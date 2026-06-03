Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашди

·125·Спорт
Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси алмашди

Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) 2026 йил май ойи якунларига кўра жаҳон рейтингидаги янгиланган натижаларни эълон қилди. Кучли 100 нафар шахматчи рўйхатидан Ўзбекистоннинг 5 нафар гроссмейстери жой олди.

Жаҳон рейтингида ҳамон Магнус Карлсен 2841 рейтинг очкоси билан етакчилик қилмоқда. Кейинги ўринларда Фабиано Каруана ва Ҳикару Накамура қайд этилди.

Узоқ вақтдан буён биринчи марта Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси ўзгарди. Жавоҳир Синдоров Super Chess Classic турниридаги муваффақиятли иштироки ортидан рейтингини 2777 очкога етказиб, жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилди.

Нодирбек Абдусатторов эса ўтган ойга нисбатан 3 очко йўқотди. Унинг ҳисобида ҳам 2777 рейтинг очкоси мавжуд бўлиб, қўшимча кўрсаткичларга кўра 5-поғонадан жой олди.

Шунингдек, Нодирбек Ёқуббоев 2689 очко билан 40-ўринни, Рустам Қосимжонов 2665 очко билан 50-ўринни ва Шамсиддин Воҳидов 2637 очко билан 89-ўринни эгаллаб турибди.

Аёллар рейтингида ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди. Афруза Ҳамдамова 2427 очко билан 31-ўринга кўтарилган бўлса, Гулруҳбегим Тоҳиржонова 2344 очко билан Топ-100 рўйхатининг 93-поғонасидан ўрин олди.

Маълумот учун, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси FIDE рейтингида 2623 очко билан 9-ўринда бормоқда. Аёллар терма жамоаси эса 2247 очко билан 17-поғонада қайд этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди