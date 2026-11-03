А Серияда истеъфо: “Удинезе” 8 та ғалабасиз ўйиндан сўнг янги бош мураббий тайинлади

·55·Спорт
А Серияда истеъфо: “Удинезе” 8 та ғалабасиз ўйиндан сўнг янги бош мураббий тайинлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясида кетма-кет 8 та ғалабасиз ўйиндан сўнг «Удинезе» клуби бош мураббийи Коста Руняич истеъфога чиқарилди.
  • Жамоани инқироздан олиб чиқиш ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфидан сақлаб қолиш учун янги мураббий этиб Паоло Занетти тайинланди.
  • 43 ёшли италиялик мутахассис клуб билан жорий мавсум охирига қадар мўлжалланган шартнома имзолади.

Италия А Сериясида яна бир мураббий истеъфоси юз берди. Муваффақиятсизликлар гирдобига тушиб қолган ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида турган «Удинезе» клуби жамоанинг янги бош мураббийи номини расман эълон қилди. Ушбу лавозимга италиялик мутахассис Паоло Занетти тайинланди.

43 ёшли мутахассис жамоа постида германиялик Коста Руняичнинг ўрнини эгаллади. Клуб раҳбарияти инқирозни тўхтатиш ва жамоани хавфли ҳудуддан сақлаб қолиш мақсадида Занетти билан жорий мавсум охирига қадар амал қиладиган шартнома имзолади.

Нега Руняич кетди? Инқироз сабаблари

Мураббийнинг истеъфога чиқарилишига жамоанинг охирги вақтлардаги кескин пасайиши ва қониқарсиз натижалари асосий сабаб бўлди:

  • 8 та учрашувлик ғалабасиз серия: «Удинезе» Италия чемпионатида кетма-кет 8 та ўйиндан бери майдонни ғалабасиз тарк этиб келмоқда эди;

  • 19-ўриндаги фалокат: Очко йўқотишларнинг давом этиши оқибатида жамоа А Серия мусобақа жадвалида 19-ўринга, яъни тўғридан-тўғри хавфли ҳудудга тушиб кетди;

  • Раҳбарият қарори: Натижаларнинг ёмонлашиб бориши клуб раҳбариятини зудлик билан Руняич билан ҳамкорликни тўхтатишга мажбур қилди.

Паоло Занетти: Янги қутқарувчи ва унинг олдидаги вазифа

«Удинезе»ни элитада сақлаб қолиш вазифаси юклатилган Паоло Занетти Италия футболида қийин вазиятдаги жамоалар билан ишлаш тажрибасига эга:

  • Сўнгги иш жойи: 43 ёшли мутахассиснинг охирги клуби А Серия вакили «Верона» бўлган эди;

  • Асосий мақсад: Янги бош мураббий олдига биринчи навбатда ҳимоядаги ишончсизликни бартараф этиш, жамоага руҳий ишончни қайтариш ва мавсум охиригача «Удинезе»ни турнир жадвалининг қуйи поғоналаридан олиб чиқиш вазифаси қўйилган.

УдинезеПаоло ЗанеттиИталия А СериясиКоста Руняич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Удинезе — АС Рома: таркиблар ва жонли матнУдинезе — АС Рома: таркиблар ва жонли матн31 октябр 21:02Парма — Удинезе: таркиблар ва жонли матнПарма — Удинезе: таркиблар ва жонли матн28 октябр 21:37“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди26 октябр 07:00Удинезе — Милан: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Милан: таркиблар ва жонли матн25 октябр 23:50Удинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матн18 октябр 14:34Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди15 сентябр 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози