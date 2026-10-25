Удинезе — Милан: таркиблар ва жонли матн

·32·Спорт
Удинезе — Милан: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги УдинезеМилан учрашуви 26 октябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Удинезе бошланғич таркиби: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Дж., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Дж. (капитан), 16. Пальма М., 24. Пиотровски Дж., 23. Войвода М.

Удинезе бош мураббийи: Руньяич К.

Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М., 33. Бартезаги Д., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 14. Модрич Л., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 9. Рамуш Г., 23. Томори Ф.

Милан бош мураббийи: Аморим Р.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
45+3
Маттео Марченаро ҳуштагини чалиб, биринчи бўлим якунланганини билдирди.
45+2
Давиде Бартезаги (Милан) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан сўнг, ҳимоячилар тўпни майдондан узоқлаштиришди.
45+1
Милан бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
45
Ўйинга 2 дақиқа қўшиб берилди.
45
Ҳассан Камара (Удинезе) узоқ масофадан кучли зарба йўллади, тўп дарвозанинг пастки ўнг бурчагига қараб учди, аммо дарвозабон бемалол тўпни эгаллаб олди.
43🟨
Бугунги ҳакам Маттео Марченаро Жеспер Карлстремни (Удинезе) қўпол ўйини учун ҳақли равишда огоҳлантириш билан жазолашга қарор қилди.
42
Йеспер Карлстрем (Удинезе) ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва унда танлов имконияти бор эди, аммо у узоқ масофадан зарба беришга қарор қилди. Тўп дарвозанинг ўртасига пастлаб учиб борди, аммо Майк Меньян керакли нуқтада турган ҳолда тўпни қийинчиликсиз эгаллаб олди.
39🟨
Гонсалу Рамуш (Милан) томонидан содир этилган қоидабузарлик карточкага лойиқ ва Маттео Марсенаро ҳақли равишда сариқ карточка кўрсатди.
36
Гонсалу Рамушга (Милан) тиббий ёрдам керак, шу сабабли ҳакам ўйинни тўхтатди ва шифокорларни майдонга таклиф қилди.
32
Узатилган узун пас Мергим Войводани (Удинезе) топди ва у узоқ масофадан дарвозабонни синаб кўришга қарор қилди. Зарба пастки ўнг бурчак томон йўналди, аммо Майк Меньян яхши реакция кўрсатиб, тўпни қайтарди.
31
Юрген Эккеленкамп (Удинезе) яхши узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдони ташқарисидан хавфли зарба йўллади, аммо тўп ҳимоячига тегиб қайтди.
30
Давиде Бартезаги (Милан) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди. У ҳимоя ортида бўш ҳудудга чиқиб кетиши мумкин эди, аммо у жуда эрта ҳаракатни бошлади.
27
Кристиан Пулишич жарима майдончаси ичида ассистентлик қилди, аммо Фикайо Томори (Милан) йўллаган зарба ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
25
Лука Модрич (Милан) томонидан амалга оширилган узатма ҳимоячилар томонидан қайтарилди.
22
Кейнан Дэвис (Удинезе) қўполлик ишлатди. Маттео Марченаро ўйинни тўхтатди ва қарор қабул қилмоқда.
19
Тўпга эгалик қилиш нисбати 28:72.
15
Ўйин тўхтатилди, Жоржи Чакветадзе (Удинезе) тўпга қўли билан ўйнади.
12
Олтин имконият! Давиде Бартезаги (Милан) жарима майдончаси ичида узатмани қабул қилиб олди ва зарба бериш учун бўш жой топди. У ноаниқ зарба йўллади ва тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
11
Бурчак зарбаси амалга оширилди, аммо Удинезе бундан фойдалана олмади, ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
11
Ҳассан Камара (Удинезе) дарвоза томон зарба бериш имкониятига эга бўлди, узоқ масофадан чап пастки бурчакка кучли зарба йўллади ва Майк Меньянни яхши сейв амалга оширишга мажбур қилди.
60-1
Гол! Кристиан Пулишич (Милан) жарима майдончаси ичида Лука Модричнинг кучли узатмасини ажойиб тарзда қабул қилиб олди. У ўз ҳимоячисини алдаб ўтди ва тўпни дарвозанинг қуйи ўнг бурчагига милтиқдек йўллади. 0:1.
5
Фикайо Томори (Милан) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни илиб олишди.
3
Милан жамоавий ўйинда ажойиб уйғунликни намойиш этмоқда. Улар тўпни чиройли тарзда бир-бирларига узатишмоқда. Жамоавий иш аъло даражада.
1
Ўйин эндигина бошланди.
00:45
Ўйинчилар майдонда ва учрашувни АС Милан бошлаб беради.
00:45
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у Маттео Марсенаро.
00:45
Ушбу ўйин тафсилотларида, учрашув бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
00:45
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли ҳордиқ тилаймиз.
УдинезеМиланИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Удинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матн18 октябр 14:34Милан — Аталанта: таркиблар ва жонли матнМилан — Аталанта: таркиблар ва жонли матн18 октябр 20:04Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди15 сентябр 06:36Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаМилан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқда14 август 01:57Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиРафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйди11 август 22:11Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирди28 июл 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди