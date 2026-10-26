“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди
Италия А Сериясининг 8-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган «Милан» клуби «Фриули» стадионида «Удинезе» меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобида ишончли ва муҳим ғалабани расмийлаштирди.
Рубен Аморим шогирдлари ўйин бошиданоқ ташаббусни қўлга олиб, ҳар иккала бўлимда биттадан тўп киритган ҳолда турнир жадвалининг энг юқори поғоналари учун курашни давом эттирмоқда.
Тезкор старт ва ғалабанинг мустаҳкамланиши
Мезбонларнинг ҳимоявий режалари биринчи дақиқалардаёқ пучга чиқди:
6-дақиқа (Пулишичдан тезкор гол): Баҳс эндигина бошланган паллада америкалик вингер Кристиан Пулишич рақиб посбонини ожиз қолдириб, «россонери»ни олдинга олиб чиқди (0:1);
65-дақиқа (Ҳатчинсоннинг ҳал қилувчи зарбаси): Иккинчи бўлимда «Удинезе» мувозанатни тиклашга уринган бир вақтда Ҳатчинсон қарши ҳужумни аниқ якунлаб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;
Назорат ва интизом: Майдонда тажрибали Лука Модрич бошчилигидаги яримҳимоя чизиғи тўп назоратини тўлиқ ушлаб турди ва дарвоза дахлсизлиги сақлаб қолинди.
Турнир жадвали: 18 очко ва кучли тўртликка қайтиш
Қўлга киритилган ушбу уч очко миланликларнинг мавқеини жиддий даражада яхшилади:
«Милан» 4-ўринга кўтарилди: Аморим жамоаси очколари сонини 18 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 4-поғонасига қайтди ва етакчилар сафидаги ўрнини мустаҳкамлади;
«Удинезе» хавфли ҳудудда: Жорий мавсумда қийин кунларни бошдан кечираётган Удине жамоаси ҳисобида атиги 4 очко бор ва улар турнир жадвалининг 17-поғонасида қолмоқда.
Ўйин қайдномаси:
А Серия. 8-тур
«Удинезе» — «Милан» 0:2
25 октябрь, «Фриули» стадиони
Голлар: Пулишич 6, Ҳатчинсон 65.
«Удинезе»: Окойе, Абанква, Кабаселе, Палма, Войвода (Заниоло, 63), Петровский (Миллер, 46), Карлстром (Ловрич, 83), Камара (Аризала, 64), Чакветадзе, Эккеленкамп, Дэвис (Винчиати, 83).
«Милан»: Менян, де Винтер, Павлович, Диавара, Томори (Муса, 73), Модрич, Яшари, Бартесаги (Сиссе, 85), Ҳатчинсон (Лофтус-Чик 73, Комотто 90+1), Пулишич, Рамуш (Камарда, 90+1).
Огоҳлантиришлар: Рамуш 39, Карлстром 43, Модрич 90.
Изоҳлар 0
…