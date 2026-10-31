Удинезе — АС Рома: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
Удинезе — АС Рома: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги Удинезе — АС Рома учрашуви 31 октябр, 22:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Удинезе бошланғич таркиби: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Дж., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Дж., 38. Миллер Л., 16. Пальма М., 23. Войвода М., 10. Дзаньоло Н.

Удинезе захирадагилари: 20. Аризала Дж., 13. Бертола Н., 30. Чакветадзе Г., 77. Эбоссе Э., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 4. Ловрич С., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 24. Пиотровски Дж., 45. Винчиати Г., 6. Заррага О.

Удинезе бош мураббийи: Руньяич К.

АС Рома бошланғич таркиби: 95. Голлини П., 4. Кристанте Б., 15. Де Рон М., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 14. Мален Д., 20. Молина Н., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 18. Суле М., 43. Уэсли Франса.

АС Рома захирадагилари: 26. Балерди Л., 78. Камара М., 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 23. Манчини Дж., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 32. Васкес Льяч Д. С.

АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.

УдинезеАС РомаИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АС Рома — Кальяри: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Кальяри: таркиблар ва жонли матн27 октябр 23:51АС Рома — Женоа: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Женоа: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:50Парма — Удинезе: таркиблар ва жонли матнПарма — Удинезе: таркиблар ва жонли матн28 октябр 21:37“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди26 октябр 07:00Удинезе — Милан: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Милан: таркиблар ва жонли матн25 октябр 23:50АС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози