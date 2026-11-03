А Серияда истеъфо: “Удинезе” 8 та ғалабасиз ўйиндан сўнг янги бош мураббий тайинлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясида кетма-кет 8 та ғалабасиз ўйиндан сўнг «Удинезе» клуби бош мураббийи Коста Руняич истеъфога чиқарилди.
- Жамоани инқироздан олиб чиқиш ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфидан сақлаб қолиш учун янги мураббий этиб Паоло Занетти тайинланди.
- 43 ёшли италиялик мутахассис клуб билан жорий мавсум охирига қадар мўлжалланган шартнома имзолади.
Италия А Сериясида яна бир мураббий истеъфоси юз берди. Муваффақиятсизликлар гирдобига тушиб қолган ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида турган «Удинезе» клуби жамоанинг янги бош мураббийи номини расман эълон қилди. Ушбу лавозимга италиялик мутахассис Паоло Занетти тайинланди.
43 ёшли мутахассис жамоа постида германиялик Коста Руняичнинг ўрнини эгаллади. Клуб раҳбарияти инқирозни тўхтатиш ва жамоани хавфли ҳудуддан сақлаб қолиш мақсадида Занетти билан жорий мавсум охирига қадар амал қиладиган шартнома имзолади.
Нега Руняич кетди? Инқироз сабаблари
Мураббийнинг истеъфога чиқарилишига жамоанинг охирги вақтлардаги кескин пасайиши ва қониқарсиз натижалари асосий сабаб бўлди:
8 та учрашувлик ғалабасиз серия: «Удинезе» Италия чемпионатида кетма-кет 8 та ўйиндан бери майдонни ғалабасиз тарк этиб келмоқда эди;
19-ўриндаги фалокат: Очко йўқотишларнинг давом этиши оқибатида жамоа А Серия мусобақа жадвалида 19-ўринга, яъни тўғридан-тўғри хавфли ҳудудга тушиб кетди;
Раҳбарият қарори: Натижаларнинг ёмонлашиб бориши клуб раҳбариятини зудлик билан Руняич билан ҳамкорликни тўхтатишга мажбур қилди.
Паоло Занетти: Янги қутқарувчи ва унинг олдидаги вазифа
«Удинезе»ни элитада сақлаб қолиш вазифаси юклатилган Паоло Занетти Италия футболида қийин вазиятдаги жамоалар билан ишлаш тажрибасига эга:
Сўнгги иш жойи: 43 ёшли мутахассиснинг охирги клуби А Серия вакили «Верона» бўлган эди;
Асосий мақсад: Янги бош мураббий олдига биринчи навбатда ҳимоядаги ишончсизликни бартараф этиш, жамоага руҳий ишончни қайтариш ва мавсум охиригача «Удинезе»ни турнир жадвалининг қуйи поғоналаридан олиб чиқиш вазифаси қўйилган.
Изоҳлар 0
…