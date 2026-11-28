Реал Мадрид — Алавес: жонли матнли трансляция (Испания Ла Лигаси)
Испания Ла Лигаси доирасидаги Реал Мадрид — Алавес учрашуви 29 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 16. Конате И., 4. Хёйсен Д., 17. Кукурелья М., 15. Гюлер А., 14. Тчуамени О., 21. Диас Б., 5. Беллингем Дж., 7. Винисиус Жуниор, 10. Мбаппе К.
Реал Мадрид захирадагилари: 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 25. Диоманде И., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 19. Эспи К., 13. Лунин А., 23. Менди Ф., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б.
Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.
Алавес бошланғич таркиби: 1. Сивера А., 7. Перес А., 14. Теналья Н., 16. Коски В., 17. Джонни Отто, 21. Реббах А., 19. Ибаньес П., 8. Бланко А. (капитан), 4. Суарес Д., 11. Мартинес Т., 9. Диас М.
Алавес захирадагилари: 10. Аленья К., 15. Бойе Л., 24. Диалло Селу М., 6. Гевара А., 20. Манас А., 33. Монтеро Р., 27. Олаис Х., 13. Родригес А., 22. Родригес М., 2. Валентини Н., 3. Юси.
Алавес бош мураббийи: Санчес Флорес К.
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