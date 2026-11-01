Расинг Сантандер — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Расинг Сантандер — Реал Мадрид учрашуви 1 ноябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Расинг Сантандер бошланғич таркиби: 13. Агирресабала Х., 24. Белосиан Ж., 20. Каналес С., 19. Луке И., 2. Мантилья А., 3. Мартин А., 23. Мартин И., 18. Прати М., 5. Рамон П., 10. Висенте И., 21. Забири Я.
Расинг Сантандер захирадагилари: 8. Алмейда А., 9. Арана Х., 1. Эрикссон С., 15. Гарсия П., 16. Гонсалес Ф., 14. Гейе М., 7. Гулиашвили Г., 4. Ману Эрнандо, 22. Педро Фелипе, 6. Сайнс-Маза И., 12. Вильялибре А.
Расинг Сантандер бош мураббийи: Лопес Х.
Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 12. Александер-Арнольд Т., 5. Беллингем Дж., 17. Кукурелья М., 25. Диоманде И., 15. Гюлер А., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 10. Мбаппе К., 20. Силва Б., 14. Тчуамени О.
Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.
Изоҳлар 0
…