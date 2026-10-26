“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди

·0·Спорт
“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди

Италия А Сериясининг 8-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган «Милан» клуби «Фриули» стадионида «Удинезе» меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобида ишончли ва муҳим ғалабани расмийлаштирди.

Рубен Аморим шогирдлари ўйин бошиданоқ ташаббусни қўлга олиб, ҳар иккала бўлимда биттадан тўп киритган ҳолда турнир жадвалининг энг юқори поғоналари учун курашни давом эттирмоқда.

Тезкор старт ва ғалабанинг мустаҳкамланиши

Мезбонларнинг ҳимоявий режалари биринчи дақиқалардаёқ пучга чиқди:

  • 6-дақиқа (Пулишичдан тезкор гол): Баҳс эндигина бошланган паллада америкалик вингер Кристиан Пулишич рақиб посбонини ожиз қолдириб, «россонери»ни олдинга олиб чиқди (0:1);

  • 65-дақиқа (Ҳатчинсоннинг ҳал қилувчи зарбаси): Иккинчи бўлимда «Удинезе» мувозанатни тиклашга уринган бир вақтда Ҳатчинсон қарши ҳужумни аниқ якунлаб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;

  • Назорат ва интизом: Майдонда тажрибали Лука Модрич бошчилигидаги яримҳимоя чизиғи тўп назоратини тўлиқ ушлаб турди ва дарвоза дахлсизлиги сақлаб қолинди.

Турнир жадвали: 18 очко ва кучли тўртликка қайтиш

Қўлга киритилган ушбу уч очко миланликларнинг мавқеини жиддий даражада яхшилади:

  • «Милан» 4-ўринга кўтарилди: Аморим жамоаси очколари сонини 18 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 4-поғонасига қайтди ва етакчилар сафидаги ўрнини мустаҳкамлади;

  • «Удинезе» хавфли ҳудудда: Жорий мавсумда қийин кунларни бошдан кечираётган Удине жамоаси ҳисобида атиги 4 очко бор ва улар турнир жадвалининг 17-поғонасида қолмоқда.

Ўйин қайдномаси:

А Серия. 8-тур

«Удинезе» — «Милан» 0:2

25 октябрь, «Фриули» стадиони

  • Голлар: Пулишич 6, Ҳатчинсон 65.

  • «Удинезе»: Окойе, Абанква, Кабаселе, Палма, Войвода (Заниоло, 63), Петровский (Миллер, 46), Карлстром (Ловрич, 83), Камара (Аризала, 64), Чакветадзе, Эккеленкамп, Дэвис (Винчиати, 83).

  • «Милан»: Менян, де Винтер, Павлович, Диавара, Томори (Муса, 73), Модрич, Яшари, Бартесаги (Сиссе, 85), Ҳатчинсон (Лофтус-Чик 73, Комотто 90+1), Пулишич, Рамуш (Камарда, 90+1).

  • Огоҳлантиришлар: Рамуш 39, Карлстром 43, Модрич 90.

МиланУдинезеИталия А СериясиКристиан Пулишич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Удинезе — Милан: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Милан: таркиблар ва жонли матнКеча 23:50Удинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матн18 октябр 14:34Милан — Аталанта: таркиблар ва жонли матнМилан — Аталанта: таркиблар ва жонли матн18 октябр 20:04Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди15 сентябр 06:36Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига Кристиан Пулишични муносиб номзод сифатида кўрмоқдаЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига Кристиан Пулишични муносиб номзод сифатида кўрмоқда24 июл 22:19Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиКристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо берди1 июл 04:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди