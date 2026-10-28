Парма — Удинезе: таркиблар ва жонли матн

·23·Спорт
Парма — Удинезе: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги ПармаУдинезе учрашуви 28 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Парма бошланғич таркиби: 30. Даффара Г., 10. Бернабе А., 27. Бритшги С., 29. Карбони Ф., 15. Дельпрато Э., 72. Дробнич Д., 16. Кейта М., 9. Ромеро Д., 4. Сьерро В., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М.

Парма захирадагилари: 11. Альмквист П., 40. Корви Э., 8. Кремаски Б., 25. Де Мартис Т., 7. Диалло О., 34. Диего Карлос, 80. Фаббиан Г., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 76. Лонтани С., 3. Ндиайе А., 41. Николусси Кавилья Х., 32. Ордонес К., 14. Валери Э.

Парма бош мураббийи: Джилардино А.

Удинезе бошланғич таркиби: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 13. Бертола Н., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Дж., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Дж., 16. Пальма М., 10. Дзаньоло Н.

Удинезе захирадагилари: 20. Аризала Дж., 77. Эбоссе Э., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 4. Ловрич С., 38. Миллер Л., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 24. Пиотровски Дж., 45. Винчиати Г., 23. Войвода М., 6. Заррага О.

Удинезе бош мураббийи: Руньяич К.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
35
Адриан Бернабе Гарсия (Парма) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан ҳеч қандай хавфли вазият юзага келмади. Ҳимоячилар ҳушёр ва улар тўпни майдондан чиқариб юборишга муваффақ бўлишди.
35
Эл Билал Туре (Парма) пас узатишга уринди, аммо тўп тўсиб қолинди. Энди Парма бурчак зарбасини амалга оширади.
33VAR
ВАР текширувидан сўнг ҳакам Удинезе фойдасига пенальти йўқлигини билдирди, ўйин давом этиши мумкин.
32VAR
Удинезе футболчиларининг пенальти сўраб қилган эътирозларига қарамай, ўйин давом этмоқда. Тўхтанг! Бош ҳакам Давиде Масса айни дамда ўйинни тўхтатди ва у ушбу вазиятни ВАР ёрдамида кўриб чиқади! Нима бўлишини кузатамиз.
32
Ўйин: Парма - Удинезе. Ҳисоб: 0-0. Шарҳ: Умумий зарбалар сони 1:7. 0:1 – бу дарвозага аниқ йўлланган зарбаларнинг ҳозирги кўрсаткичи.
31
ПЕНАЛЬТИ БЎЙИЧА ЭЪТИРОЗ! Кейнан Дэвис (Удинезе) ҳимоячи билан тўқнашувдан сўнг йиқилди. Барча ўйинчилар ҳакам томон югуришди, аммо у пенальти белгилашдан бош тортди. Ўйин давом этмоқда.
31🟨
Давиде Масса ўйин тугаганидан сўнг спортга хос бўлмаган хулқи учун Альберто Жилардинога (Парма) сариқ карточка кўрсатди.
29🟨
Альберто Жилардино ҳайратда, чунки ҳакам Давиде Масса унга сариқ карточка кўрсатди. Бу нима учун эди?
28
Ҳассан Камара (Удинезе) томонидан содир этилган қоидабузарликни Давиде Масса пайқаб қолди ва ҳуштак чалишдан иккиланмади.
27
Юрген Эккеленкамп (Удинезе) олтин имкониятга эга бўлди. У жуда яқин масофадан дарвозанинг пастки ўнг бурчагига зарба берди, аммо Жованни Даффара ҳушёрликни йўқотмади ва ажойиб сейв намойиш этди!
26
Жарима зарбасини Адриан Бернабе Гарсия (Парма) ижро этди, аммо тўпни ҳимоячилар узоқлаштиришди.
26
Ҳакам Давиде Масса Жеймс Абанква (Удинезе) томонидан амалга оширилган қўполликни пайқади ва иккиланмай ҳуштагини чалди. Парма жарима зарбаси тепади.
25
Георгий Чакветадзе Жеспер Карлстремга (Удинезе) тўпни узатиб берди, у эса жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон зарба йўллади, тўп тўсин устидан ўтиб кетди.
24
Кейнан Дэвис (Удинезе) жарима майдончаси ичида йиқилди, аммо ҳакам дарҳол барча футболчиларнинг эътирозларини рад этди.
22
Николо Бертола (Удинезе) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо тўп Жованни Даффарага жуда яқин борди ва дарвозабон уни эгаллаб олди.
21
Саша Бритчи (Парма) томонидан узатилган тўпни Мадука Окойе эгаллаб олди ва ҳужум тўхтатилди.
21
Маттео Пальма (Удинезе) узоқ масофадан кучли зарба йўллади, аммо тўп йўлида ҳимоячига тегиб қайтди.
21
Давид Ромеро (Парма) ўз рақибини алдаб ўтди, аммо тўпни майдон ичида сақлаб қола олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Удинезе дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
18
49:51 – тўпга эгалик қилиш нисбати.
17
Бурчак зарбасидан сўнг тўп Юрген Эккеленкампга (Удинезе) келиб тушди, у дарҳол узоқ масофадан зарба йўллади. Бироқ, у тўпни ноаниқ тепди ва у дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди.
17
Георгий Чакветадзе (Удинезе) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан наф чиқмади.
16
Йеспер Карлстрем (Удинезе) жарима зарбасини тезкорлик билан жарима майдончаси ичига узатиб, ўйин суръатини оширишга қарор қилди.
15
Франко Карбони (Парма) рақиб ўйинчиларидан бирининг либосидан тортди ва Давиде Масса ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди. Удинезе жарима зарбасини амалга оширади ва рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имконига эга бўлади.
14
Хавфли вазият! Хассане Камара (Удинезе) Кейнан Дэвисдан узатма қабул қилиб олгач, гол уришга жуда яқин келди, аммо унинг жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
13
Рақиблар Мандела Кейтага (Парма) жуда кўп бўш жой қолдиришди ва у узоқ масофадан зарба йўллади, аммо тўп чап устундан анча четлаб ўтгани боис дарвозага хавф солмади.
13
Адриан Бернабе Гарсия (Парма) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни майдондан узоқлаштиришди.
12
Адриан Бернабе Гарсия (Парма) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни узоқлаштирди. Ҳакам бурчак байроғини кўрсатди. Парма фойдасига бурчак зарбаси.
9
Мариано Троило (Парма) олдинга узун пас узатди, аммо Саша Бритсчига мўлжалланган тўпга кучли зарба бериб юборилди ва имконият бой берилди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Удинезе дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
7
Удинезе янги ҳужум имкониятларини яратиш мақсадида аниқ паслар орқали комбинация ташкил этмоқда.
6
Николо Заниоло (Удинезе) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон зарба берди, аммо тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
1
Парма ва Удинезе ўртасидаги учрашувнинг биринчи бўлими бошланиш арафасида.
22:31
Ўйинчилар майдонда ва ўйинни Удинезе бошлаб беради.
22:30
Бугунги ўйинни Давиде Масса бошқариб боради.
22:30
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва улар билан таркиблар бўлимида танишиб чиқишингиз мумкин.
22:30
Парма - Удинезе учрашувига хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
ПармаУдинезеИталия А Серияси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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