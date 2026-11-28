Испания Ла Лигаси доирасидаги Реал Мадрид — Алавес учрашуви 29 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 16. Конате И., 4. Хёйсен Д., 17. Кукурелья М., 15. Гюлер А., 14. Тчуамени О., 21. Диас Б., 5. Беллингем Дж., 7. Винисиус Жуниор, 10. Мбаппе К.

Реал Мадрид захирадагилари: 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 25. Диоманде И., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 19. Эспи К., 13. Лунин А., 23. Менди Ф., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б.