Испания Ла Лигаси доирасидаги Депортиво Ла-Корунья — Барселона учрашуви 29 ноябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Депортиво Ла-Корунья бошланғич таркиби: 13. Роман Л., 2. Альтимира А., 15. Лоурейро М., 20. Хименес Х. (капитан), 11. Мелья Д., 16. Аматуччи Л., 6. Касадо М., 10. Эрнандес Й., 12. Куальята Г., 32. Нсонго Б., 7. Обамеянг П.

Депортиво Ла-Корунья захирадагилари: 17. Анхелиньо, 18. Асп Х., 3. Комас А., 9. Эддахчури З., 25. Фернандес А., 19. Лусими Круз, 23. Наварро Х., 4. Нуби Л., 14. Родригес Р., 21. Сориано М., 24. Траоре А., 8. Вильярес Янес Д.

Депортиво Ла-Корунья бош мураббийи: Идальго А.

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Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 24. Гарсия Э., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 2. Канселу Ж., 8. Педри, 21. де Йонг Ф., 20. Ольмо Д., 10. Ламин Ямал, 11. Рафинья (капитан), 17. Гордон А.

Барселона захирадагилари: 14. Адейеми К., 41. Кампос А., 15. Кристенсен А., 4. Фариньяс Б., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 32. Горен О., 23. Кунде Ж., 25. Ливакович Д., 16. Родри, 13. Шенсни В.

Барселона бош мураббийи: Флик Х.