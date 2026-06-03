Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқланди

·44·Техно
Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқланди

Перм миллий тадқиқот политехника университети тадқиқотчиси Антон Тютюков геомагнит бўронларининг сунъий йўлдош навигация тизимлари ишига таъсирини ўрганди. Тадқиқот натижаларига кўра, бундай даврларда ўлчов аниқлиги сезиларли даражада ёмонлашади ва айрим ҳолларда хатолик даражаси 50 фоизгача кўтарилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Оддий фойдаланувчилар учун, масалан, смартфондаги хариталарда координаталарни аниқлаш аниқлиги 14 фоизга пасаяди. Бироқ, энг катта муаммо кутилмаган сакрашларда намоён бўлади: навигация белгисининг бир нуқтадан иккинчисига тартибсиз кўчиши 33 фоиздан 50 фоизгача ортади. Бу ҳолат навигаторда жойлашувнинг бир кўчанинг нариги бетига ёки нотўғри бино йўлагига кўрсатилишига сабаб бўлади.

Геомагнит тебранишлар айниқса баландликни аниқлашда жиддий муаммоларни келтириб чиқаради. Геодезиклар, қурувчилар ва маркшейдерлар учун бу параметр ўта муҳим ҳисобланади. Тадқиқотга кўра, магнит бўронлари пайтида баландликни ўлчашдаги хатолик 20 фоизга ошади, бу эса пойдевор қуйиш ёки конструкцияларни монтаж қилишда критик хатоларга олиб келиши мумкин.

Жойлашув координаталарини аниқлашда ўртача хатолик 23,5 фоизга ортади, натижаларнинг тарқалиши эса 50 фоизга етади. Бу объектнинг ҳақиқий ҳолати ҳисобланган нуқтадан ўнлаб сантиметрга силжишини англатади. Бундай оғишлар юқори аниқликдаги сунъий йўлдош навигацияси талаб қилинадиган қурилиш ва мониторинг ишларида хавфли ҳисобланади.

Тадқиқот давомида кутилмаган эффект ҳам аниқланди: тинч кунларда кучли носозликлар кўпроқ станцияларда кузатилади, бироқ бўронли кунларда хатоликнинг ўртача қиймати анча юқори бўлади. Тахминларга кўра, геомагнит майдоннинг глобал бузилиши шовқинларнинг умумий статистикасини ўзгартириб, маҳаллий хатолик манбаларини гўёки бўғиб қўяди.

ТехнологияНавигацияМагнит БўрониГПСТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади