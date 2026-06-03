Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашди
Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) 2026 йил май ойи якунларига кўра жаҳон рейтингидаги янгиланган натижаларни эълон қилди. Кучли 100 нафар шахматчи рўйхатидан Ўзбекистоннинг 5 нафар гроссмейстери жой олди.
Жаҳон рейтингида ҳамон Магнус Карлсен 2841 рейтинг очкоси билан етакчилик қилмоқда. Кейинги ўринларда Фабиано Каруана ва Ҳикару Накамура қайд этилди.
Узоқ вақтдан буён биринчи марта Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси ўзгарди. Жавоҳир Синдоров Super Chess Classic турниридаги муваффақиятли иштироки ортидан рейтингини 2777 очкога етказиб, жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилди.
Нодирбек Абдусатторов эса ўтган ойга нисбатан 3 очко йўқотди. Унинг ҳисобида ҳам 2777 рейтинг очкоси мавжуд бўлиб, қўшимча кўрсаткичларга кўра 5-поғонадан жой олди.
Шунингдек, Нодирбек Ёқуббоев 2689 очко билан 40-ўринни, Рустам Қосимжонов 2665 очко билан 50-ўринни ва Шамсиддин Воҳидов 2637 очко билан 89-ўринни эгаллаб турибди.
Аёллар рейтингида ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди. Афруза Ҳамдамова 2427 очко билан 31-ўринга кўтарилган бўлса, Гулруҳбегим Тоҳиржонова 2344 очко билан Топ-100 рўйхатининг 93-поғонасидан ўрин олди.
Маълумот учун, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси FIDE рейтингида 2623 очко билан 9-ўринда бормоқда. Аёллар терма жамоаси эса 2247 очко билан 17-поғонада қайд этилган.
…