Удинезе — АС Рома: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Удинезе — АС Рома учрашуви 31 октябр, 22:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Удинезе бошланғич таркиби: 40. Окойе М., 14. Абанква Дж., 9. Дэвис К., 32. Эккеленкамп Дж., 27. Кабаселе К., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Дж., 38. Миллер Л., 16. Пальма М., 23. Войвода М., 10. Дзаньоло Н.
Удинезе захирадагилари: 20. Аризала Дж., 13. Бертола Н., 30. Чакветадзе Г., 77. Эбоссе Э., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 4. Ловрич С., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 24. Пиотровски Дж., 45. Винчиати Г., 6. Заррага О.
Удинезе бош мураббийи: Руньяич К.
АС Рома бошланғич таркиби: 95. Голлини П., 4. Кристанте Б., 15. Де Рон М., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 14. Мален Д., 20. Молина Н., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 18. Суле М., 43. Уэсли Франса.
АС Рома захирадагилари: 26. Балерди Л., 78. Камара М., 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 23. Манчини Дж., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 32. Васкес Льяч Д. С.
АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.
Изоҳлар 0
…