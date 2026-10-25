Удинезе — Милан: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Удинезе — Милан учрашуви 26 октябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Удинезе бошланғич таркиби: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Дж., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Дж. (капитан), 16. Пальма М., 24. Пиотровски Дж., 23. Войвода М.
Удинезе бош мураббийи: Руньяич К.
Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М., 33. Бартезаги Д., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 14. Модрич Л., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 9. Рамуш Г., 23. Томори Ф.
Милан бош мураббийи: Аморим Р.
Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
45+3
Маттео Марченаро ҳуштагини чалиб, биринчи бўлим якунланганини билдирди.
45+2
Давиде Бартезаги (Милан) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан сўнг, ҳимоячилар тўпни майдондан узоқлаштиришди.
45+1
Милан бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
45
Ўйинга 2 дақиқа қўшиб берилди.
45
Ҳассан Камара (Удинезе) узоқ масофадан кучли зарба йўллади, тўп дарвозанинг пастки ўнг бурчагига қараб учди, аммо дарвозабон бемалол тўпни эгаллаб олди.
43
Бугунги ҳакам Маттео Марченаро Жеспер Карлстремни (Удинезе) қўпол ўйини учун ҳақли равишда огоҳлантириш билан жазолашга қарор қилди.
42
Йеспер Карлстрем (Удинезе) ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва унда танлов имконияти бор эди, аммо у узоқ масофадан зарба беришга қарор қилди. Тўп дарвозанинг ўртасига пастлаб учиб борди, аммо Майк Меньян керакли нуқтада турган ҳолда тўпни қийинчиликсиз эгаллаб олди.
39
Гонсалу Рамуш (Милан) томонидан содир этилган қоидабузарлик карточкага лойиқ ва Маттео Марсенаро ҳақли равишда сариқ карточка кўрсатди.
36
Гонсалу Рамушга (Милан) тиббий ёрдам керак, шу сабабли ҳакам ўйинни тўхтатди ва шифокорларни майдонга таклиф қилди.
32
Узатилган узун пас Мергим Войводани (Удинезе) топди ва у узоқ масофадан дарвозабонни синаб кўришга қарор қилди. Зарба пастки ўнг бурчак томон йўналди, аммо Майк Меньян яхши реакция кўрсатиб, тўпни қайтарди.
31
Юрген Эккеленкамп (Удинезе) яхши узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдони ташқарисидан хавфли зарба йўллади, аммо тўп ҳимоячига тегиб қайтди.
30
Давиде Бартезаги (Милан) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди. У ҳимоя ортида бўш ҳудудга чиқиб кетиши мумкин эди, аммо у жуда эрта ҳаракатни бошлади.
27
Кристиан Пулишич жарима майдончаси ичида ассистентлик қилди, аммо Фикайо Томори (Милан) йўллаган зарба ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
25
Лука Модрич (Милан) томонидан амалга оширилган узатма ҳимоячилар томонидан қайтарилди.
22
Кейнан Дэвис (Удинезе) қўполлик ишлатди. Маттео Марченаро ўйинни тўхтатди ва қарор қабул қилмоқда.
19
Тўпга эгалик қилиш нисбати 28:72.
15
Ўйин тўхтатилди, Жоржи Чакветадзе (Удинезе) тўпга қўли билан ўйнади.
12
Олтин имконият! Давиде Бартезаги (Милан) жарима майдончаси ичида узатмани қабул қилиб олди ва зарба бериш учун бўш жой топди. У ноаниқ зарба йўллади ва тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
11
Бурчак зарбаси амалга оширилди, аммо Удинезе бундан фойдалана олмади, ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
11
Ҳассан Камара (Удинезе) дарвоза томон зарба бериш имкониятига эга бўлди, узоқ масофадан чап пастки бурчакка кучли зарба йўллади ва Майк Меньянни яхши сейв амалга оширишга мажбур қилди.
6
Гол! Кристиан Пулишич (Милан) жарима майдончаси ичида Лука Модричнинг кучли узатмасини ажойиб тарзда қабул қилиб олди. У ўз ҳимоячисини алдаб ўтди ва тўпни дарвозанинг қуйи ўнг бурчагига милтиқдек йўллади. 0:1.
5
Фикайо Томори (Милан) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни илиб олишди.
3
Милан жамоавий ўйинда ажойиб уйғунликни намойиш этмоқда. Улар тўпни чиройли тарзда бир-бирларига узатишмоқда. Жамоавий иш аъло даражада.
1
Ўйин эндигина бошланди.
00:45
Ўйинчилар майдонда ва учрашувни АС Милан бошлаб беради.
00:45
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у Маттео Марсенаро.
00:45
Ушбу ўйин тафсилотларида, учрашув бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
00:45
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли ҳордиқ тилаймиз.
Изоҳлар 0
…