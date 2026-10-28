Парма — Удинезе: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Парма — Удинезе учрашуви 28 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Парма бошланғич таркиби: 30. Даффара Г., 10. Бернабе А., 27. Бритшги С., 29. Карбони Ф., 15. Дельпрато Э., 72. Дробнич Д., 16. Кейта М., 9. Ромеро Д., 4. Сьерро В., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М.
Парма захирадагилари: 11. Альмквист П., 40. Корви Э., 8. Кремаски Б., 25. Де Мартис Т., 7. Диалло О., 34. Диего Карлос, 80. Фаббиан Г., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 76. Лонтани С., 3. Ндиайе А., 41. Николусси Кавилья Х., 32. Ордонес К., 14. Валери Э.
Парма бош мураббийи: Джилардино А.
Удинезе бошланғич таркиби: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 13. Бертола Н., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Дж., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Дж., 16. Пальма М., 10. Дзаньоло Н.
Удинезе захирадагилари: 20. Аризала Дж., 77. Эбоссе Э., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 4. Ловрич С., 38. Миллер Л., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 24. Пиотровски Дж., 45. Винчиати Г., 23. Войвода М., 6. Заррага О.
Удинезе бош мураббийи: Руньяич К.
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