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) рақиб ўйинчисига нисбатан қўполлик ишлатди ва Хуан Мартинес фол қайд этди.
30🔁
Хави Эспарт жароҳати сабабли захирага олинмоқда. Ханси Флик Алехандро Бальдени (Барселона) майдонга туширмоқда.
29
Хави Эспарт (Барселона) рақиб билан тўқнашувдан сўнг майдонда ётибди ва шифокорлар унга тиббий ёрдам кўрсатиш учун майдонга киришди.
29
Федерико Валверде (Реал Мадрид) томонидан узатилган тўпни Жоан Гарсия тўсиб қолди ва ҳужум барбод бўлди.
28
Энтони Гордон (Барселона) тўпни жамоадошига етказиб беришга уринди, аммо ҳимоячи уни яхши тўсиб қолди.
27
Жуд Беллингем (Реал Мадрид) Дин Хёйсенни топмоқчи бўлди, аммо у узатмани жуда кучли амалга оширди.
27
Бурчак зарбасидан сўнг Арда Гюлер (Реал Мадрид) тўпни ўйинга киритди, аммо вазиятдан наф чиқмади.
26
Арда Гюлер (Реал Мадрид) дарвоза томон зарба беришга қарор қилди, аммо унинг уриниши ҳимоячилардан бири томонидан тўсиб қўйилгани сабабли дарвозабон учун хавф туғдирмади. Ён ҳакам бурчак байроқчасини кўрсатди, Реал Мадрид бурчак зарбасини амалга оширади.
24
Рафинья (Барселона) дарвоза томон зарба берди, аммо тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
24
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) жарима майдончаси бурчагидан хавфли пас орқали ўз жамоадошларини топишга уринди. Аммо рақиб ҳимояси бу узатмани тўсиб қолди ва тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборди.
24
Фермин (Барселона) тўпни дарвоза томон йўллади, аммо ҳимоячилардан бири тўпни моҳирона тўсиб қолгани сабабли у нишонга етмади.
22
Рафинья (Барселона) қайтган тўпни жарима майдони чегарасидан тўғридан-тўғри дарвозага йўллади. Бу жуда хавфли зарба бўлди ва Андрей Лунинни қийин аҳволга солиб қўйди, аммо тўп дарвоза тўсини устидан ўтиб кетди.
22
Педри (Барселона) рақибларини алдаб ўтишга уринди, аммо ҳимоячи тўпни ундан олиб қўйишга муваффақ бўлди.
20
Арда Гюлер (Реал Мадрид) бурчак зарбасидан ажойиб узатмани амалга оширди. Бироқ, ҳимоячилар тўпни қайтариш ва хавфни бартараф этишда мукаммал ҳаракат қилишди.
19
Арда Гюлер (Реал Мадрид) жамоадошини қулай вазиятга чиқариш учун жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни тўсиб қолди. Реал Мадрид бурчак зарбасини амалга оширади.
19
Ян Диоманде (Реал Мадрид) ўйин суръатини ошириш учун бурчак зарбасини қисқа узатма билан амалга оширишга қарор қилди.
18
Арда Гюлер (Реал Мадрид) дарвоза маркази томон яхши зарба йўллади, аммо тўп дарвозабоннинг қўлларига бориб тушди.
16
Ламин Ямал (Барселона) ҳужум уюштириш чоғида рақибига нисбатан қоидани бузди.
16
Энтони Гордон (Барселона) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза тўрига йўлланган кучли зарба берди, аммо Андрей Лунин ажойиб сейв билан голнинг олдини олди.
14
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) рақибига нисбатан сирпаниб ўйнаб, уни йиқитди. Хуан Мартинес ўйинни тўхтатди ва унга карточка кўрсатиши мумкин эди, аммо якунда фақат оғзаки огоҳлантириш билан чекланишга қарор қилди.
14
Ҳимоячилардан бири сўнгги дақиқада реакция билдириб, Арда Гюлернинг (Реал Мадрид) узатмасини қойилмақом тарзда тўсиб қолди.
13
Ян Диоманде (Реал Мадрид) дарвоза томон югурмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди.
10
Орельен Тчуамени (Реал Мадрид) рақибига нисбатан қўполлик ишлатиб, уни йиқитиб ташлади.
9
Хуан Мартинес Пау Кубарси (Барселона) томонидан қилинган тактик қоидабузарлик сабабли ўйинни тўхтатди.
7
Энтони Гордон (Барселона) жарима майдончаси ташқарисида бўш ҳудудда тўпни қабул қилиб олди ва дарвоза маркази томон зарба йўллади, аммо Андрей Лунин тўпни қийинчиликсиз эгаллаб олди.
7
Фермин (Барселона) жарима майдончаси чизиғидан тўпни пастлатиб узатишга уринди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборишди.
5
Арда Гюлер (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичида зарба бериш учун бўш жой топди, аммо унинг зарбаси дарвоза тўсинидан сал юқорилаб ўтиб кетди.
3
Энтони Гордон (Барселона) рақибини йиқитди. Хуан Мартинес вазиятни аниқ кўриб турди ва ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
2
Барселона ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўп назоратини ўз қўлига олди. Улар ҳужумда янги имкониятлар яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
1
Ўйин эндигина бошланди.
01:03
Ўйинчилар майдонда ва Барселона ўйинни бошлаб беради.
01:00
Бугунги ўйин учун бош ҳакам этиб Хуан Мартинес тайинланди.
01:00
Биз энди бошланғич таркибларни билиб олдик. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
01:00
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли трансляциясига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли томоша тилаймиз.
БарселонаРеал МадридИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матнРеал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матн18 октябр 23:54Бетис — Барселона: таркиблар ва жонли матнБетис — Барселона: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:20Рафа Алкорта Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор муносабатлари ҳақида гапирдиРафа Алкорта Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор муносабатлари ҳақида гапирди6 август 16:19Реал Мадрид — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнРеал Мадрид — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн21 октябр 23:00Штутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матнШтутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн20 октябр 23:03ПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матнПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матн20 октябр 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди